Portugal pode ter Colômbia 'alternativa' em decisão na Copa do Mundo Equipes se enfrentam neste sábado, dia 27, em Miami

Portugal pode ganhar uma "ajuda" importante neste sábado (27), no duelo contra a Colômbia, pela última rodada do Grupo K da Copa do Mundo. Já classificada às fases eliminatórias, a seleção colombiana também disputa a liderança da chave, mas pode optar por preservar alguns titulares.

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Três jogadores chegam pendurados para a partida: o zagueiro Jhon Lucumí, o lateral-esquerdo Johan Mojica e o volante Jefferson Lerma. Pelo regulamento da Fifa, os cartões amarelos são zerados após o fim da fase de grupos. No entanto, quem receber um novo cartão justamente nesta rodada ficará suspenso e desfalcará a equipe no primeiro mata-mata da competição.

Diante desse cenário, a tendência é que a comissão técnica da Colômbia avalie a possibilidade de poupar o trio para evitar perder peças importantes na sequência do Mundial.

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Caso isso aconteça, Deiver Machado aparece como principal opção para substituir Mojica na lateral esquerda. Na defesa, Yerry Mina e Willer Ditta disputam uma vaga no lugar de Lucumí. Já no meio-campo, a seleção colombiana tem mais alternativas para ocupar a posição de Lerma, o que amplia as possibilidades de mudanças na equipe titular.

Mojica pode ser presevrado em próximo jogo da Colômbia (Foto: Ulises RUIZ / AFP)

Com isso, uma provável escalação da equipe portuguesa pode ser formada por Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí (Yerry Mina/Willer Ditta) e Johan Mojica (Deiver Machado); Gustavo Puertas, Jefferson Lerma (Richard Ríos/Portilla), James Rodríguez e Jhon Arias; Luis Díaz e Luis Javier Suárez.

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⚽ Como Portugal está na Copa do Mundo?

A Seleção das Quinas estreou com uma atuação abaixo da média. Contando com um Cristiano Ronaldo apagado, o time de Roberto Martínez ficou no 1 a 1 com a República Democrática do Congo, com João Neves inaugurando o marcador e Yoane Wissa empatando o duelo.

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Na segunda rodada, porém, a postura foi outra. No duelo com o Uzbequistão, Ronaldo balançou as redes duas vezes e chegou a 10 gols na história dos Mundiais. Nuno Mendes, Nematov (contra) e Rafael Leão completaram o passeio por 5 a 0.

Agora, o foco está na seleção da Colômbia, que lidera o grupo com 100% de aproveitamento. Caso vença, Portugal vai para o mata-mata na primeira colocação da chave e, em tese, garante um caminho mais tranquilo, enfrentando o terceiro colocado de um dos seguintes grupos: D, E, I, J ou L. Em caso de novo tropeço, passando em segundo, enfrenta o segundo do grupo L, formado por Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.

A bola rola para o duelo entre Colômbia e Portugal no sábado (27), às 20h30 (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Simultaneamente, RD Congo e Uzbequistão se enfrentam pelo outro jogo do grupo, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

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