Palmeiras chega como favorito nas semifinais do Paulista
Apenas o Santos ficou de fora entre os grandes do estado
Estão definidas as semifinais do Paulista. Para alegria da Federação Paulista de Futebol (FPF) o Trio de Ferro está classificado, e pelo menos um grande estará na decisão. Apenas o Santos ficou de fora, eliminado pelo Novorizontino, a sensação do campeonato.
A fórmula do Paulista prevê semifinais em jogo único, com mando de quem tem melhor campanha. Assim, o Novorizontino enfrenta o Corinthians, em Novo Horizonte, sábado, às 20h30, e o Palmeiras recebe, em sua casa reserva (Barueri), o São Paulo no domingo, no mesmo horário.
Abaixo, a análise de cada um dos confrontos.
Novorizontino x Corinthians
Impossível minimizar a campanha do Novorizontino até aqui. Melhor campanha na primeira fase, com direito a uma goleada sobre o poderoso Palmeiras, além de ter eliminado o Santos de Neymar nas quartas. O time é forte fisicamente e taticamente bem arrumado. Está pronto para dar trabalho.
A falta de "camisa" em um confronto contra o Corinthians é algo a se considerar. Do outro lado, o time de Dorival Júnior vem de dois jogos bem fracos, mas com duas vitórias (Athletico Paranaense, no
Brasileirão, e Portuguesa, no Paulista). O Corinthians tem dessas coisas: não precisa jogar bem para ganhar, e a história mostra isso.
Para chegar à final, porém, vai precisar de mais bola do que apresentou nas últimas partidas.
Diferentemente do que acontece nos clássicos, a torcida visitante pode ir ao jogo, o que será um imenso reforço para o Timão.
Mesmo atuando fora de casa, o Corinthians é ligeiramente favorito.
Palmeiras x São Paulo
Os clássicos de São Paulo, com torcida única, têm predominância de vitórias dos mandantes. O Choque-Rei não foge à regra.
A diferença de investimento no elenco é colossal. O Palmeiras, nas últimas duas temporadas, investiu algo perto de R$ 1 bilhão no time, enquanto o São Paulo, sem dinheiro, pouco fez. A cereja no bolo palmeirense atende pelo nome de Jhon Arias, contratado recentemente.
O fracasso da temporada 2025 faz com que o Palmeiras não despreze o Paulista. O confronto tem ar de obrigação de vitória.
Do outro lado, o São Paulo vive seu melhor momento desde o ano passado. São seis jogos de invencibilidade, boa largada no Brasileiro e um time que vem jogando bem. Deu imenso azar ao pegar o poderoso Palmeiras no confronto.
O gramado sintético pode inviabilizar a presença de Lucas Moura, que vem retomando a boa forma, mas pode não querer se arriscar no gramado artificial.
O Palmeiras chega com bom favoritismo.
