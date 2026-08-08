São Paulo sofre virada e é derrotado pelo Grêmio no Brasileiro Grêmio saiu da zona de rebaixamento e complicou o São Paulo na tabela

O São Paulo saiu na frente, mas sofreu a virada do Grêmio por 2 a 1 neste sábado (8), na Arena do Grêmio, pela 22ª rodada do Brasileirão. Gustavo Martins marcou um gol contra para o Tricolor, mas Wallace e Pavón garantiram a vitória dos gaúchos no segundo tempo.

Sem vencer na competição há oito jogos, o Tricolor paulista está na 12ª colocação, com 26 pontos somados. O Grêmio, por sua vez, deixa a zona de rebaixamento e sobe para a 14ª colocação, respirando mais aliviado.

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Primeiro tempo

O primeiro tempo começou com o Grêmio melhor em campo, pressionando principalmente na saída de bola do São Paulo, na qual Dorival Júnior apostou em um sistema com dois zagueiros. Na primeira etapa, foi a chance mais perigosa. Mesmo assim, a arbitragem foi assunto, em um jogo marcado por muitas faltas. Aos 37 minutos, Rafael salvou o São Paulo novamente. Villasanti ganhou de Osório dentro da área e finalizou rasteiro, obrigando o goleiro a fazer a defesa. No rebote, Carlos Vinícius apareceu livre para completar, mas parou em outra grande defesa de Rafael.

Aos 46 minutos, o São Paulo abriu o placar. Luciano chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro para Marcos Antônio, que desviou e obrigou Weverton a defender. No rebote, Calleri apareceu com Marcos Antonio para completar. A bola entrou, mas depois de uma análise maior, foi constatado que, na verdade, se tratou de um gol-contra de Gustavo Martins.



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São Paulo se encontrou conforme o jogo avançou (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

Segundo tempo

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A felicidade do torcedor são-paulino não durou muito. Logo na volta do intervalo, em uma cobrança de escanteio, Carlos Vinícius ajeitou de cabeça da segunda trave para o meio da área. Wallace apareceu na frente de Arboleda e cabeceou para o fundo da rede, deixando tudo igual na partida. Em desvantagem, o Tricolor criou sua primeira oportunidade aos 14 minutos, com Calleri. Aos 25 minutos, Dorival Júnior mexeu duas vezes, com Bobadilla no lugar de Danielzinho e Cauly entrando na vaga de Ferreira, tentando adiantar Calleri e Luciano como uma dupla de ataque, na intenção de trazer Cauly mais por dentro.

Aos 40 minutos, o Grêmio conseguiu virar. Pavón bateu rasteiro, por baixo da barreira, e surpreendeu a defesa do São Paulo. A bola passou pelo meio dos jogadores e Rafael não conseguiu chegar a tempo. Nos minutos finais, o Tricolor de Dorival Júnior chegou a pressionar, mas Weverton salvou.

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O gol de Pavón foi o lance capital da partida. Na cobrança de falta, porém, o atacante do Grêmio encontrou uma solução inesperada, batendo rasteiro por baixo da barreira. Rafael foi pego de surpresa e o gol nasce em uma furada na barreira.

Deu aula 🏅

Wallace também merece destaque pelo lado do Grêmio. O zagueiro foi decisivo no segundo tempo ao aparecer na área e aproveitar a bola ajeitada por Carlos Vinícius para marcar o gol de empate. Além do gol, ganhou a disputa aérea que originou a jogada e foi importante para o Grêmio crescer depois do intervalo, justamente no momento em que o São Paulo passou a encontrar mais dificuldades para controlar a partida. Além disso, se apresentou bem na defesa também nas chegadas mais perigosas do Tricolor.

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Ficou abaixo 📉

Arboleda ficou abaixo do esperado em Porto Alegre. O zagueiro já havia cometido um erro no primeiro tempo na saída de bola, que acabou sendo compensado por uma grande defesa de Rafael. Na etapa final, voltou a perder uma disputa pelo alto e acabou sendo superado por Wallace, que aproveitou para marcar o gol de empate do Grêmio.

Ei, juiz! 📣

A arbitragem de Grêmio x São Paulo deixa algumas considerações. O principal ponto é a falta de critério ao longo da partida, com lances semelhantes sendo interpretados de maneiras diferentes. Em determinados momentos, faltas foram marcadas para um lado e ignoradas em situações parecidas para o outro, o que deixou a condução da partida confusa e gerou reclamações dos dois lados.

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✅ Ficha técnica

Grêmio 🆚 São Paulo

Campeonato Brasileiro - 22ª Rodada

📆 Data e horário: sábado, 8 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Porto Alegre, Rio Grande do Sul

🥅 Gols: Gustavo Martins (contra); Wallace (1-1)

🟨 Cartões amarelos: Villasanti, Diego Caito, Marlon (Grêmio); Luciano (São Paulo)

🟥 Cartões vermelhos:

Grêmio (Técnico: Luís Castro)

Weverton, Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon; Noriega, Villasanti e Nardoni (Dodi); Pavon, Carlos Vinicius (Braithwaite) e Cabral (Amuzu).

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São Paulo (Técnico: Dorival Júnior)

Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osório e Wendell (Gustavo Santana); Pablo Maia (Victor Sá), Danielzinho (Bobadilla) e Marcos Antônio; Ferreirinha (Cauly), Luciano e Calleri (André Silva).

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: André Luiz Policarpo Bento

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires e Guilherme Dias Camilo



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