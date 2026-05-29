BetBoom Copa do Mundo 2026: mercados, odds e como apostar

O catálogo da BetBoom na Copa do Mundo de 2026 inclui mais de 100 linhas de apostas para cada um dos 104 jogos do torneio. Você pode fazer palpites a partir de R$0,50 pelo site ou aplicativos para Android e iOS.

Mas será que a plataforma tem Super Odds? Fizemos uma análise com o código promocional BetBoom LNCBOOM ativado e mostramos todas as ofertas disponíveis na Copa, com destaque para cashback diário e bônus por indicação.

Mercados de apostas na BetBoom para a Copa do Mundo

As apostas na BetBoom na Copa do Mundo são divididas em 5 grandes mercados: Resultado, Total de Gols, Handicap, Combo e Especiais. Essas opções estão disponíveis para apostas pré-jogo e também costumam aparecer em apostas ao vivo.

Mas a casa também disponibiliza palpites de longo prazo, nos quais é possível prever o campeão e o artilheiro da competição, por exemplo. Confira detalhes sobre as principais opções:

Resultado Final (1x2)

Esse é o mercado mais clássico e indicado para iniciantes. Você aposta simplesmente na vitória de uma seleção ou no empate ao final do tempo regulamentar.

Constatamos que a BetBoom liberou apostas para os 72 jogos da primeira fase com cerca de um mês de antecedência para o torneio, que tem início no dia 11 de junho.

Total de Gols

Aqui o foco não é quem vence, mas quantas vezes a rede balança. A BetBoom oferece linhas como Mais de 1.5 gols e Mais de 2.5 gols, que costumam aparecer na aba "Top", que concentra os mercados mais populares da casa.

Você também encontra a opção de apostar em uma faixa exata de gols, como "Entre 2 e 3 Gols". É uma alternativa para aqueles jogos em que você espera um placar movimentado, mas sem goleada.

Ambas as Equipes Marcam

Essa é mais uma opção focada nos gols de uma partida. Aqui, você precisa fazer uma aposta direta para a pergunta: as duas seleções fazem pelo menos um gol? Basta selecionar sim ou não.

Na aba "Combo", você encontra opções em que pode combinar Ambos Marcam com outros mercados, como Total de Gols e Resultado Final.

Handicap

Esse mercado aplica uma vantagem ou desvantagem virtual de gols a uma seleção. Na prática, você aposta que um time vencerá por uma diferença específica, ou que não perderá mesmo com a desvantagem.

Imagine o jogo Brasil x Haiti pela fase de grupos. Com o Handicap -2.5 para o Brasil, sua aposta só vence se a Seleção ganhar por 3 gols ou mais de diferença. Essa opção é mais arriscada, mas tende a ter odds maiores em relação ao Resultado Final.

Vencedor do Torneio

Essa é uma das opções mais populares do mercado de longo prazo, que consiste em prever quem levantará a taça no dia 19 de julho.

Recomendamos acompanhar as oscilações das odds ao longo do torneio, sendo que uma lesão de um craque ou uma classificação surpreendente podem mudar completamente o favoritismo de uma seleção e suas respectivas cotações.

Artilheiro do Torneio

Quem será o goleador do Mundial? Conferimos que a BetBoom permite selecionar mais de 50 nomes para apostar no artilheiro da Copa do Mundo, com destaque para Kylian Mbappé, Harry Kane e Lionel Messi.

As cotações para esse mercado costumam variar bastante durante a competição. Por exemplo, um hat-trick na fase de grupos pode derrubar drasticamente a odd de um jogador que antes pagava bem.

