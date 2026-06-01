Colômbia domina Costa Rica em último amistoso antes de partir para a Copa do Mundo

Na despedida de sua torcida, a Colômbia fez um jogo sem sustos contra a Costa Rica, na noite desta segunda-feira (1º), no estádio El Campín, em Bogotá. Com dois gols no primeiro tempo, de Sánchez e Luis Díaz, e um gol de Luis Suárez, na segunda etapa, os Cafeteros fizeram 3 a 1 - Soto descontou para a Costa Rica.

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Fora do Mundial do Catar, a Colômbia volta à Copa e está no Grupo K, com Uzbequistão, República Democrática do Congo e Portugal. A estreia será no dia 17 de junho, contra a equipe asiática. Dia 23 a seleção enfrenta o Congo e encerra sua participação na primeira fase no dia 27 de junho.

Além da vitória, a partida serviu para destacar alguns jogadores que atuam ou passaram recentemente pelo futebol brasileiro. Carrascal, do Flamengo, Andrés Gómez, do Vasco, e Richard Ríos, ex-Palmeiras, começaram entre os titulares e participaram ativamente do funcionamento ofensivo da equipe. Jhon Arias, do Palmeiras, e Portilla, do Athletico-PR, iniciaram a partida no banco de reservas.

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Mesmo sem acelerar durante toda a partida, os colombianos controlaram as ações desde os primeiros minutos.

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O placar foi inaugurado por Davinson Sánchez. Após cobrança de escanteio executada por Luis Díaz pela esquerda.

Luis Díaz comemora gol contra a Costa Rica (Foto: Raul ARBOLEDA / AFP)

Pouco depois, a Colômbia ampliou em uma jogada que passou por vários pés. Andrés Gómez, do Vasco, recuperou a posse após erro da defesa costarriquenha. Richard Ríos, ex-Palmeiras, participou da construção da jogada, que ainda contou com Carrascal, do Flamengo, antes de chegar a Luis Díaz. O atacante recebeu na área, driblou a marcação e finalizou para fazer 2 a 0.

A Costa Rica ainda encontrou forças para reagir antes do intervalo. Galo cruzou pela direita, Alcócer desviou de cabeça para trás e Andrey Soto apareceu livre para vencer Vargas e diminuir a diferença.

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O segundo tempo manteve o roteiro de domínio colombiano. A equipe passou a trocar passes sob os gritos de "olé" da torcida e criou as melhores oportunidades até chegar ao terceiro gol. James Rodríguez mostrou mais uma vez sua qualidade ao lançar desde o campo de defesa para Luis Suárez. O atacante venceu a disputa na velocidade com Salazar, dominou e finalizou para fechar o placar em 3 a 1.