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Tironi no Lance!: Corinthians eliminado preocupa dentro e fora de campo

Saída da Copa do Brasil aumenta a pressão sobre o futuro financeiro do Timão

PorEduardo Tironi
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 09:50
Atualizado há 1 minutos
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
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Raniele, do Corinthians, e Gabriel Mercado, do Internacional, durante partida pela Copa do Brasil 2026, na Neo Química Arena
Raniele, do Corinthians, e Gabriel Mercado, do Internacional, durante partida pela Copa do Brasil 2026, na Neo Química Arena (Foto: Roberto Casimiro/Folhapress)

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Dois Corinthians estiveram ontem na Neo Química Arena.

Dentro de campo, o time que tentava uma virada difícil contra o Internacional na Copa do Brasil. O time que faz do sofrimento seu combustível e de quem não se pode duvidar.

Em um camarote, um outro Corinthians. O da dívida que se aproxima de 3 bilhões e que abrigava ali um símbolo dos tempos do clube: Memphis Depay, que deverá ter o anúncio de seu contrato renovado nos próximos dias.

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O Corinthians de dentro de campo fez o de sempre. Lutou, foi no embalo da torcida que apoiou do primeiro ao último minuto.

Mas fracassou: venceu por 2 a 1 e está eliminado da Copa do Brasil.

Fernando Diniz culpou a arbitragem pela eliminação. Mas foi difícil entender a saída de André e Bidon para um time que precisava de volume de jogo e, sobretudo, de gols.

Fato é que agora o seu time tem apenas a Libertadores até o fim do ano para tentar algum título. Convenhamos, não será uma tarefa fácil.

Fora de campo, Memphis acompanhou a partida em um camarote na Neo Química Arena.

E aí está o outro Corinthians. A aventura com o holandês vai prosseguir, em que pese uma dívida imensa que o clube já tem com ele.

A eliminação desta quinta-feira tem a dor da derrota em si e um olhar com enorme desconfiança para o futuro.

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Memphis Depay, do Corinthians, lamenta durante partida pela Copa Libertadores 2026, na Arena Corinthians
Memphis Depay, do Corinthians, lamenta durante partida pela Copa Libertadores 2026, na Arena Corinthians (Foto: Joisel Amaral/Folhapress)
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