Termômetro da Copa do Mundo na BetBoom

Preparamos um termômetro de apostas na BetBoom na Copa do Mundo 2026 para ajudar você a tomar decisões embasadas. Confira como está a fase de seleções e jogadores de destaque para o torneio:

Termômetro da Copa do Mundo 2026 ❄️ Frio 🙂 Neutro 🔥 Quente ❄️ Esfriando para a Copa Vini Jr Destaque do Brasil tem só 8 gols pela Seleção

Artilheiro da Copa — 25.00

Aposte na BetBoom Destaque do Brasil tem só 8 gols pela SeleçãoArtilheiro da Copa — 25.00 Uruguai Vem de 4 tropeços e vive crise interna

Campeã da Copa — 65.00

Aposte na BetBoom Vem de 4 tropeços e vive crise internaCampeã da Copa — 65.00 Alemanha Caiu na fase de grupos nas últimas duas edições

Campeã da Copa — 15.00

Aposte na BetBoom Caiu na fase de grupos nas últimas duas ediçõesCampeã da Copa — 15.00 🙂 Neutro para a Copa Lamine Yamal Sofreu lesão e pode perder os 2 primeiros jogos

Artilheiro da Copa — 15.00

Aposte na BetBoom Sofreu lesão e pode perder os 2 primeiros jogosArtilheiro da Copa — 15.00 Argentina Atual campeã enfrentou seleções frágeis na preparação

Campeã da Copa — 9.00

Aposte na BetBoom Atual campeã enfrentou seleções frágeis na preparaçãoCampeã da Copa — 9.00 🔥 Esquentando para a Copa Harry Kane Fez 58 gols na temporada 25/26

Melhor Jogador da Copa — 8.00

Aposte na BetBoom Fez 58 gols na temporada 25/26Melhor Jogador da Copa — 8.00 Emiliano Martínez Levou o prêmio em 2022

Melhor Goleiro da Copa — 5.00

Aposte na BetBoom Levou o prêmio em 2022Melhor Goleiro da Copa — 5.00 Espanha Atual campeã da Euro e dos Jogos Olímpicos

Campeã da Copa — 5.50

Aposte na BetBoom Atual campeã da Euro e dos Jogos OlímpicosCampeã da Copa — 5.50

Odds consultadas em 28/05/2026, sujeitas a alteração.

Como apostar na Copa do Mundo na BetBoom: passo a passo

Para fazer sua aposta na Copa é preciso ter um cadastro na BetBoom, um processo simples e que leva menos de 5 minutos. Basta ser maior de 18 anos, confirmar alguns dados pessoais e verificar sua identidade via selfie.

Confira o tutorial completo para efetivar sua aposta:

1 . Acesse o site ou app da BetBoom; 2 . Toque ou clique em "Cadastrar-se"; 3 . Informe CPF, data de nascimento e o código promocional LNCBOOM; 4 . Indique telefone, e-mail e endereço, e crie uma senha; 5 . Faça uma selfie para verificar sua identidade; 6 . Realize um depósito via Pix; 7 . No menu "Esportes", selecione Futebol e localize a Copa do Mundo 2026; 8 . Escolha o jogo e o mercado desejado, insira o valor e confirme sua aposta.

A BetBoom aceita depósitos a partir de R$15, mesmo valor para o saque mínimo. Para conferir mais tutoriais e dicas, recomendamos a leitura do nosso guia que mostra como apostar na Copa do Mundo.

Promoções da BetBoom para a Copa do Mundo 2026

Não existem promoções específicas da BetBoom na Copa do Mundo 2026, mas a plataforma oferece bônus para quem faz apostas esportivas por meio de 3 ofertas principais:

Cashback de até 6%

A BetBoom devolve uma porcentagem das perdas líquidas do dia anterior, creditada automaticamente na sua conta como uma forma de minimizar os riscos em dias em que os resultados não saem como esperado.

O reembolso pode chegar a 6%, dependendo do seu nível no VIP Premier, um programa de recompensas gratuito. Neste caso, ao ter R$50 em apostas sem sucesso, você pode receber R$4 de volta. Veja mais condições da oferta:

Ao menos R$26 em volume de depósitos nos últimos 7 dias; Não há limite máximo de retorno; Cashback expira entre 4 e 10 dias, de acordo com seu nível no clube VIP.

Bônus de Recarga

Toda quinta-feira, a BetBoom libera apostas grátis para os usuários que acumularam ao menos R$30 em depósitos recentes. O volume do benefício depende da sua movimentação na plataforma.

Procuramos o suporte da casa e fomos informados que o valor do bônus é calculado pelo sistema e pode ser elegível para eventos específicos, levando em consideração os eventos nos quais você costuma apostar.

