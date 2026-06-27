Croácia bate Gana em jogo emocionante e avança em segundo na Copa do Mundo Seleções aguardam por desfecho do Grupo K para conhecerem adversários

Em jogo emocionante na Filadélfia, neste sábado (27), na última rodada do Grupo L da Copa do Mundo, a Croácia saiu na frente, levou o empate na segunda etapa, mas conseguiu retomar a vantagem e venceu Gana pelo placar de 2 a 1. Susic fez o primeiro para os croatas, Luckassen deixou tudo igual e Vlasic, no jogo aéreo, garantiu os europeus na segunda colocação.

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Com isso, a chave teve a Inglaterra na liderança e aguardando pelo desfecho do ranking dos melhores terceiros colocados. A Croácia, por sua vez, aguarda pelo confronto entre Portugal e Colômbia, e irá encarar o vencedor. Gana se prepara para enfrentar quem perder do grande jogo pelo Grupo K.

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Croácia x Gana: como foi o jogo?

Croácia aproveita espaço

Tendo iniciado a rodada na terceira colocação e precisando confirmar a força do elenco comandado por Zlatko Dalic, a Croácia mudou totalmente de postura em relação ao jogo contra o Panamá. Pressão no campo de ataque, jogo mais distribuído e apostando nos espaços entre as linhas de marcação de Gana, postada sem bola com uma linha de cinco defensores e quatro à frente.

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Com as melhores oportunidades, os europeus foram certeiros e saíram na frente. Gana deu espaço ao longo da primeira etapa, e Petar Sucic arriscou de longe para acertar o canto direito do goleiro Asare, que nada pôde fazer. A seleção africana acumulou erros no terço final diante de uma zaga bem postada.

Sucic marcou o primeiro da Croácia (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)

Emoção até o fim

O segundo tempo reservou grandes momentos na decisão pelo segundo lugar do grupo. Gana passou a subir mais para o campo de ataque, levou muito perigo e conseguiu deixar tudo igual com Luckassen, em lance que chegou a ser revisado pelo VAR. Explosão na Filadélfia. Gana passava a Croácia novamente na classificação aos 29 minutos. Os africanos, no entanto, esqueceram de combinar com os adversários.

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Oito minutos mais tarde, a Croácia, que passou por maus bocados após levar o empate, utilizou a bola aérea e celebrou muito. Luka Modric cruzou na medida aos 37 para Vlasic, perto da marca do pênalti, cabecear no canto direito e colocar a equipe novamente na segunda posição.

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Visão do Lance!

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Aos 37 minutos da segunda etapa, Luka Modric cobrou escanteio pela direita com muita curva e encontrou o meia Vlasic, que ganhou no alto e cabeceou. A bola saiu forte, pegou na trave e morreu dentro da meta defendida por Asare.

Deu aula 🏅

Toda a maestria de Modric entrou em destaque no duelo. Em sua "última dança", o astro, grande nome e referência dessa geração da Croácia, finalista em 2018 e semifinalista em 2022, desfilou na Filadélfia. Tudo passava pelo camisa 10, que ainda salvou na defesa quando Gana pressionou.

✅ FICHA TÉCNICA

CROÁCIA 2 X 1 GANA

COPA DO MUNDO - GRUPO L (3ª RODADA)

📆 Data e horário: sábado, 27 de junho de 2026, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)

Gols: Susic 30'/1ºT e Vlasic 37'/2ºT (CRO); Luckassen 29'/2ºT (GAN)

Cartões amarelos: Perisic (CRO)

⚽ ESCALAÇÕES

🔴 CROÁCIA (Técnico: Zlakto Dalic)

Livakovic, Satanisic, Sutalo, Pongracic (Gvardiol) e Perisic; Kovacic, Modric, Vlasic, Petar Sucic e Baturina (Pasalic); Budimir (Matanovic).

⚪ GANA (Técnico: Carlos Queiroz)

Asare, Senaya, Adjetey (Peprah Oppong), Luckassen e Mensah; Partey, Owusu (Fatawu) e Sibo (Yerenkyi); Sulemana (Nuamah), Semenyo e Ayew (Asante).