Tironi no Lance!: Corinthians consegue bom resultado, mas o caso Memphis ainda incomoda
Empate na Libertadores deixa incógnitas nos bastidores do Timão
O Corinthians conseguiu um importante resultado em Rosário, na Argentina, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O empate diante do adversário mais difícil entre aqueles que enfrentam brasileiros nesta fase é para se exaltar. Mas há outro assunto no ambiente corintiano que ainda tem destaque e já trato dele neste texto.
Antes, o jogo. O Corinthians conseguiu equalizar o seu jogo com o que o Rosario Central se propôs a fazer: velocidade, marcação muito forte (muitas vezes exagerando na violência). O resultado é que o time argentino até teve um pouco mais de posse de bola e conseguiu alguma pressão, mas nada que fizesse o setor defensivo brasileiro ser muito pressionado.
Vale destacar também este trabalho de Fernando Diniz. Talvez o menos "dinizista" de sua carreira. Menos troca de passes curtos, menos riscos tomados, mais segurança defensiva, menos exposto a contra-ataques. O resultado disso é um time mais difícil de ser batido, como os argentinos puderam comprovar jogando em casa.
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O resultado foi bom, mas o assunto Memphis voltou à pauta. As declarações de Fernando Diniz ao ser perguntado sobre o jogador deixam a diretoria em situação ainda mais delicada e o assunto ainda mais misterioso.
Segundo o treinador, o acerto já estava muito encaminhado e ele pensava até em ter o holandês no jogo em que seu time tinha acabado de fazer. O treinador sentenciou: "estou triste e decepcionado".
Ainda há um mistério nesta história: por que um negócio que estava praticamente fechado acabou não sendo concluído?
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Eduardo Tironi escreve sua coluna no Lance! às terças e sextas-feiras abordando o futebol paulista. Confira abaixo mais publicações do colunista:
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