Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Tironi no Lance!: Corinthians consegue bom resultado, mas o caso Memphis ainda incomoda

Empate na Libertadores deixa incógnitas nos bastidores do Timão

PorEduardo Tironi
Colunista
São Paulo (SP)
14/08/2026 09:43
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Favorite o Lance! no Google
Jogadores do Corinthians posam para foto oficial antes da partida contra o Rosario Central, pelas oitavas de final da Libertadores, no Gigante de Arroyito
Jogadores do Corinthians posam para foto oficial antes da partida contra o Rosario Central, pelas oitavas de final da Libertadores, no Gigante de Arroyito (Foto: Ivan Tenicela/Folhapress)

O Corinthians conseguiu um importante resultado em Rosário, na Argentina, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O empate diante do adversário mais difícil entre aqueles que enfrentam brasileiros nesta fase é para se exaltar. Mas há outro assunto no ambiente corintiano que ainda tem destaque e já trato dele neste texto.

Antes, o jogo. O Corinthians conseguiu equalizar o seu jogo com o que o Rosario Central se propôs a fazer: velocidade, marcação muito forte (muitas vezes exagerando na violência). O resultado é que o time argentino até teve um pouco mais de posse de bola e conseguiu alguma pressão, mas nada que fizesse o setor defensivo brasileiro ser muito pressionado.

continua após a publicidade

Vale destacar também este trabalho de Fernando Diniz. Talvez o menos "dinizista" de sua carreira. Menos troca de passes curtos, menos riscos tomados, mais segurança defensiva, menos exposto a contra-ataques. O resultado disso é um time mais difícil de ser batido, como os argentinos puderam comprovar jogando em casa.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Fernando Diniz, técnico do Corinthians, durante partida contra o Rosario Central, pela Libertadores, em Rosário, na Argentina
Fernando Diniz, técnico do Corinthians, durante partida contra o Rosario Central, pela Libertadores, em Rosário, na Argentina (Foto: Marcelo Manera/AFP)

O resultado foi bom, mas o assunto Memphis voltou à pauta. As declarações de Fernando Diniz ao ser perguntado sobre o jogador deixam a diretoria em situação ainda mais delicada e o assunto ainda mais misterioso.

continua após a publicidade

Segundo o treinador, o acerto já estava muito encaminhado e ele pensava até em ter o holandês no jogo em que seu time tinha acabado de fazer. O treinador sentenciou: "estou triste e decepcionado".

Ainda há um mistério nesta história: por que um negócio que estava praticamente fechado acabou não sendo concluído?

Tironi no Lance!: veja mais colunas

Eduardo Tironi escreve sua coluna no Lance! às terças e sextas-feiras abordando o futebol paulista. Confira abaixo mais publicações do colunista:

continua após a publicidade

➡️Tironi no Lance!: leia todas as colunas

Tudo sobre
Sugerida para você!
Fernando Diniz, técnico do Corinthians

Corinthians

Análise: Corinthians aprende com erros, segura Rosario e mira decisão em casa

Há 3 horas
Fernando Diniz, técnico do Corinthians

Corinthians

Diniz lamenta saída de Memphis do Corinthians e desabafa: 'Decepcionado'

Há 9 horas
Hugo Souza, goleiro do Corinthians

Corinthians

Após sofrer racismo em Rosario x Corinthians, Hugo Souza desabafa: 'Sempre acontece aqui'

Há 9 horas
Rosario Central x Corinthians

Corinthians

Dê suas notas: avalie os jogadores do Corinthians no empate com o Rosario Central

Há 9 horas
Benjamin Back detona jogador do Corinthians contra o Rosario Central

Fora de Campo

Benja detona Allan em Rosario x Corinthians: 'Menor condição'

Há 10 horas
Camisa do Yuri Alberto sendo roubada

Corinthians

Vídeo mostra camisa de Yuri Alberto sendo furtada em Memorial do Corinthians

Há 10 horas
Mais LANCE!
Atacante Kaio César

Com um a menos, Corinthians segura pressão e empata com Rosario Central

Hugo Souza, goleiro do Corinthians

Hugo Souza denuncia racismo, e árbitro paralisa Rosario Central x Corinthians

Torcida do Corinthians

Rosario x Corinthians: torcedores sofrem queda nas arquibancadas antes do jogo

Camisa do Corinthians

Diniz repete escalação do Corinthians para enfrentar o Rosario Central

Gigante de Arroyito

Rosario Central x Corinthians será disputado em meio à reforma do Gigante de Arroyito

O zagueiro brasileiro do Paris Saint-Germain, camisa 5, Marquinhos, comemora com o troféu após a vitória na Supercopa da UEFA entre o Paris Saint-Germain (PSG), campeão da Liga dos Campeões, e o Aston Villa, campeão da Liga Europa, em Salzburgo, Áustria, em 12 de agosto de 2026

Com título pelo PSG, Marquinhos faz história e quebra recorde

Memphis somou 20 gols em 79 jogos pelo Corinthians (Foto: Allan Calisto /Fotoarena/Folhapress)

Tiago Leifert dispara sobre saída de Memphis do Corinthians

Marcelo Paz com agasalho de frio do Corinthians

Saída de Memphis gera frustração, e Corinthians faz pacto por vitórias

Carlos Prates em pesagem do UFC Perth (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

Astro do UFC ataca presidente do Corinthians após saída de Memphis: 'Luta a fazer'

Ex-jogador teve passagem no comando do Rosário Central em 2022 (Foto: Divulgação/Rosário Central)

Tévez faz alerta ao Corinthians para duelo contra Rosario

Fábio Santos é atual comentarista da ESPN

Fábio Santos prevê jogo difícil em Rosario Central x Corinthians

Memphis comemorando gol com a camisa do Corinthians

Memphis Depay e Corinthians: como o fim da renovação virou uma disputa jurídica

Di María com a camisa do Rosario Central

Corinthians tenta adiar sonho de Di María por título inédito no Rosario Central