Papo com Helio Castroneves: meu primeiro de muitos troféus na Stock Car Pro Piloto comemora conquista inédita e manda mensagem de apoio à Colômbia

Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!

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Olá, meus amigos, tudo bem? Antes de falar sobre Stock Car Pro, queria começar minha coluna de hoje me solidarizando com todo o povo da Colômbia. O país sofreu um forte terremoto dias atrás e já há registros de centenas de mortes e desaparecidos. Isso sem contar muita gente desabrigada e danos materiais inimagináveis. É uma tristeza enorme, mas particularmente para mim que já visitei o país diversas vezes e tenho muitos amigos lá. Tenho rezado muito para que esse momento tão difícil seja superado o mais rapidamente possível e que toda a ajuda possível possa estar à disposição.

Primeiro troféu e evolução na Stock Car Pro

Helio na volta de alinhamento para a corrida do domingo (Foto: José Mário Dias/Mercado Livre Racing)

Voltando para o nosso automobilismo, quem acompanhou a etapa principal da Stock Car Pro no domingo passado, em Santa Cruz do Sul, viu como recebi com muito entusiasmo e alegria o troféu pela melhor volta da corrida principal, que tem duração de 50 minutos mais uma volta. Depois de ganhar tantos troféus ao longo de minha carreira e em vários lugares do mundo, a sensação de receber o primeiro na Stock Car foi muito especial.

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E quero dizer que fiquei feliz pela equipe como um todo, pois a prova gaúcha marcou o melhor momento da equipe Mercado Livre Racing até aqui no campeonato 2026. Embora as duas provas para mim não tenham sido fáceis, foi uma alegria ver o quanto nossa equipe avançou com as atualizações e o trabalho incansável do time comandado por Andreas Mattheis.

Confesso que estava esperando largar no grid bem lá na frente, mas o P18 no grid já foi um avanço muito bom, pena que na corrida levei uma punição de 5s por conta de alguma coisa que fiz na largada e acabei na P24. Já no domingo, larguei bem lá atrás, em 26º, mas a corrida foi o bicho.

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Destaque em Santa Cruz do Sul

Thiago Camilo, piloto da Mercado Livre Racing, autor do primeiro pódio da equipe (Foto: José Mário Dias/Mercado Livre Racing)

Com o carro muito melhor, consegui lutar por posições e fazer ultrapassagens, ainda que o circuito de Santa Cruz do Sul seja um pouco travado. Nesse bom ritmo, fiz a melhor volta da prova com 1.18.976, com média de 160,91 km/h. Terminei em 17º, com a certeza de que o melhor do campeonato para a gente ainda está por vir.

No conjunto dos resultados, a Mercado Livre Racing largou na pole da corrida 1 com Cesar Ramos e, na bandeirada, Thiago Camilo foi P4 e o Cesinha P5. Na prova principal, Thiagão largou em 3º e fechou a prova na P2, conquistando o pódio de número "3580" na carreira dele (brincadeira, mas o cara tem mais pódio na Stock do que eu em idade), mas o primeiro da Mercado Livre Racing.

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Foi realmente uma festa na equipe não só porque os resultados foram os melhores do ano, mas principalmente porque pudemos comprovar as melhorias no carro que tanto buscamos e, creio eu, a boa presença da equipe será uma constante. Acreditem, isso deixa todo mundo na equipe muito animado. O time já é motivado sempre, mas agora essa sensação é muito maior. Por tudo isso e muito mais, não vejo a hora de chegar a prova de Curvelo, em Minas Gerais, no mês que vem.

É isso, amigos, abraço enorme a todos e ótimo final de semana.

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