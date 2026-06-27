logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Croácia bate Gana em jogo emocionante e avança em segundo na Copa do Mundo

Seleções aguardam por desfecho do Grupo K para conhecerem adversários

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 20:11
Favorite o Lance! no Google
Jogadores da Croácia comemorando gol que deu a vitória sobre Gana na Copa do Mundo
Vlasic fez o gol que deixou a Croácia em segundo na Copa do Mundo (Foto: Dan Mullan/Getty Images/AFP)

Em jogo emocionante na Filadélfia, neste sábado (27), na última rodada do Grupo L da Copa do Mundo, a Croácia saiu na frente, levou o empate na segunda etapa, mas conseguiu retomar a vantagem e venceu Gana pelo placar de 2 a 1. Susic fez o primeiro para os croatas, Luckassen deixou tudo igual e Vlasic, no jogo aéreo, garantiu os europeus na segunda colocação.

continua após a publicidade
  • Nico Williams, da Espanha, em discussão com De la Cruz, do Uruguai

    Nico Williams, da Espanha, critica atitude de De la Cruz em jogo da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas
  • Em alta, Cody Gakpo, atacante do Liverpool, é um dos destaques da equipe (Foto: Molly Darlington/Getty Images via AFP)

    Craque da Holanda na Copa, Cody Gakpo anuncia morte do filho durante a gravidez da namorada

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas

    • Com isso, a chave teve a Inglaterra na liderança e aguardando pelo desfecho do ranking dos melhores terceiros colocados. A Croácia, por sua vez, aguarda pelo confronto entre Portugal e Colômbia, e irá encarar o vencedor. Gana se prepara para enfrentar quem perder do grande jogo pelo Grupo K.

    💻 Quem se classifica? Acesse o simulador e veja ranking dos terceiros colocados

    Croácia x Gana: como foi o jogo?

    Croácia aproveita espaço

    Tendo iniciado a rodada na terceira colocação e precisando confirmar a força do elenco comandado por Zlatko Dalic, a Croácia mudou totalmente de postura em relação ao jogo contra o Panamá. Pressão no campo de ataque, jogo mais distribuído e apostando nos espaços entre as linhas de marcação de Gana, postada sem bola com uma linha de cinco defensores e quatro à frente.

    continua após a publicidade

    Com as melhores oportunidades, os europeus foram certeiros e saíram na frente. Gana deu espaço ao longo da primeira etapa, e Petar Sucic arriscou de longe para acertar o canto direito do goleiro Asare, que nada pôde fazer. A seleção africana acumulou erros no terço final diante de uma zaga bem postada.

    Chute de Susic, que abriu o placar para a Croácia contra Gana
    Sucic marcou o primeiro da Croácia (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)

    Emoção até o fim

    O segundo tempo reservou grandes momentos na decisão pelo segundo lugar do grupo. Gana passou a subir mais para o campo de ataque, levou muito perigo e conseguiu deixar tudo igual com Luckassen, em lance que chegou a ser revisado pelo VAR. Explosão na Filadélfia. Gana passava a Croácia novamente na classificação aos 29 minutos. Os africanos, no entanto, esqueceram de combinar com os adversários.

    continua após a publicidade

    Oito minutos mais tarde, a Croácia, que passou por maus bocados após levar o empate, utilizou a bola aérea e celebrou muito. Luka Modric cruzou na medida aos 37 para Vlasic, perto da marca do pênalti, cabecear no canto direito e colocar a equipe novamente na segunda posição.

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Visão do Lance!

    Lance Capital

    Aos 37 minutos da segunda etapa, Luka Modric cobrou escanteio pela direita com muita curva e encontrou o meia Vlasic, que ganhou no alto e cabeceou. A bola saiu forte, pegou na trave e morreu dentro da meta defendida por Asare.

    Deu aula 🏅

    Toda a maestria de Modric entrou em destaque no duelo. Em sua "última dança", o astro, grande nome e referência dessa geração da Croácia, finalista em 2018 e semifinalista em 2022, desfilou na Filadélfia. Tudo passava pelo camisa 10, que ainda salvou na defesa quando Gana pressionou.

