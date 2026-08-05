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Chaveamento da Copa do Brasil: data e horário do sorteio das quartas

Seis clubes já garantiram vaga na próxima fase do torneio

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 23:36
Atualizado há 0 minutos
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Taça da Copa do Brasil (Foto: Nelson Terme/CBF)
Copa do Brasil tem seis times garantidos nas quartas de final (Foto: Nelson Terme/CBF)

Seis clubes já garantiram lugar na próxima fase da Copa do Brasil. Além de Atlético-MG e Santos, que já haviam vencido na última terça (4), Cruzeiro, Palmeiras, Grêmio e Vasco carimbaram a vaga nas quartas. Diferentemente da Copa do Mundo, que havia um chaveamento pré-definido, os duelos das quartas da Copa do Brasil serão definidos através de um sorteio.

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil na terça-feira (11). O evento ocorre às 11h na sede da entidade, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os oito clubes classificados saberão quem enfrentam e onde atuam como mandantes. A fase está prevista para os dias 26 de agosto e 3 de setembro.

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As últimas duas vagas serão definidas nos duelos entre Vitória e Athletico Paranaense, e Corinthians e Internacional. Os jogos acontecem nesta quinta-feira (6).

Premiação das quartas de final da Copa do Brasil

A Copa do Brasil é o torneio mais rentável do futebol brasileiro. A premiação total máxima chega a R$ 99,25 milhões. Os clubes que avançarem às quartas de final recebem R$ 4 milhões cada; o valor é proporcionalmente inferior ao pago na mesma fase em 2025, quando a cota era de R$ 4,7 milhões.

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📺 Corinthians x Internacional: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

O Juventude, único representante da Série B ainda na competição, percorreu um caminho mais longo que os clubes da elite nacional. Por ter entrado na competição desde as fases iniciais, o clube gaúcho acumula R$ 7,59 milhões em premiações. As equipes da Série A do Brasileirão ingressaram na quinta fase, que parte de um bônus de R$ 2 milhões.

Copa do Brasil Chaveamento Vasco Fluminense
Vasco venceu o Fluminense por 1 a 0 na Copa do Brasil (Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)

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