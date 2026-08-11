Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Sorteio da Copa do Brasil: como chegam os oito clubes classificados?

Confrontos serão definidos às 11h (de Brasília) desta terça (11), na sede da CBF

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 06:00
Favorite o Lance! no Google
Jair Ventura abraça goleiro Lucas Arcanjo após classificação do Vitória contra o Athletico-PR na Copa do Brasil
Jair Ventura abraça goleiro Lucas Arcanjo após classificação do Vitória contra o Athletico-PR na Copa do Brasil (Foto: Jhony Pinho / AGIF / Folhapress)

Carregando conteúdo exclusivo...

O sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil será nesta terça-feira (11), às 11h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Oito clubes lutam pelo sonho do título e uma premiação de R$ 9 milhões apenas por avançar à próxima fase. Entre equipes que brigam em todas as frentes e times que apostam as fichas na taça, o Lance! explica o momento de cada concorrente.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
➡️ Enquete Lance!: quem são os favoritos a avançar às semifinais da Copa do Brasil?

continua após a publicidade

Como chegam os times às quartas da Copa do Brasil?

Atlético Mineiro

11º colocado no Brasileirão, o Atlético-MG está vivo na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Assim, vê nas taças uma chance de encerrar 2026 com final feliz. Em 2024, o Galo foi vice-campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Em 2025, ficou a uma decisão de pênaltis do título da Sul-Americana. Agora, espera não só avançar nas competições mata-mata, mas conquistar um grande troféu.

Ainda em busca de sua melhor versão, a equipe de Eduardo Domínguez voltou bem da pausa para a Copa do Mundo. Já são cinco jogos de invencibilidade, com três vitórias e dois empates, incluindo o triunfo por 2 a 1 sobre o Palmeiras no Allianz Parque pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

Campanha na Copa do Brasil:

  1. 5ª fase (ida): Atlético-MG 2 x 1 Ceará
  2. 5ª fase (volta): Ceará 2 x 1 Atlético-MG - Galo avançou nos pênaltis
  3. Oitavas (ida): Atlético-MG 0 x 0 Juventude
  4. Oitavas (volta): Juventude 0 x 1 Atlético-MG
Everson aponta para o escudo do Atlético-MG após classificação contra o Juventude na Copa do Brasil
Everson aponta para o escudo do Atlético-MG após classificação contra o Juventude na Copa do Brasil (Foto: Antônio Machado / Fotoarena / Folhapress)

Cruzeiro

O ano do Cruzeiro é dividido em dois momentos: antes e depois da chegada de Artur Jorge. Apesar da conquista do Campeonato Mineiro, o time não jogava bom futebol e começou o Brasileirão lutando contra o rebaixamento. Desde a estreia do técnico português, porém, já saltou para a 5ª colocação do campeonato nacional e soma 66,6% de aproveitamento em todas as competições. Além da troca no comando, a Raposa se reforçou com peças importantes.

Nesse cenário, a equipe chega embalada às quartas de final da Copa do Brasil. No entanto, também divide atenções com as oitavas de final da Libertadores, nas quais enfrentará o atual campeão Flamengo. Em ano de alto investimento no elenco, a torcida espera comemorar ao menos um título importante ao fim da temporada.

continua após a publicidade

Campanha na Copa do Brasil:

  1. 5ª fase (ida): Goiás 2 x 2 Cruzeiro
  2. 5ª fase (volta): Cruzeiro 1 x 0 Goiás
  3. Oitavas (ida): Chapecoense 0 x 0 Cruzeiro
  4. Oitavas (volta): Cruzeiro 2 x 0 Chapecoense
Kaio Jorge tira a camisa do Cruzeiro para comemorar gol contra a Chapecoense na Copa do Brasil
Kaio Jorge tira a camisa do Cruzeiro para comemorar gol contra a Chapecoense na Copa do Brasil (Foto: Luciano Brew / Agencia Enquadrar / Folhapress)

Grêmio

O Tricolor Gaúcho faz um ano inconsistente e busca se afastar de vez da briga contra o rebaixamento no Brasileirão. Também já eliminado da Copa Sul-Americana, o Grêmio tem a Copa do Brasil como maior esperança de salvar a temporada de 2026.

