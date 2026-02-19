Com a contratação de Arias, Palmeiras gastou quase R$ 1 bilhão em reforços em um ano

Na última semana, o Palmeiras oficializou a contratação do jogador colombiano Jhon Arias, que estava no Wolverhampton, da Inglaterra. Com a chegada do atleta, o Verdão alcançou a marca de 147,4 milhões de euros (R$ 913,88 milhões) gastos em reforços desde janeiro de 2025. Ao todo, 14 novos atletas chegaram ao time da Barra Funda neste tempo.

Para efeito de comparação, se estes 147,4 milhões de euros (R$ 913,88 milhões) investidos em um ano fossem um time, essa equipe seria a quarta mais valiosa da América Latina, perdendo apenas para o Flamengo, o próprio Palmeiras e o Cruzeiro.

Vale ressaltar que, em um ano, a equipe de Abel Ferreira fez as duas contratações mais caras de sua história. Comprando Vitor Roque por 25,5 milhões de euros (R$ 158,10 milhões na cotação atual) em fevereiro de 2025 e Arias por 25 milhões de euros (R$ 155,00 milhões) em fevereiro de 2026, a equipe paulista gastou 50,5 milhões de euros (R$ 313,10 milhões) em apenas dois atletas. No entanto, meses antes, em dezembro de 2024, o Verdão também comprou Paulinho por 18 milhões de euros (R$ 111,60 milhões na cotação atual). O atacante e camisa 10 da equipe é a terceira contratação mais cara da história da equipe.

Leila e Arias (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

