Veja os três gols de Corinthians x Internacional pela Copa do Brasil
Duelo desta quinta-feira (6) foi válido pela Copa do Brasil
Corinthians e Internacional se enfrentaram, na noite desta quinta-feira (6), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na Neo Química, o Timão venceu por 2 a 1, com gols de Gustavo Henrique e Pedro Raul. Bernabei fez o do Colorado. Apesar da vitória do clube paulista, o placar agregado ficou 3 a 2 para o time do Rio Grande do Sul, que saiu classificado para as quartas de final. Veja os gols da partida abaixo:
Como foi o jogo entre Corinthians e Internacional
O Corinthians pressionou o Internacional durante todo o primeiro tempo na Neo Química Arena. Com maior volume ofensivo, principalmente pelo lado esquerdo de ataque, com Kaio César, a equipe criou as principais chances de gol da partida. O prêmio veio aos 42 minutos, quando Rodrigo Garro cobrou falta, Matheus Cunha fez a defesa, mas Gustavo Henrique aproveitou o rebote para abrir o placar em Corinthians x Internacional.
O Corinthians voltou para o segundo tempo contra o Internacional com a mesma pressão. Já o Colorado passou a explorar mais os contra-ataques e, em uma bola lançada à frente, Alan Patrick conseguiu dominar e tocou para Bernabei, que acertou um forte chute e venceu Hugo Souza, empatando a partida. O Corinthians voltou a ficar à frente do placar aos 24 minutos, quando Matheus Bidu cruzou da esquerda e Pedro Raul subiu no segundo pau para mandar a bola para o gol.
O lateral Bernabei, aos 13 minutos do segundo tempo, recebeu belo passe do meia Alan Patrick e acertou um foguete no gol de Hugo Souza, empatando a partida. O gol abalou o Corinthians por alguns minutos e deu ainda mais tranquilidade ao Internacional, que passou a administrar a vantagem na classificação.
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