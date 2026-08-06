Veja os quatro gols de Vitória x Athletico-PR: Leão goleia Duelo desta quinta-feira (6) foi válido pela Copa do Brasil

Vitória e Athletico-PR se enfrentaram, na noite desta quinta-feira (6), em jogo decisivo das oitavas de final da Copa do Brasil. No Barradão, melhor para o Leão, que venceu por 4 a 0 com gols de Renê (2x), Erick e Marinho. Veja as jogadas abaixo:

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Como foi o jogo entre Vitória e Athletico-PR

O Vitória teve uma noite histórica no Barradão e conseguiu uma classificação improvável na Copa do Brasil. Depois de perder o jogo de ida por 2 a 0 para o Athletico-PR, o Leão reverteu a diferença com uma goleada por 4 a 0 em Salvador e eliminou o Furacão da competição.

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Precisando de uma atuação perfeita para reverter a vantagem adversária, o Vitória começou pressionando e abriu o placar com Renê. Ainda no primeiro tempo, o Leão ampliou a vantagem. Erick aproveitou o bom momento e marcou o segundo gol do Vitória contra o Athletico-PR.

Na segunda etapa, o Vitória manteve a intensidade e não deixou o Athletico-PR reagir. Renê voltou a balançar as redes, marcou o terceiro da equipe. O golpe final veio nos minutos finais, com Marinho. O atacante fechou a goleada por 4 a 0 e confirmou uma das grandes viradas da Copa do Brasil nesta temporada.

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Além da força ofensiva, o Vitória contou com uma grande atuação de Lucas Arcanjo contra o Athletico-PR. O goleiro foi decisivo durante a partida, realizou defesas importantes e ajudou o time a manter a vantagem construída no Barradão.

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