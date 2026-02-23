Hugo Souza vira referência mundial em pênaltis e lidera ranking das Top-10 ligas

Conteúdo Especial

Ao falar da classificação do Corinthians à semifinal do Campeonato Paulista, não faltam capítulos marcantes. A equipe saiu atrás no placar diante da Portuguesa, que pressionou e sustentou a vantagem até os acréscimos do primeiro tempo. O empate levou a decisão para os pênaltis, e ali brilhou a estrela de Hugo Souza. No placar de 8 a 7 nas cobranças, o goleiro foi decisivo e reforçou sua fama de especialista.

De acordo com dados do Sofascore, Hugo soma 14 defesas em 46 pênaltis enfrentados no recorte recente, um aproveitamento de 30%. O número já chama atenção por si só, mas ganha ainda mais relevância quando comparado internacionalmente. No mesmo período, ele é o goleiro com mais defesas de pênaltis entre as dez principais ligas do mundo.

No ranking aparecem nomes como Agustín Rossi, atualmente no Flamengo, com 11 defesas, Léo Jardim, do Vasco da Gama, com oito, além de Matvey Safonov, do Paris Saint-Germain, e Nikola Vasilj, do FC St. Pauli, ambos com sete.

Hugo Souza foi herói da classificação do Corinthians no Paulistão (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)

Mais pênaltis defendidos nas Top-10 ligas

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Desde a chegada de Hugo Souza ao Corinthians

14 - Hugo Souza

11 - Agustín Rossi (Flamengo)

8 - Léo Jardim (Vasco

7 - Matvey Safonov (PSG)

7 - Nikola Vasilj (St. Pauli)

Hugo se aproxima de ídolos do Corinthians

Se pênaltis são a especialidade de Hugo, não somente por seu papel essencial na classificação se destaca. Ou falando do ranking mundial, por exemplo. O defensor está no patamar de grandes ídolos do Corinthians.

Aos 27 anos, o goleiro ultrapassou Gilmar dos Santos Neves e se tornou o terceiro maior defensor de pênaltis da história do clube. Hugo falou sobre o feito.

- Para mim, é realização. Na minha primeira entrevista coletiva, eu falei que queria escrever minha história passo a passo, sem querer atropelar as coisas. A coisa que mais ouvi antes de vir era: 'Você está indo para o lugar do Cássio, é maluco?'. Sou maluco. Não é querendo comparar ninguém, respeito a história de todos. O Cássio, para mim, é o maior ídolo da história do clube - disse.

Com 14 defesas em apenas 102 jogos, Hugo já aparece atrás apenas de dois nomes históricos da posição. No topo está Cássio Ramos, com 32 pênaltis defendidos em 712 partidas. Logo depois vem Ronaldo Giovanelli, com 27 defesas em 602 jogos. Após o confronto, Hugo falou sobre a marca.

Veja ranking completo:

🥇 Cássio Ramos — 32 pênaltis defendidos (712 jogos)

🥈 Ronaldo Giovanelli — 27 pênaltis defendidos (602 jogos)

🥉 Hugo Souza — 14 pênaltis defendidos (102 jogos)

🎖️ Gilmar dos Santos Neves — 11 pênaltis defendidos (397 jogos)

Agora, a equipe se prepara para encarar o Novorizontino na semifinal. A Lusa, por sua vez, olha para a Copa do Brasil.



