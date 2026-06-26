Técnico de Portugal exalta Arias, do Palmeiras, antes de jogo com a Colômbia Equipes se enfrentam neste sábado (27)

MIAMI (EUA) - Roberto Martínez, técnico da seleção portuguesa, projetou a decisão contra a Colômbia, que encerra o grupo K na Copa do Mundo e destacou jogadores como Jhon Arias, do Palmeiras. Para o treinador, não existe caminho mais fácil na competição. Por isso, o objetivo de Portugal é buscar a vitória para terminar a primeira fase na liderança da chave.

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- Em uma competição como a Copa do Mundo não existe caminho fácil. O melhor cenário é terminar em primeiro lugar, e isso só acontece se vencermos o jogo. Precisamos respeitar a Colômbia. Será um desafio diferente, principalmente do ponto de vista tático, em relação aos jogos anteriores. O foco é manter o que fizemos de bom na segunda partida e corrigir o que ainda precisamos melhorar - disse o treinador português.

Ao analisar a Colômbia, o treinador afirmou que o principal diferencial da equipe está na identidade de jogo construída ao longo dos últimos anos. Além de elogiar o trabalho coletivo, Martínez destacou jogadores como James Rodríguez, Juan Quintero, Jhon Arias, Luis Suárez e Luis Díaz como peças fundamentais do adversário. Arias chegou ao Palmeiras neste ano e é um dos destaques da equipe no Campeonato Brasileiro.

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- Colômbia acredita muito na sua forma de jogar. O trabalho do treinador tem continuidade e uma ideia muito clara. Mais do que individualidades, é uma equipe que sabe o que faz, consegue controlar a posse de bola e tem jogadores de muita qualidade nas zonas centrais. É uma seleção com uma estrutura tática muito bem definida - completou.

Roberto Martínez também falou sobre as críticas recebidas após o empate na estreia e destacou a importância do aspecto emocional para a evolução da equipe. Contra o Uzbequistão, Portugal venceu por 5 a 0.

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- Tivemos tempo para falar sobre as críticas e o ambiente em torno da seleção. O mais importante é manter a concentração para atingirmos o nosso melhor nível. Contra o Uzbequistão, marcar cedo foi fundamental para controlarmos a partida. No primeiro jogo isso não aconteceu. Além da parte tática e técnica, o lado psicológico também é muito importante. Precisamos controlar as emoções novamente - completou.

Roberto Martínez destacou jogador do Palmeiras em coletiva de imprensa (Foto: Vitor Palhares/ Lance!)

⚽ Como Portugal está na Copa do Mundo?

A Seleção das Quinas estreou com uma atuação abaixo da média. Contando com um Cristiano Ronaldo apagado, o time de Roberto Martínez ficou no 1 a 1 com a República Democrática do Congo, com João Neves inaugurando o marcador e Yoane Wissa empatando o duelo.

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Na segunda rodada, porém, a postura foi outra. No duelo com o Uzbequistão, Ronaldo balançou as redes duas vezes e chegou a 10 gols na história dos Mundiais. Nuno Mendes, Nematov (contra) e Rafael Leão completaram o passeio por 5 a 0.

Agora, o foco está na seleção da Colômbia, que lidera o grupo com 100% de aproveitamento. Caso vença, Portugal vai para o mata-mata na primeira colocação da chave e, em tese, garante um caminho mais tranquilo, enfrentando o terceiro colocado de um dos seguintes grupos: D, E, I, J ou L. Em caso de novo tropeço, passando em segundo, enfrenta o segundo do grupo L, formado por Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.

A bola rola para o duelo entre Colômbia e Portugal no sábado (27), às 20h30 (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Simultaneamente, RD Congo e Uzbequistão se enfrentam pelo outro jogo do grupo, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

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