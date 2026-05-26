Colombianos reagem à convocação de Arias para a Copa do Mundo: 'Outra vez'

Jhon Arias, do Palmeiras, foi convocado para defender a Seleção Colombiana na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. A lista foi anunciada nesta segunda-feira (25), e torcedores reagiram nas redes sociais.

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Desde que chegou ao Alviverde, Arias não engrenou totalmente com a camisa do Palmeiras. Apesar do começo difícil, o meia-atacante tem bons números e apresentou grande versatilidade na equipe comandada por Abel Ferreira.

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Nas redes sociais, a convocação de Arias, do Palmeiras, foi celebrada pela maioria dos colombianos. O jogador é visto como uma das esperanças do técnico Néstor Lorenzo para a Copa do Mundo. Veja os comentários com tradução abaixo:

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Jhon Arias, do Palmeiras, em amistoso pela Colômbia (Foto: Reprodução Instagram Arias)

Veja comentários sobre Arias, do Palmeiras

Tradução sobre o colombiano: Essa gente que crê que só James ou Juanfer podem assistir, recomendo que vejam de vez em quando um jogo de Jhon Arias, de Richard Ríos ou de Gustavo Puerta, jogadores que geram jogo ofensivo pelo meio e não ficam estáticos em 3/4 do gramado.

Tradução sobre o meia do Palmeiras: Richard Rios, Jhon Arias, James, Luis Díaz e Cucho Hernández. Não sei o que fará o técnico, mas se conseguir acomodá-los juntos em campo é um time muito sério.

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Tradução sobre o meia: Colômbia tem um time forte, tudo o que não seja quartas de final terá sabor a pouco. James e Luis Díaz lideram um time com um meio-campo sólido. Espero muito de Richard Ríos e Jhon Arias. Acho que o banco pode ficar curto, tirando o Juanfer Quintero.

Tradução sobre Jhon Arias, do Palmeiras: Camilo Vargas Yerry Mina Jhon Arias e James Rodríguez, que é torcedor. A seleção cardenal, outra vez (com jogadores que passaram pelo Independiente Santa Fe).

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