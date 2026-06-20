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Apresentadora ataca Doku por querer ir a nascimento do filho: 'Pai é inútil'

Atacante é um dos principais jogadores da Seleção Belga nesta Copa

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
20/06/2026 15:04
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Jérémy Doku está em sua segunda Copa do Mundo (Foto: Stanislav Filippov/AFP)
Jérémy Doku está em sua segunda Copa do Mundo (Foto: Stanislav Filippov/AFP)

A apresentadora France Pierron, da emissora francesa L'Équipe TV, criticou o atacante belga Jérémy Doku após ele indicar que pode deixar a seleção durante a Copa do Mundo para acompanhar o nascimento do primeiro filho. O nascimento está previsto para o início de julho, período em que a Bélgica estará na fase de mata-mata do torneio.

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    • Comentarista questionou a decisão do atacante belga de deixar a concentração para acompanhar o nascimento do filho, gerando grande repercussão, debates e críticas nas redes sociais.

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    Federação Belga propõe alternativas para Doku (Foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Federação Belga propõe alternativas para Doku (Foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Crítica direta à Jérémy Doku

    A abordagem do assunto começou diretamente pela apresentadora, que classificou como uma "oportunidade desperdiçada", visto que o jogador teria que abandonar a seleção durante a Copa do Mundo:

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    - Quando você tem a chance de participar de uma Copa do Mundo, há centenas de jogadores de futebol que matariam para estar no seu lugar. Você vai deixar tudo isso para assistir ao nascimento do seu filho? É um momento desagradável em que o pai é inútil, ele tem um papel como figurante - afirmou a jornalista francesa.

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    Posição de Doku

    O atacante do Manchester City havia abordado o tema em entrevista ao veículo belga DH Les Sports, antes do início da Copa do Mundo:

    - Depende de quando isso acontecer, mas é meu primeiro filho, então quero estar presente. Se você me perguntar o que eu desejo, minha resposta é que ninguém quer perder o nascimento do primeiro filho. Mas também sei que o futebol envolve muitas outras considerações. Sei que a federação apoia seus jogadores e entende suas situações. Vamos ver o que podemos fazer - disse Doku.

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    A situação é acompanhada de perto pela Federação Belga de Futebol. Entre as hipóteses em discussão estão o uso de jato particular para que Doku esteja presente no parto e uma chamada de vídeo como alternativa.

    Calendário da Bélgica

    A seleção belga ainda tem dois jogos restantes na fase de grupos, ambos em junho. Neste sábado (21), enfrenta o Irã; em 27 de junho, mede forças com a Nova Zelândia. Os confrontos do mata-mata estão programados para julho, período que coincide com a data prevista para o nascimento do filho de Doku.

    Titular da equipe, o atacante é um dos destaques da Bélgica no torneio e se destaca pelos dribles.

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