Apesar da irregularidade, a diretoria banca a permanência do técnico Luís Castro, confiante na evolução da equipe ao longo do trabalho. Nos últimos jogos, o clima já melhorou com a classificação na taça contra o Mirassol e a vitória sobre o São Paulo no Brasileirão. A expectativa da torcida é o crescimento do elenco no momento decisivo para, quem sabe, sonhar com um título.

continua após a publicidade

Campanha na Copa do Brasil:

  1. 5ª fase (ida): Grêmio 2 x 0 Confiança
  2. 5ª fase (volta): Confiança 0 x 3 Grêmio
  3. Oitavas (ida): Mirassol 1 x 1 Grêmio
  4. Oitavas (volta): Grêmio 1 x 0 Mirassol
Pavón é abraçado por companheiros do Grêmio após anotar gol de falta contra o Mirassol na Copa do Brasil
Pavón é abraçado por companheiros do Grêmio após anotar gol de falta contra o Mirassol na Copa do Brasil (Foto: Donaldo Hadlich / Código 19 / Folhapress)

Internacional

Assim como o rival, o Colorado vê na Copa do Brasil a chance de salvar um ano complicado. O Internacional ocupa a 16ª colocação do Brasileirão e precisa se afastar da zona de rebaixamento, missão para a qual o bom desempenho no mata-mata nacional pode servir de combustível.

O panorama é positivo: neste início de mês, o técnico Paulo Pezzolano saiu fortalecido diante de cenário desafiador. O Inter empatou com o vice-líder do Brasileirão, o Flamengo, com direito a boa atuação. Depois, classificou-se na Copa do Brasil, despachando o atual campeão Corinthians. Por fim, também igualou o placar com o líder do campeonato nacional, o Palmeiras.

continua após a publicidade

Campanha na Copa do Brasil:

  1. 5ª fase (ida): Athletic 1 x 2 Internacional
  2. 5ª fase (volta): Internacional 3 x 2 Athletic
  3. Oitavas (ida): Internacional 2 x 0 Corinthians
  4. Oitavas (volta): Corinthians 2 x 1 Internacional
Jogadores do Internacional se abraçam e comemoram classificação na Copa do Brasil após derrota para o Corinthians
Jogadores do Internacional se abraçam e comemoram classificação na Copa do Brasil diante do Corinthians (Foto: Abraão Soares / Onzex Press e Imagens / Folhapress)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Palmeiras

Pelo desempenho na temporada, o Palmeiras se coloca como o grande favorito ao título da Copa do Brasil. Para os demais times, a torcida é que a consistência seja difícil de acompanhar conforme o desgaste do calendário. O Verdão lidera o Brasileirão e também está classificado na Libertadores, então terá decisão atrás de decisão até o fim de 2026. Na taça, a campanha até o momento é de muita tranquilidade, praticamente garantindo a vaga já nos jogos de ida.

continua após a publicidade

O Alviverde quer evitar roteiro similar a 2025, quando foi eliminado nas oitavas de final do torneio mata-mata com expectativas de conquistar um dos outros títulos, mas acabou na segunda colocação no Brasileiro e na Libertadores.

Campanha na Copa do Brasil:

  1. 5ª fase (ida): Palmeiras 3 x 0 Jacuipense
  2. 5ª fase (volta): Jacuipense 1 x 4 Palmeiras
  3. Oitavas (ida): Palmeiras 3 x 0 Fortaleza
  4. Oitavas (volta): Fortaleza 3 x 2 Palmeiras
Flaco López beija escudo do Palmeiras após gol contra o Fortaleza no jogo de volta da Copa do Brasil
Flaco López beija escudo do Palmeiras após gol contra o Fortaleza no jogo de volta da Copa do Brasil (Foto: Francisco Alves / Fotoarena / Folhapress)

Santos

A situação delicada do Peixe no Brasileirão, dentro da zona de rebaixamento neste momento, contrasta com as classificações na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Portanto, o Santos terá que equilibrar as três frentes no calendário, sonhando com um título importante, mas sem poder deixar de lado o campeonato nacional.

continua após a publicidade

O momento santista é inconsistente, como ao longo de toda a temporada. Normalmente, o time melhora quando conta com Neymar, que foi crucial na conquista da vaga nesta fase e será fundamental para almejar um troféu. No Brasileirão, por exemplo, o aproveitamento cai de 51,9% com o craque para 22,2% sem ele.

Campanha na Copa do Brasil:

  1. 5ª fase (ida): Santos 0 x 0 Coritiba
  2. 5ª fase (volta): Coritiba 0 x 2 Santos
  3. Oitavas (ida): Santos 0 x 0 Remo
  4. Oitavas (volta): Remo 0 x 1 Santos
Neymar comemora gol de Rony com assistência sua no jogo de volta entre Santos e Remo na Copa do Brasil
Neymar comemora gol de Rony com assistência sua no jogo de volta entre Santos e Remo na Copa do Brasil (Foto: Fernando Torres / AGIF / Folhapress)

Vasco

O cenário do Vasco é bem similar ao santista: ocupa a zona de rebaixamento do Brasileirão, mas segue vivo na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Assim, o Cruz-Maltino também precisará equilibrar prioridades em meio ao calendário intenso.

continua após a publicidade

Por outro lado, a torcida vascaína tem motivos para acreditar na evolução na segunda parte da temporada. O desempenho da equipe já melhorou desde a chegada de Pedro Emanuel, há um mês, como comprova a classificação convincente contra o rival Fluminense nas oitavas. Além disso, o clube acertou a chegada de reforços importantes. Vice-campeão da Copa em 2025, o Cruz-Maltino agora sonha em erguer o troféu em 2026.

