Sorteio da Copa do Brasil: como chegam os oito clubes classificados? Confrontos serão definidos às 11h (de Brasília) desta terça (11), na sede da CBF

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O sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil será nesta terça-feira (11), às 11h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Oito clubes lutam pelo sonho do título e uma premiação de R$ 9 milhões apenas por avançar à próxima fase. Entre equipes que brigam em todas as frentes e times que apostam as fichas na taça, o Lance! explica o momento de cada concorrente.

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Como chegam os times às quartas da Copa do Brasil?

Atlético Mineiro

11º colocado no Brasileirão, o Atlético-MG está vivo na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Assim, vê nas taças uma chance de encerrar 2026 com final feliz. Em 2024, o Galo foi vice-campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Em 2025, ficou a uma decisão de pênaltis do título da Sul-Americana. Agora, espera não só avançar nas competições mata-mata, mas conquistar um grande troféu.

Ainda em busca de sua melhor versão, a equipe de Eduardo Domínguez voltou bem da pausa para a Copa do Mundo. Já são cinco jogos de invencibilidade, com três vitórias e dois empates, incluindo o triunfo por 2 a 1 sobre o Palmeiras no Allianz Parque pelo Brasileirão.

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Campanha na Copa do Brasil:

5ª fase (ida): Atlético-MG 2 x 1 Ceará 5ª fase (volta): Ceará 2 x 1 Atlético-MG - Galo avançou nos pênaltis Oitavas (ida): Atlético-MG 0 x 0 Juventude Oitavas (volta): Juventude 0 x 1 Atlético-MG

Everson aponta para o escudo do Atlético-MG após classificação contra o Juventude na Copa do Brasil (Foto: Antônio Machado / Fotoarena / Folhapress)

Cruzeiro

O ano do Cruzeiro é dividido em dois momentos: antes e depois da chegada de Artur Jorge. Apesar da conquista do Campeonato Mineiro, o time não jogava bom futebol e começou o Brasileirão lutando contra o rebaixamento. Desde a estreia do técnico português, porém, já saltou para a 5ª colocação do campeonato nacional e soma 66,6% de aproveitamento em todas as competições. Além da troca no comando, a Raposa se reforçou com peças importantes.

Nesse cenário, a equipe chega embalada às quartas de final da Copa do Brasil. No entanto, também divide atenções com as oitavas de final da Libertadores, nas quais enfrentará o atual campeão Flamengo. Em ano de alto investimento no elenco, a torcida espera comemorar ao menos um título importante ao fim da temporada.

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Campanha na Copa do Brasil:

5ª fase (ida): Goiás 2 x 2 Cruzeiro 5ª fase (volta): Cruzeiro 1 x 0 Goiás Oitavas (ida): Chapecoense 0 x 0 Cruzeiro Oitavas (volta): Cruzeiro 2 x 0 Chapecoense

Kaio Jorge tira a camisa do Cruzeiro para comemorar gol contra a Chapecoense na Copa do Brasil (Foto: Luciano Brew / Agencia Enquadrar / Folhapress)

Grêmio

O Tricolor Gaúcho faz um ano inconsistente e busca se afastar de vez da briga contra o rebaixamento no Brasileirão. Também já eliminado da Copa Sul-Americana, o Grêmio tem a Copa do Brasil como maior esperança de salvar a temporada de 2026.

Apesar da irregularidade, a diretoria banca a permanência do técnico Luís Castro, confiante na evolução da equipe ao longo do trabalho. Nos últimos jogos, o clima já melhorou com a classificação na taça contra o Mirassol e a vitória sobre o São Paulo no Brasileirão. A expectativa da torcida é o crescimento do elenco no momento decisivo para, quem sabe, sonhar com um título.

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Campanha na Copa do Brasil:

5ª fase (ida): Grêmio 2 x 0 Confiança 5ª fase (volta): Confiança 0 x 3 Grêmio Oitavas (ida): Mirassol 1 x 1 Grêmio Oitavas (volta): Grêmio 1 x 0 Mirassol

Pavón é abraçado por companheiros do Grêmio após anotar gol de falta contra o Mirassol na Copa do Brasil (Foto: Donaldo Hadlich / Código 19 / Folhapress)

Internacional

Assim como o rival, o Colorado vê na Copa do Brasil a chance de salvar um ano complicado. O Internacional ocupa a 16ª colocação do Brasileirão e precisa se afastar da zona de rebaixamento, missão para a qual o bom desempenho no mata-mata nacional pode servir de combustível.

O panorama é positivo: neste início de mês, o técnico Paulo Pezzolano saiu fortalecido diante de cenário desafiador. O Inter empatou com o vice-líder do Brasileirão, o Flamengo, com direito a boa atuação. Depois, classificou-se na Copa do Brasil, despachando o atual campeão Corinthians. Por fim, também igualou o placar com o líder do campeonato nacional, o Palmeiras.

