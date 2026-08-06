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Como assistir Corinthians x Internacional no Prime Video

Equipes decidem vaga nas quartas de final da Copa do Brasil

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 19:00
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Jogador do Inter em uma disputa de bola com jogador do Corinthians
Inter venceu o confronto da ida por 2 a 0 (Foto: Flickr/Internacional)

Corinthians e Internacional entram em campo nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto será disputado na Neo Química Arena, em São Paulo, e terá transmissão exclusiva do Prime Video.

Para acompanhar a partida ao vivo, basta acessar o aplicativo ou o site do Prime Video em dispositivos compatíveis, como smart TVs, celulares, tablets, computadores e videogames.

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Os assinantes do Amazon Prime têm acesso ao Prime Video sem custo adicional. Caso ainda não seja assinante, é possível contratar o serviço e assistir ao confronto diretamente pela plataforma.

O duelo vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O Internacional chega em vantagem após vencer o jogo de ida por 2 a 0, enquanto o Corinthians precisa de uma grande atuação diante de sua torcida para seguir na competição.

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Corinthians e Internacional fazem duelo decisivo na Copa do Brasil

O Internacional construiu uma boa vantagem no primeiro confronto ao vencer por 2 a 0 no Beira-Rio, com gols de Matheus Bahia e Alan Patrick. Com isso, o Colorado avança às quartas de final com qualquer empate, vitória ou até mesmo uma derrota por um gol de diferença.

Já o Corinthians precisa vencer por três ou mais gols para garantir a classificação no tempo normal. Caso devolva a desvantagem de dois gols, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.

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As equipes voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil em um mata-mata após nove anos. Em 2017, o Internacional eliminou o Corinthians na quarta fase após dois empates por 1 a 1 e vitória por 4 a 3 nos pênaltis. Já a lembrança mais marcante para o Timão é a final de 2009, quando derrotou o Colorado e conquistou o título da competição.

Como chega o Corinthians

Atual campeão da Copa do Brasil, o Corinthians tenta repetir a força demonstrada na campanha do ano passado para reverter a desvantagem diante de sua torcida. Nas fases anteriores, o Timão eliminou o Barra-SC com duas vitórias por 1 a 0.

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Como chega o Internacional

O Internacional chega em situação confortável após a vitória por 2 a 0 no Beira-Rio. A equipe gaúcha eliminou o Athletic-MG na fase anterior, vencendo por 2 a 1 fora de casa e por 3 a 2 em Porto Alegre.

Com a vantagem construída no primeiro jogo, o Colorado pode administrar o resultado na Neo Química Arena. Um empate, uma vitória ou até mesmo uma derrota por um gol de diferença garantem a equipe nas quartas de final da Copa do Brasil.

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Matheus Bahia comemora gol contra o Corinthians na Copa do Brasil
Matheus Bahia comemora gol contra o Corinthians na Copa do Brasil (Foto: Flickr/Internacional)

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