Campanha na Copa do Brasil:

  1. 5ª fase (ida): Paysandu 0 x 2 Vasco
  2. 5ª fase (volta): Vasco 2 x 2 Paysandu
  3. Oitavas (ida): Vasco 0 x 0 Fluminense
  4. Oitavas (volta): Fluminense 1 x 3 Vasco
Jogadores do Vasco se abraçam para comemorar classificação com vitória sobre o Fluminense na Copa do Brasil
Jogadores do Vasco se abraçam para comemorar classificação com vitória sobre o Fluminense na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima / Vasco)

Vitória

O Vitória de Jair Ventura certamente é quem faz a campanha mais marcante na Copa do Brasil até agora. O clube baiano saiu atrás nos confrontos com Flamengo e Athletico-PR, duas das grandes potências do Brasileirão de 2026 até aqui, mas reverteu a desvantagem em ambos. Contra o Furacão, com direito a goleada na volta.

continua após a publicidade

A equipe rubro-negra não pode esquecer o Campeonato Brasileiro, claro, até porque, na 13ª posição, ainda corre riscos de rebaixamento. Contudo, sem disputar uma competição sul-americana, aposta no prosseguimento na taça para uma temporada dos sonhos.

Campanha na Copa do Brasil:

  1. 5ª fase (ida): Flamengo 2 x 1 Vitória
  2. 5ª fase (volta): Vitória 2 x 0 Flamengo
  3. Oitavas (ida): Athletico-PR 2 x 0 Vitória
  4. Oitavas (volta): Vitória 4 x 0 Athletico-PR
Jogadores do Vitória se abraçam e celebram classificação contra o Athletico-PR na Copa do Brasil
Jogadores do Vitória se abraçam e celebram classificação contra o Athletico-PR na Copa do Brasil (Foto: Jhony Pinho / AGIF / Folhapress)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Canobbio e Zubeldía vibram com gol do Fluminense na Libertadores

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (11/08/2026)

Há 2 minutos
CBF reuniu clubes para debater arbitragem

Futebol Nacional

Brasileirão terá mudanças na arbitragem; veja regras aprovadas

Há 13 horas
Copa do Brasil taça

Futebol Nacional

Enquete Lance!: quem são os favoritos a avançar às semifinais da Copa do Brasil?

Há 17 horas
Troféu da Copa do Brasil (Foto: Divulgação)

Futebol Nacional

Sorteio da Copa do Brasil: onde assistir, horário e possíveis confrontos

Há 17 horas
Torcida do jogo das oitavas de final da Copa do Brasil entre Athletico-PR e Vitória.

Lance! Negócios

Oitavas da Copa do Brasil de 2026 registram queda de público em relação a 2025

Há 3 dias
Camisa Corinthians

Corinthians

Corinthians deixa de faturar valor milionário com eliminação na Copa do Brasil

Há 3 dias
Mais LANCE!
Rodrigo Garro, meia do Corinthians

Garro analisa eliminação do Corinthians e agradece apoio da torcida

Mesmo vencendo o jogo, Corinthians perde no placar agregado por 3 a 2 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Internacional faz post provocativo ao Corinthians após classificação

Matheuzinho, lateral do Corinthians

Análise: Corinthians paga preço por falhas no Beira-Rio e se despede da Copa do Brasil

Taça da Copa do Brasil (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Tabela da Copa do Brasil: veja datas dos jogos das quartas

Matheuzinho, do Corinthians, em jogo na Neo Química Arena

Matheuzinho cobra melhora no gramado da Neo Química Arena após eliminação do Corinthians

Fernando Diniz, técnico do Corinthians

Diniz vê arbitragem decisiva em eliminação do Corinthians: 'Determinante'

Corinthians x Internacional pela Copa do Brasil

Dê suas notas: avalie os jogadores em Corinthians x Internacional, na Copa do Brasil

Taça da Copa do Brasil (Foto: Nelson Terme/CBF)

Quartas de final da Copa do Brasil: veja os times classificados

Jogadores do Internacional comemoram gol marcado

Corinthians vence, mas é eliminado pelo Internacional na Copa do Brasil

Corinthians e Internacional pela Copa do Brasil

Veja os três gols de Corinthians x Internacional pela Copa do Brasil

Renê comemora gol em Vitória x Athletico

Veja os quatro gols de Vitória x Athletico-PR: Leão goleia

Uniforme do Corinthians

Com surpresa, Corinthians está escalado para enfrentar o Internacional

Jogador do Inter em uma disputa de bola com jogador do Corinthians

Como assistir Corinthians x Internacional no Prime Video