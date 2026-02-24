Conteúdo Especial

Estão definidas as semifinais do Paulista. Para alegria da Federação Paulista de Futebol (FPF) o Trio de Ferro está classificado, e pelo menos um grande estará na decisão. Apenas o Santos ficou de fora, eliminado pelo Novorizontino, a sensação do campeonato.

A fórmula do Paulista prevê semifinais em jogo único, com mando de quem tem melhor campanha. Assim, o Novorizontino enfrenta o Corinthians, em Novo Horizonte, sábado, às 20h30, e o Palmeiras recebe, em sua casa reserva (Barueri), o São Paulo no domingo, no mesmo horário.

Abaixo, a análise de cada um dos confrontos.

Corinthians vive sequência de classificações (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)

Novorizontino x Corinthians

Impossível minimizar a campanha do Novorizontino até aqui. Melhor campanha na primeira fase, com direito a uma goleada sobre o poderoso Palmeiras, além de ter eliminado o Santos de Neymar nas quartas. O time é forte fisicamente e taticamente bem arrumado. Está pronto para dar trabalho.

A falta de "camisa" em um confronto contra o Corinthians é algo a se considerar. Do outro lado, o time de Dorival Júnior vem de dois jogos bem fracos, mas com duas vitórias (Athletico Paranaense, no

Brasileirão, e Portuguesa, no Paulista). O Corinthians tem dessas coisas: não precisa jogar bem para ganhar, e a história mostra isso.

Para chegar à final, porém, vai precisar de mais bola do que apresentou nas últimas partidas.

Diferentemente do que acontece nos clássicos, a torcida visitante pode ir ao jogo, o que será um imenso reforço para o Timão.

Mesmo atuando fora de casa, o Corinthians é ligeiramente favorito.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam na Arena Barueri (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras x São Paulo

Os clássicos de São Paulo, com torcida única, têm predominância de vitórias dos mandantes. O Choque-Rei não foge à regra.

A diferença de investimento no elenco é colossal. O Palmeiras, nas últimas duas temporadas, investiu algo perto de R$ 1 bilhão no time, enquanto o São Paulo, sem dinheiro, pouco fez. A cereja no bolo palmeirense atende pelo nome de Jhon Arias, contratado recentemente.

O fracasso da temporada 2025 faz com que o Palmeiras não despreze o Paulista. O confronto tem ar de obrigação de vitória.

Do outro lado, o São Paulo vive seu melhor momento desde o ano passado. São seis jogos de invencibilidade, boa largada no Brasileiro e um time que vem jogando bem. Deu imenso azar ao pegar o poderoso Palmeiras no confronto.

O gramado sintético pode inviabilizar a presença de Lucas Moura, que vem retomando a boa forma, mas pode não querer se arriscar no gramado artificial.

O Palmeiras chega com bom favoritismo.

