Cannavaro projeta duelo decisivo e sonha com vitória inédita do Uzbequistão Técnico italiano vê confronto mais equilibrado na última rodada do Grupo K e mantém esperança de classificação ao mata-mata

A seleção do Uzbequistão entra em campo neste sábado (27) com uma missão difícil, mas ainda alimentando esperanças de seguir viva na Copa do Mundo. Na última rodada do Grupo K, a equipe comandada por Fabio Cannavaro encara a República Democrática do Congo, em Atlanta, precisando de uma vitória e de uma combinação favorável de resultados para sonhar com uma vaga entre os melhores terceiros colocados.

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Fabio Cannavaro assinou com a seleção do Uzbequistão em outubro de 2025 para comandar a equipe na Copa do Mundo. (Foto: Fotoarena/Folhapress)

Apesar das derrotas para Colômbia e Portugal nas duas primeiras partidas, o treinador italiano valorizou a evolução apresentada por sua equipe ao longo da competição. Campeão mundial como jogador em 2006, Cannavaro destacou que um triunfo no torneio teria um significado especial para um elenco que vem trabalhando junto há poucos meses.

— Eu creio que é importante, estamos trabalhando há três meses. Ganhar um jogo de Copa do Mundo é algo maravilhoso. Será uma satisfação para meus jogadores, deixaram sua família para trás no Uzbequistão. Tentar ganhar esse jogo para meus jogadores. Crescer como equipe é fundamental. Vamos ter a Copa da Ásia. O nível é alto, mas não como aqui no Mundial. Perdemos para Uruguai, Holanda, Canadá e Portugal. Sempre com coragem e boas oportunidades. O de amanhã pode ser importante para nós para crescer mais - afirmou.

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Desde que assumiu o comando da seleção uzbeque, Cannavaro tem apostado em um processo de desenvolvimento gradual. Por isso, mesmo reconhecendo a importância do confronto decisivo, o técnico prefere evitar uma cobrança excessiva sobre seus atletas.

— Todos querem ganhar. Cada vez que treinamos, buscamos a vitória. Mas, para mim, o mais importante agora é fazer o melhor que podemos e o resultado será consequência. No Mundial, todos apoiam a sua seleção e pedem resultados. Não é apenas no Uzbequistão. Todos querem ser os técnicos, mas, para mim, o importante é que façam todo o esforço no campo e o resultado poderá ser bom - disse.

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O treinador também acredita que a partida contra a RD Congo apresentará características diferentes das enfrentadas até agora. Na avaliação do italiano, os africanos possuem qualidade e experiência, mas o cenário tende a ser mais equilibrado do que os duelos contra os favoritos do grupo.

— Bom, eu creio que o Congo é um grande time, tem jogadores experientes, são físicos. Desde o sorteio, sempre soube que iríamos sofrer contra Colômbia e Portugal. Sabia que seria muito complicado. Agora, contra Congo, o que eu espero, é um jogo muito diferente. Já passamos os jogos mais complicados. Deixamos para trás. Agora, vamos jogar contra alguém que podemos alcançar - concluiu.

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Sem depender apenas de suas próprias forças para avançar, o Uzbequistão busca ao menos encerrar sua participação na fase de grupos de forma positiva. Uma vitória inédita em Copas do Mundo representaria não apenas uma recompensa pelo trabalho realizado nos últimos meses, mas também um impulso importante para os próximos desafios da seleção, especialmente a disputa da Copa da Ásia.

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