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Campanha na Copa do Brasil:

5ª fase (ida): Athletic 1 x 2 Internacional 5ª fase (volta): Internacional 3 x 2 Athletic Oitavas (ida): Internacional 2 x 0 Corinthians Oitavas (volta): Corinthians 2 x 1 Internacional

Jogadores do Internacional se abraçam e comemoram classificação na Copa do Brasil diante do Corinthians (Foto: Abraão Soares / Onzex Press e Imagens / Folhapress)

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Palmeiras

Pelo desempenho na temporada, o Palmeiras se coloca como o grande favorito ao título da Copa do Brasil. Para os demais times, a torcida é que a consistência seja difícil de acompanhar conforme o desgaste do calendário. O Verdão lidera o Brasileirão e também está classificado na Libertadores, então terá decisão atrás de decisão até o fim de 2026. Na taça, a campanha até o momento é de muita tranquilidade, praticamente garantindo a vaga já nos jogos de ida.

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O Alviverde quer evitar roteiro similar a 2025, quando foi eliminado nas oitavas de final do torneio mata-mata com expectativas de conquistar um dos outros títulos, mas acabou na segunda colocação no Brasileiro e na Libertadores.

Campanha na Copa do Brasil:

5ª fase (ida): Palmeiras 3 x 0 Jacuipense 5ª fase (volta): Jacuipense 1 x 4 Palmeiras Oitavas (ida): Palmeiras 3 x 0 Fortaleza Oitavas (volta): Fortaleza 3 x 2 Palmeiras

Flaco López beija escudo do Palmeiras após gol contra o Fortaleza no jogo de volta da Copa do Brasil (Foto: Francisco Alves / Fotoarena / Folhapress)

Santos

A situação delicada do Peixe no Brasileirão, dentro da zona de rebaixamento neste momento, contrasta com as classificações na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Portanto, o Santos terá que equilibrar as três frentes no calendário, sonhando com um título importante, mas sem poder deixar de lado o campeonato nacional.

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O momento santista é inconsistente, como ao longo de toda a temporada. Normalmente, o time melhora quando conta com Neymar, que foi crucial na conquista da vaga nesta fase e será fundamental para almejar um troféu. No Brasileirão, por exemplo, o aproveitamento cai de 51,9% com o craque para 22,2% sem ele.

Campanha na Copa do Brasil:

5ª fase (ida): Santos 0 x 0 Coritiba 5ª fase (volta): Coritiba 0 x 2 Santos Oitavas (ida): Santos 0 x 0 Remo Oitavas (volta): Remo 0 x 1 Santos

Neymar comemora gol de Rony com assistência sua no jogo de volta entre Santos e Remo na Copa do Brasil (Foto: Fernando Torres / AGIF / Folhapress)

Vasco

O cenário do Vasco é bem similar ao santista: ocupa a zona de rebaixamento do Brasileirão, mas segue vivo na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Assim, o Cruz-Maltino também precisará equilibrar prioridades em meio ao calendário intenso.

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Por outro lado, a torcida vascaína tem motivos para acreditar na evolução na segunda parte da temporada. O desempenho da equipe já melhorou desde a chegada de Pedro Emanuel, há um mês, como comprova a classificação convincente contra o rival Fluminense nas oitavas. Além disso, o clube acertou a chegada de reforços importantes. Vice-campeão da Copa em 2025, o Cruz-Maltino agora sonha em erguer o troféu em 2026.

Campanha na Copa do Brasil:

5ª fase (ida): Paysandu 0 x 2 Vasco 5ª fase (volta): Vasco 2 x 2 Paysandu Oitavas (ida): Vasco 0 x 0 Fluminense Oitavas (volta): Fluminense 1 x 3 Vasco

Jogadores do Vasco se abraçam para comemorar classificação com vitória sobre o Fluminense na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima / Vasco)

Vitória

O Vitória de Jair Ventura certamente é quem faz a campanha mais marcante na Copa do Brasil até agora. O clube baiano saiu atrás nos confrontos com Flamengo e Athletico-PR, duas das grandes potências do Brasileirão de 2026 até aqui, mas reverteu a desvantagem em ambos. Contra o Furacão, com direito a goleada na volta.

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A equipe rubro-negra não pode esquecer o Campeonato Brasileiro, claro, até porque, na 13ª posição, ainda corre riscos de rebaixamento. Contudo, sem disputar uma competição sul-americana, aposta no prosseguimento na taça para uma temporada dos sonhos.

Campanha na Copa do Brasil:

5ª fase (ida): Flamengo 2 x 1 Vitória 5ª fase (volta): Vitória 2 x 0 Flamengo Oitavas (ida): Athletico-PR 2 x 0 Vitória Oitavas (volta): Vitória 4 x 0 Athletico-PR