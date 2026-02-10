Conteúdo Especial

O dérbi do fim de semana ficará marcado para sempre como o jogo em que Andreas Pereira cavucou a marca do pênalti para que Memphis Depay errasse a cobrança.

Interessante as reações sobre esta atitude, que influenciou no destino da partida. Palmeirenses justificam dizendo que para ganhar jogos em Itaquera é necessário lançar mão de qualquer estratégia porque seriam estas as armas que os corintianos utilizam no seu estádio.

Corintianos entendem que foi uma grande desonestidade de Andreas Pereira, além de lamentar o fato de que nenhum jogador do time tenha percebido a maracutaia.

Mas nem um lado nem outro e nem mesmo quem é neutro nesta história se debruçaram no ponto mais importante: a trapaça é a lei no futebol brasileiro e isso precisa acabar.

A nova CBF, comandada por Samir Xaud, tem tentado dar uma cara de modernidade e eficiência na entidade e no futebol brasileiro. Lançou as bases importantes de um sistema de fair play financeiro, iniciou uma ainda tímida profissionalização de árbitros, vai implantar a tecnologia do impedimento semiautomático e está tentando descascar o enorme abacaxi que é o nosso calendário.

Todas essas iniciativas são dignas de elogios, diga-se.

Porém, combater a chaga da trapaça deveria ser prioridade. Um projeto de conscientização de todos os entes que participam do futebol: jogadores, treinadores, dirigentes, imprensa e torcedores. Para começar.

E punições severas para trapaceiros do campo em geral.

O Brasil tem condição de ter um campeonato nacional de primeiro nível. Tem bons jogadores, camisas relevantes, bons estádios e muito público. Mas sofre porque é atacado de dentro pra fora quando seus personagens fazem da trapaça a coisa mais importante de um jogo.

Andreas Pereira foi o nome da vez ao cavucar a marca do pênalti atrapalhando a cobrança de Memphis. Ele atuou na Premier League por várias temporadas. Não se tem notícia de que tenha sido trapaceiro neste nível em gramados ingleses.

E por que aqui fez o que fez? Porque aqui a malandragem é a regra que rege o jogo. E isso precisa acabar.