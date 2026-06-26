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Portugal pode ter Colômbia 'alternativa' em decisão na Copa do Mundo

Equipes se enfrentam neste sábado, dia 27, em Miami

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
26/06/2026 08:48
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Colômbia na Copa do Mundo com James Rodríguez
Colômbia terá decisão contra Portugal pela liderança do grupo K na Copa do Mundo (Foto: Ulises RUIZ / AFP)

Portugal pode ganhar uma "ajuda" importante neste sábado (27), no duelo contra a Colômbia, pela última rodada do Grupo K da Copa do Mundo. Já classificada às fases eliminatórias, a seleção colombiana também disputa a liderança da chave, mas pode optar por preservar alguns titulares.

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  • Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K.

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    • Três jogadores chegam pendurados para a partida: o zagueiro Jhon Lucumí, o lateral-esquerdo Johan Mojica e o volante Jefferson Lerma. Pelo regulamento da Fifa, os cartões amarelos são zerados após o fim da fase de grupos. No entanto, quem receber um novo cartão justamente nesta rodada ficará suspenso e desfalcará a equipe no primeiro mata-mata da competição.

    Diante desse cenário, a tendência é que a comissão técnica da Colômbia avalie a possibilidade de poupar o trio para evitar perder peças importantes na sequência do Mundial.

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    Caso isso aconteça, Deiver Machado aparece como principal opção para substituir Mojica na lateral esquerda. Na defesa, Yerry Mina e Willer Ditta disputam uma vaga no lugar de Lucumí. Já no meio-campo, a seleção colombiana tem mais alternativas para ocupar a posição de Lerma, o que amplia as possibilidades de mudanças na equipe titular.

    Mojica em ação pela seleção colombiana
    Mojica pode ser presevrado em próximo jogo da Colômbia (Foto: Ulises RUIZ / AFP)

    Com isso, uma provável escalação da equipe portuguesa pode ser formada por Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí (Yerry Mina/Willer Ditta) e Johan Mojica (Deiver Machado); Gustavo Puertas, Jefferson Lerma (Richard Ríos/Portilla), James Rodríguez e Jhon Arias; Luis Díaz e Luis Javier Suárez.

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    ⚽ Como Portugal está na Copa do Mundo?

    A Seleção das Quinas estreou com uma atuação abaixo da média. Contando com um Cristiano Ronaldo apagado, o time de Roberto Martínez ficou no 1 a 1 com a República Democrática do Congo, com João Neves inaugurando o marcador e Yoane Wissa empatando o duelo.

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    Na segunda rodada, porém, a postura foi outra. No duelo com o Uzbequistão, Ronaldo balançou as redes duas vezes e chegou a 10 gols na história dos Mundiais. Nuno Mendes, Nematov (contra) e Rafael Leão completaram o passeio por 5 a 0.

    Agora, o foco está na seleção da Colômbia, que lidera o grupo com 100% de aproveitamento. Caso vença, Portugal vai para o mata-mata na primeira colocação da chave e, em tese, garante um caminho mais tranquilo, enfrentando o terceiro colocado de um dos seguintes grupos: D, E, I, J ou L. Em caso de novo tropeço, passando em segundo, enfrenta o segundo do grupo L, formado por Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.

    A bola rola para o duelo entre Colômbia e Portugal no sábado (27), às 20h30 (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Simultaneamente, RD Congo e Uzbequistão se enfrentam pelo outro jogo do grupo, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

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