    FICHA TÉCNICA

    CROÁCIA 2 X 1 GANA
    COPA DO MUNDO - GRUPO L (3ª RODADA)

    📆 Data e horário: sábado, 27 de junho de 2026, às 18h (de Brasília)
    📍 Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)

    Gols: Susic 30'/1ºT e Vlasic 37'/2ºT (CRO); Luckassen 29'/2ºT (GAN)

    Cartões amarelos: Perisic (CRO)

    ⚽ ESCALAÇÕES

    🔴 CROÁCIA (Técnico: Zlakto Dalic)

    Livakovic, Satanisic, Sutalo, Pongracic (Gvardiol) e Perisic; Kovacic, Modric, Vlasic, Petar Sucic e Baturina (Pasalic); Budimir (Matanovic).

    ⚪ GANA (Técnico: Carlos Queiroz)

    Asare, Senaya, Adjetey (Peprah Oppong), Luckassen e Mensah; Partey, Owusu (Fatawu) e Sibo (Yerenkyi); Sulemana (Nuamah), Semenyo e Ayew (Asante).

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Lionel Scaloni observa treino da Argentina após vitória na estreia da Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Sem Messi, Argentina está escalada para encarar a Jordânia na Copa do MundoHá 5 minutos
    Camisa 9, Harry Kane corre para comemorar o segundo gol da Inglaterra sobre o Panamá
    Copa do Mundo 2026Dê suas notas: Inglaterra vence o Panamá com recorde de KaneHá 8 minutos
    Com gols de Bellingham e Kane, a Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0 pela Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Inglaterra vence Panamá e se classifica na liderança do Grupo L da CopaHá 14 minutos
    Harry Kane comemorando gol contra Panamá na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Kane marca mais um; saiba como está a artilharia da Copa do MundoHá 15 minutos
    De cabeça, Harry Kane faz o segundo gol da Inglaterra sobre Gana, na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Harry Kane bate recorde na Copa do Mundo e se aproxima de PeléHá 19 minutos
    Salah limpando o rosto do suor
    Copa do Mundo 2026Salah sofre lesão e pode desfalcar Egito na 2ª fase da CopaHá 23 minutos

    Mais LANCE!

    Torcedores da Colômbia nos arredores do Hard Rock Stadium - Copa do Mundo 2026
    Colômbia transforma Portugal e Cristiano Ronaldo em visitantes na Copa
    Everaldo Marques narra os jogos do Brasil na Copa do Mundo
    Everaldo se 'desespera' com possível adversário do Brasil na Copa do Mundo
    Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K.
    Cristiano Ronaldo joga? Portugal define escalação contra a Colômbia
    Mãe de Cristiano Ronaldo manda recado antes de Portugal x Colômbia
    Luka Modric durante partida contra a Gana na Copa do Mundo
    Modrić ultrapassa Maradona e atinge marca histórica em Copas do Mundo
    Nico Williams irritou a torcida do Flamengo
    Torcida do Flamengo se irrita com fala de astro da Espanha: 'Chorão'
    Goleiro da Jordânia Yazeed Abulaila salta para fazer uma defesa na derrota para a Argélia na Copa do Mundo
    Entenda por que vencer não é a melhor opção em Áustria x Argélia
    Jogadores do Uruguai, de camisa azul, deixam o gramado cabisbaixos após o empate com Cabo Verde na Copa do Mundo
    Uruguai toma decisão severa e cancela voo fretado; jogadores voltam separados
    O goleiro Vozinha, de Cabo Verde celebra o empate contra a Espanha em Atlanta (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP
    Antes de definição do confronto, Vozinha queria jogar contra Messi: 'O melhor'
    Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K.
    Portugal já está classificado? Veja o que está em jogo contra a Colômbia
    Isak Hien sai de campo carregado pelos médicos da Suécia na partida contra o Japão na Copa do Mundo
    Suécia perde titular absoluto por lesão antes de jogo contra a França
    Nico Williams, da Espanha, em discussão com De la Cruz, do Uruguai
    Nico Williams, da Espanha, critica atitude de De la Cruz em jogo da Copa
    Em alta, Cody Gakpo, atacante do Liverpool, é um dos destaques da equipe (Foto: Molly Darlington/Getty Images via AFP)
    Craque da Holanda na Copa, Cody Gakpo anuncia morte do filho durante a gravidez da namorada