Indique um Amigo

Esse programa funciona como uma recompensa para quem convida amigos para apostar na plataforma. Basta compartilhar seu link de indicação, disponível na conta pessoal, e acompanhar os ganhos gerados pela atividade dos seus indicados.

O indicado precisa se cadastrar pelo seu link e jogar slots com saldo real durante o período de faturamento. Veja mais detalhes da oferta:

Bônus varia 3% a 17% sobre a receita líquida dos indicados;

O percentual é relacionado ao seu nível no clube VIP;

O valor é creditado todo dia 1º do mês;

É possível retirar valores a partir de R$5.

Como são as Odds da Copa do Mundo 2026 na BetBoom?

Comparamos as odds oferecidas pela BetBoom com outros sites de apostas na Copa do Mundo e verificamos que a plataforma tem odds competitivas para a competição.

Em nosso levantamento, constatamos odds superiores em até 10,9% em relação à concorrência. Utilizamos como base o jogo Brasil x Marrocos, com cotações conferidas no dia 27 de maio de 2026. Veja o comparativo:

Site de apostas Odds de vitória do Brasil Odds de Empate Odds de vitória de Marrocos BetBoom 1.61 3.75 5.95 Vbet 1.58 3.67 5.30 Estrela Bet 1.60 3.80 5.66 Gol de Bet 1.57 3.60 5.33 KTO 1.65 3.90 5.60

Podemos notar que a BetBoom é a casa com a maior cotação para a vitória de Marrocos em comparação com as casas selecionadas, sendo que todas oferecem odds na média praticada pelo mercado.

💡Odds representam a probabilidade de um evento acontecer e determinam o retorno potencial da sua aposta. Elas sofrem alterações contínuas conforme variáveis como confronto direto, posição na tabela e eventuais desfalques.

BetBoom app: benefícios de apostar na Copa do Mundo pelo celular

Você pode baixar o aplicativo BetBoom para Android e iOS. Esse é um dos maiores diferenciais da casa, uma vez que a oferta de casas de apostas na App Store ainda é limitada.

Fizemos o download do aplicativo para ambos os sistemas e concluímos a instalação em menos de 5 minutos. Veja alguns dos pontos que destacamos após nossos testes:

✅ Download gratuito via site oficial ou Google Play;

✅ Streaming ao vivo sem travamentos;

✅ Notificações de promoções e lembretes de jogos;

✅ Acompanhamento de apostas ao vivo em tempo real.

A Copa do Mundo não tem transmissão em casas de apostas, mas testamos o streaming da BetBoom em jogos da Libertadores e verificamos que as imagens são de alta qualidade e com pouco delay.

Vale a pena apostar na Copa do Mundo na BetBoom?

Sim, embora tenha poucas promoções em apostas esportivas, a casa tem odds competitivas para o torneio, permite apostas a partir de R$0,50, e tem apps nativos para Android e iOS.

Além disso, a BetBoom é confiável, sendo licenciada pela SPA/MF (Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda), pela Portaria nº 247, de 7 de fevereiro de 2025. A licença garante a proteção dos dados e do dinheiro do apostador.

Perguntas frequentes sobre a Copa do Mundo na BetBoom

Ainda ficou com dúvidas? Confira as perguntas mais pesquisadas sobre o assunto, acompanhadas de respostas rápidas:

Como apostar no campeão da Copa na BetBoom?

Acesse o site ou app, vá em Esportes > Futebol e encontre Copa do Mundo 2026. Selecione "Apostas de Longo Prazo" e, em seguida, "Vencedor". Escolha a seleção, insira o valor e confirme sua aposta.

Qual é o valor mínimo de aposta da Betboom na Copa do Mundo?

Você pode fazer apostas a partir de R$0,50.

A BetBoom é confiável para apostar na Copa do Mundo?

Sim. A BetBoom possui licença SPA/MF nº 247/2025, tem site e app criptografados, além de suporte em português 24h via chat ao vivo.

Dá para apostar na BetBoom na Copa com o Pix?

Sim, você pode apostar com o Pix, que é o único método de pagamento aceito pela casa. Depósitos e saques são feitos a partir de R$15.