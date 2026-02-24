São Paulo tenta ampliar invencibilidade com Crespo antes de decisão no Paulistão

A vitória do São Paulo sobre o RB Bragantino, por 2 a 1, no último sábado (21), pelas quartas de final do Paulistão, aumentou a sequência positiva de jogos do time sob o comando de Hernán Crespo, que chegou ao clube em julho do ano passado. Agora, são sete jogos sem perder nesta temporada de 2026 e um gás a mais antes de disputar a semifinal do Estadual.

O comandante assumiu a equipe após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, estreou com derrota para o Flamengo, no Brasileirão, mas em seguida emendou seis jogos de invencibilidade, que até então era a sua melhor marca frente ao Tricolor.

No ano passado, os jogos em que o São Paulo não tropeçou foram contra RB Bragantino, Corinthians, Juventude, Fluminense, Athletico e Internacional, no período de 16 de julho a 3 de agosto, com cinco vitórias e um empate.

Agora, a sequência positiva do São Paulo aconteceu após um período de instabilidade no início da temporada. Desde o dia 28 de janeiro o time de Crespo não perde entre Paulistão e Brasileirão. Até aqui, foram jogos contra Flamengo, Santos (duas vezes), Primavera, Grêmio, Ponte Preta e RB Bragantino, com seis vitórias e apenas um empate.

Com a vitória neste fim de semana em Bragança Paulista, o São Paulo garantiu vaga na fase semifinal do Paulistão e vai encarar o Palmeiras no domingo (1°), às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri. Pelo Brasileirão, no entanto, o próximo desafio do Tricolor será contra o Coritiba, no Couto Pereira, nesta quarta-feira (26), às 20h (de Brasília), pela quarta rodada.

