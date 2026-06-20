Brasil x Haiti: veja os melhores momentos do jogo do grupo C da Copa do Mundo Equipes se enfrentaram no Lincoln Financial Field, na Filadélfia

O Brasil venceu o Haiti por 3 a 0, nesta sexta-feira (19), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Matheus Cunha, duas vezes, e Vinicius Júnior foram os autores dos gols da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

➡️Eric Faria manda recado a Matheus Cunha antes de Brasil x Haiti

O primeiro gol saiu aos 24 minutos de jogo, após jogada de Vinicius Júnior pela esquerda, que finalizou, e, no rebote do goleiro Johny Placide, a bola sobrou para Matheus Cunha, que marcou para o Brasil. 12 minutos depois, aos 36, a dupla brasileira funcionou novamente. O camisa 7 acionou o jogador do Manchester United, que, de perna esquerda, acertou o ângulo direito do arqueiro do Haiti.

Na reta final da primeira etapa, foi a vez do astro do Real Madrid deixar a sua marca. Vini recebeu passe por elevação de Lucas Paquetá e bateu rasteiro para fazer 3 a 0 para a equipe de Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

Matheus Cunha marcou dois gols no primeiro tempo de Brasil e Haiti (Foto: Dan Mullan/Getty Images/AFP)

Como foi Brasil x Haiti?

Seleção aposta na ligação direta e faz três no primeiro tempo

Diante do adversário mais fraco do Grupo C, era de se esperar um Brasil ofensivo e um Haiti que concedesse poucos espaços. E as duas propostas foram vistas logo nos primeiros minutos. O problema é que Raphinha mais uma vez desperdiçava chances pela direita — e, quando acertou, marcou em impedimento —, e Vini Jr não conseguia ser agudo pela esquerda.

➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

A situação começou a mudar quando Paquetá parou de perder a bola no círculo central e, assim como Casemiro, passou a acertar os passes em profundidade e lançamentos. Porque, na ausência ou incapacidade de criar no meio-campo, o Brasil passou a amassar o Haiti (no placar) na base da ligação direta. Através dela, o time de Carlo Ancelotti passou a criar oportunidades e fechou o primeiro tempo vencendo por 3 a 0, gols de Matheus Cunha (duas vezes) e Vini Jr.

continua após a publicidade

Brasil reduz ritmo, e perde chance de melhorar o saldo

Com a vitória assegurada, a Seleção foi para o segundo tempo disposta a ampliar o placar e assegurar um bom saldo de gols — afinal, poderá ser esse o critério que irá definir o líder da chave na última rodada. Mas o Haiti melhorou seu posicionamento, fechou os espaços que dera na primeira parte do jogo e dificultou para o Brasil.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Aos poucos, Carlo Ancelotti tratou de dar novo fôlego ao time. Endrick entrou e foi ovacionado pela torcida; ele chegou a marcar um gol, mas em impedimento. Martinelli, Danilo Santos e Ederson também foram chamados. Mas o Brasil seguiu sem conseguir criar chances claras, e nem mesmo os lançamentos que funcionaram no primeiro tempo resolveram no segundo.

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável