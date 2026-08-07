Garro analisa eliminação do Corinthians e agradece apoio da torcida Meia do Timão afirmou que ainda vê a equipe forte para as outras competições da temporada

Para o meio-campista Rodrigo Garro, a eliminação do Corinthians passa pela forma como o Internacional se comportou dentro de campo e pela forma como o Colorado soube se defender na Neo Química Arena. Jogando com dois gols de vantagem, a equipe gaúcha até perdeu por 2 a 1 na noite de quinta, mas conseguiu a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

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O argentino analisou o desempenho do Corinthians em campo e afirmou que o "bloco baixo", montado pelo Inter, foi o principal responsável por impedir que o ataque fosse mais eficaz. O Timão apostou em muitos cruzamentos na área, em uma partida que tinha Pedro Raul como referência, para tentar furar o bloqueio colorado.

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- Foi uma coisa que a gente treinou [os cruzamentos]. Acho que, também, um time que joga em um bloco tão baixo como o Inter, e nós tendo um centroavante como o Pedro Raul, sabíamos que ia ser difícil jogar por baixo dessa forma. Então, a gente acabou cruzando e foi a estratégia que, em certo ponto, deu certo, porque a gente fez dois gols. Mas, infelizmente, tomamos um gol e não conseguimos fazer mais um - explicou o camisa 8 corintiano.

Garro ressaltou a força que a torcida do Corinthians fez na Neo Química Arena, que teve pouco mais de 45 mil torcedores na noite de quinta e apoiou a equipe ao longo dos 90 minutos. O argentino agradeceu pelo apoio das arquibancadas e, mesmo diante da eliminação, vê que a equipe ainda tem forças ára seguir competitiva em outros torneios.

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- Fico muito triste com a eliminação, mas também fico com uma energia super positiva da torcida, que cantou os 180 minutos, porque lá em Porto Alegre também fizeram isso. Mas hoje foi uma coisa incrível, a gente recebeu essa energia, sabendo que eles acreditam em nós, e sabemos que a gente tem competência para seguir em frente. A gente tem Libertadores, tem Brasileirão, e sabemos que, com essa energia da torcida, o grupo sabe que precisamos dar uma alegria a mais para eles - completou o meia.

Garro criticou postura da arbitragem

O argentino também aproveitou para criticar a postura da arbitragem em momentos da partida. O jogador concordou que o duelo teve pouca minutagem de bola rolando e, apesar de ponderar que isso também fazia parte da estratégia do Internacional, houve impacto no desempenho do Corinthians.

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- Eu acho que, ultimamente, se joga pouco, se fala muito, se briga muito. Então, acho que temos que ter autocrítica, todo mundo precisa, para fazer a bola rolar um pouco mais - opinou o meia, que ressaltou a necessidade de fazer a autocrítica também sobre a eliminação do Corinthians.

- Mas não é uma desculpa, não quero ficar colocando a culpa em outros. Temos que ser autocríticos. Sabemos que essa eliminação dói muito, porque somos os últimos campeões. Então, é hora de fazer autocrítica e trabalhar- completou Garro.

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Garro, do Corinthians, em jogo contra o Internacional pela Copa do Brasil. (Foto: Marco Galvão /Fotoarena/Folhapress)

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