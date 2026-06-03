Briga entre torcedores de Brasil e Argentina deixa 50 feridos em Bangladesh; entenda

Uma briga entre torcedores da Seleção Brasileira e da Argentina deixou 50 feridos em um local inusitado: o confronto aconteceu em Bangladesh, país localizado na região sul da Ásia e que faz fronteira com Índia. A confusão aconteceu a partir de um desentendimento em uma partida amistosa realizada na cidade de Habiganj.

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De acordo com a polícia local, a partida terminou com a vitória dos torcedores da Argentina sobre os brasileiros por 2 a 0. Uma tensão surgiu no ar quando o resultado foi anunciado pelo comentarista em um microfone, o que teria irritado e iniciando uma discussão entre os fãs dos dois países.

A discussão terminou após o jogo, mas ressurgiu no dia seguinte. Uma briga generalizada aconteceu entre os dois lados, que acabou com 50 torcedores, entre homens e mulheres, feridos e conduzidos para o hospital da cidade. A informação é do jornal local 'The Daily Star'.

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A paixão fanática dos bengalis

Torcedores de Bangladesh caminhando com a bandeira do Brasil. (Imagem: EkhonTV/Reprodução)

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Pode parecer estranho e inusitado, mas é verdade: os bengaleses são torcedores fanáticos que se dividem entre Brasil, Argentina e outros países. A tradição teve origem em vários momentos diferentes, mas tem diretamente a ver com a Copa do Mundo.

Sem muitas chances de assistir a seleção local na Copa do Mundo, o futebol não é um dos esportes de destaque de Bangladesh. Mesmo assim, a paixão pelo esporte é muito forte, e externalizada em uma conexão com países que são praticamente do outro lado do planeta.

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No caso da Argentina, a guerra das Malvinas, entre os hermanos e a Inglaterra, motivou os torcedores locais a apoiarem os argentinos na Copa do Mundo de 1986, vencida pela Albiceleste com o famoso gol de mão de Maradona. O controle britânico sobre o país, que durou quase 200 anos, fez com que a população se revoltasse e torcesse contra os ingleses.

Pelos grandes craques e tradição na Copa, outros torcedores preferiram apoiar o Brasil. Não é incomum que em época de Copa do Mundo aumente a quantidade de conflito entre os moradores por causa da rivalidade. Em 2022, sete pessoas se feriram em uma briga entre apoiadores do Brasil e da Argentina.

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