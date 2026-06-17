Incansável! Cristiano Ronaldo entra no top 5 dos jogadores mais velhos a disputar uma Copa do Mundo Atacante português quebra mais um recorde

Cristiano Ronaldo é titular de Portugal no confronto contra a República Democrática do Congo pela Copa do Mundo de 2026 e alcança uma marca histórica. Aos 41 anos, o atacante português torna-se o quarto jogador mais velho a disputar uma partida de Mundial. Em sua sexta participação na competição, Cristiano chega à América do Norte com mais um recorde na carreira e o sonho de conquistar, pela primeira vez, o título mais importante do futebol mundial.

continua após a publicidade

O incansável Cristiano Ronaldo

Com 41 anos e 132 dias, Cristiano Ronaldo assume oficialmente o posto de quarto jogador mais velho a disputar uma partida de Copa do Mundo, superando nomes como Pat Jennings e Dino Zoff. Ele também quebra o recorde absoluto ao se tornar o primeiro atleta de linha (não goleiro) a disputar 6 edições diferentes de Copa do Mundo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026).

Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva em campo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Confira a lista dos atletas mais velhos a entrar em campo em Mundiais

Posição Jogador Seleção Idade 1º Essam El Hadary Egito 45 anos e 161 dias 2º Faryd Mondragón Colômbia 43 anos e 3 dias 3º Roger Milla Camarões 42 anos e 39 dias 4º Cristiano Ronaldo Portugal 41 anos e 132 dias 5º Pat Jennings Irlanda do Norte 41 anos 6º Peter Shilton Inglaterra 40 anos e 292 dias 7º Dino Zoff Itália 40 anos e 133 dias

Próximos recordes na mira do CR7

Além da presença em campo, a lenda busca quebrar outras marcas históricas ao longo desta edição na América do Norte:

Gol em 6 edições: Caso balance as redes na Copa de 2026, ele expandirá seu próprio recorde mundial, tornando-se o primeiro jogador a marcar gols em seis Copas do Mundo distintas.



Campeão mais velho: Se Portugal conquistar o título inédito, Cristiano Ronaldo superará o lendário goleiro italiano Dino Zoff (que foi campeão em 1982 aos 40 anos) como o atleta mais velho a erguer a taça do mundo.

continua após a publicidade

Escócia x Marrocos

🔥 MELHOR PALPITE: Aposte na vitória do Marrocos @1.71 contra a Escócia

* É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.







