Tironi no Lance!: Corinthians eliminado preocupa dentro e fora de campo
Saída da Copa do Brasil aumenta a pressão sobre o futuro financeiro do Timão
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Dois Corinthians estiveram ontem na Neo Química Arena.
Dentro de campo, o time que tentava uma virada difícil contra o Internacional na Copa do Brasil. O time que faz do sofrimento seu combustível e de quem não se pode duvidar.
Em um camarote, um outro Corinthians. O da dívida que se aproxima de 3 bilhões e que abrigava ali um símbolo dos tempos do clube: Memphis Depay, que deverá ter o anúncio de seu contrato renovado nos próximos dias.
O Corinthians de dentro de campo fez o de sempre. Lutou, foi no embalo da torcida que apoiou do primeiro ao último minuto.
Mas fracassou: venceu por 2 a 1 e está eliminado da Copa do Brasil.
Fernando Diniz culpou a arbitragem pela eliminação. Mas foi difícil entender a saída de André e Bidon para um time que precisava de volume de jogo e, sobretudo, de gols.
Fato é que agora o seu time tem apenas a Libertadores até o fim do ano para tentar algum título. Convenhamos, não será uma tarefa fácil.
Fora de campo, Memphis acompanhou a partida em um camarote na Neo Química Arena.
E aí está o outro Corinthians. A aventura com o holandês vai prosseguir, em que pese uma dívida imensa que o clube já tem com ele.
A eliminação desta quinta-feira tem a dor da derrota em si e um olhar com enorme desconfiança para o futuro.
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