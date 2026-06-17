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Incansável! Cristiano Ronaldo entra no top 5 dos jogadores mais velhos a disputar uma Copa do Mundo

Atacante português quebra mais um recorde

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 15:55
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Cristiano Ronaldo em aquecimento (Foto: Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Cristiano Ronaldo em aquecimento (Foto: Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Cristiano Ronaldo é titular de Portugal no confronto contra a República Democrática do Congo pela Copa do Mundo de 2026 e alcança uma marca histórica. Aos 41 anos, o atacante português torna-se o quarto jogador mais velho a disputar uma partida de Mundial. Em sua sexta participação na competição, Cristiano chega à América do Norte com mais um recorde na carreira e o sonho de conquistar, pela primeira vez, o título mais importante do futebol mundial.

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    • O incansável Cristiano Ronaldo

    Com 41 anos e 132 dias, Cristiano Ronaldo assume oficialmente o posto de quarto jogador mais velho a disputar uma partida de Copa do Mundo, superando nomes como Pat Jennings e Dino Zoff. Ele também quebra o recorde absoluto ao se tornar o primeiro atleta de linha (não goleiro) a disputar 6 edições diferentes de Copa do Mundo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026).

    cristiano ronaldo portugal
    Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva em campo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    Confira a lista dos atletas mais velhos a entrar em campo em Mundiais

    PosiçãoJogadorSeleçãoIdade

    Essam El Hadary

    Egito

    45 anos e 161 dias

    Faryd Mondragón

    Colômbia

    43 anos e 3 dias

    Roger Milla

    Camarões

    42 anos e 39 dias

    Cristiano Ronaldo

    Portugal

    41 anos e 132 dias

    Pat Jennings

    Irlanda do Norte

    41 anos

    Peter Shilton

    Inglaterra

    40 anos e 292 dias

    Dino Zoff

    Itália

    40 anos e 133 dias

    Próximos recordes na mira do CR7

    Além da presença em campo, a lenda busca quebrar outras marcas históricas ao longo desta edição na América do Norte:

    Gol em 6 edições: Caso balance as redes na Copa de 2026, ele expandirá seu próprio recorde mundial, tornando-se o primeiro jogador a marcar gols em seis Copas do Mundo distintas.

    Campeão mais velho: Se Portugal conquistar o título inédito, Cristiano Ronaldo superará o lendário goleiro italiano Dino Zoff (que foi campeão em 1982 aos 40 anos) como o atleta mais velho a erguer a taça do mundo.

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