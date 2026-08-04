Tironi no Lance!: Palmeiras e Flamengo colocam futebol brasileiro sob suspeita
O futebol brasileiro viu mais um capítulo do embate entre os dois times mais poderosos do país
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Nos últimos dias, o futebol brasileiro viu mais um capítulo do embate entre os dois times mais poderosos do país: Palmeiras e Flamengo. Declaração de um lado, nota oficial de outro, provocação daqui, resposta dali…
Não há nada que detenha o apetite da dupla pela hegemonia do futebol brasileiro. Nem mesmo a CBF tem mais poder do que os dois. A entidade até aqui não se manifestou sobre o assunto.
Que os dois dominam todo o terreno nacional não há mais nenhuma dúvida. A distância de Flamengo e Palmeiras para todos os outros clubes do futebol brasileiro é hoje de um abismo. Um dos dois será campeão brasileiro e há boa chance de um dos dois faturar mais uma Libertadores. O Fla foi eliminado da Copa do Brasil, mas o Palmeiras vai muito bem obrigado e foi até aqui o único time que deixou a classificação para a próxima fase muito bem encaminhada.
Mas este protagonismo da dupla ultrapassou qualquer limite neste último embate. Os dois parecem não enxergar nada diante deles a não ser o rival. Todos os passos são feitos tendo como parâmetro os passos do outro.
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A troca de acusações sobre arbitragem acontecida esta semana, porém, não é um ataque de um contra o outro, mas um golpe o negócio. O Palmeiras acredita e verbaliza que o Campeonato Brasileiro de 2025 foi perdido com grande colaboração da arbitragem. O Flamengo em nota oficial lista as decisões do VAR que favoreceram o Palmeiras.
Palmeiras e Flamengo deram tiro no pé
O que alguém de fora pensa do futebol brasileiro ao ter conhecimento disso? Se os dois clubes mais poderosos do país colocam em dúvida a lisura do Campeonato Brasileiro, quem vai se aventurar a entrar neste negócio?
Trata-se de um enorme tiro no pé e uma falta de visão assustadora sobre o negócio do esporte. Não há ambiente saudável possível quando os protagonistas descredibilizam o produto. Um desastre proporcionado por Palmeiras e Flamengo, os dois que deveriam neste momento guiar os rumos do futebol pelo poder que têm e pela excelência do trabalho que fazem dentro de casa.
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