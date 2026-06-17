Incansável! Cristiano Ronaldo entra no top 5 dos jogadores mais velhos a disputar uma Copa do Mundo
Atacante português quebra mais um recorde
Cristiano Ronaldo é titular de Portugal no confronto contra a República Democrática do Congo pela Copa do Mundo de 2026 e alcança uma marca histórica. Aos 41 anos, o atacante português torna-se o quarto jogador mais velho a disputar uma partida de Mundial. Em sua sexta participação na competição, Cristiano chega à América do Norte com mais um recorde na carreira e o sonho de conquistar, pela primeira vez, o título mais importante do futebol mundial.
O incansável Cristiano Ronaldo
Com 41 anos e 132 dias, Cristiano Ronaldo assume oficialmente o posto de quarto jogador mais velho a disputar uma partida de Copa do Mundo, superando nomes como Pat Jennings e Dino Zoff. Ele também quebra o recorde absoluto ao se tornar o primeiro atleta de linha (não goleiro) a disputar 6 edições diferentes de Copa do Mundo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026).
Confira a lista dos atletas mais velhos a entrar em campo em Mundiais
|Posição
|Jogador
|Seleção
|Idade
1º
Essam El Hadary
Egito
45 anos e 161 dias
2º
Faryd Mondragón
Colômbia
43 anos e 3 dias
3º
Roger Milla
Camarões
42 anos e 39 dias
4º
Cristiano Ronaldo
Portugal
41 anos e 132 dias
5º
Pat Jennings
Irlanda do Norte
41 anos
6º
Peter Shilton
Inglaterra
40 anos e 292 dias
7º
Dino Zoff
Itália
40 anos e 133 dias
Próximos recordes na mira do CR7
Além da presença em campo, a lenda busca quebrar outras marcas históricas ao longo desta edição na América do Norte:
Gol em 6 edições: Caso balance as redes na Copa de 2026, ele expandirá seu próprio recorde mundial, tornando-se o primeiro jogador a marcar gols em seis Copas do Mundo distintas.
Campeão mais velho: Se Portugal conquistar o título inédito, Cristiano Ronaldo superará o lendário goleiro italiano Dino Zoff (que foi campeão em 1982 aos 40 anos) como o atleta mais velho a erguer a taça do mundo.
Escócia x Marrocos
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