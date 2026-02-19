menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Com a contratação de Arias, Palmeiras gastou quase R$ 1 bilhão em reforços em um ano

Mais de 147 milhões de euros foram investidos em um ano

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porDaniel Giro Ramos d' Oliveira,
Dia 19/02/2026
15:30
Jhon Arias em apresentação no Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)
imagem cameraJhon Arias em apresentação no Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na última semana, o Palmeiras oficializou a contratação do jogador colombiano Jhon Arias, que estava no Wolverhampton, da Inglaterra. Com a chegada do atleta, o Verdão alcançou a marca de 147,4 milhões de euros (R$ 913,88 milhões) gastos em reforços desde janeiro de 2025. Ao todo, 14 novos atletas chegaram ao time da Barra Funda neste tempo.

continua após a publicidade

Para efeito de comparação, se estes 147,4 milhões de euros (R$ 913,88 milhões) investidos em um ano fossem um time, essa equipe seria a quarta mais valiosa da América Latina, perdendo apenas para o Flamengo, o próprio Palmeiras e o Cruzeiro.

➡️ Aposte em jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Vale ressaltar que, em um ano, a equipe de Abel Ferreira fez as duas contratações mais caras de sua história. Comprando Vitor Roque por 25,5 milhões de euros (R$ 158,10 milhões na cotação atual) em fevereiro de 2025 e Arias por 25 milhões de euros (R$ 155,00 milhões) em fevereiro de 2026, a equipe paulista gastou 50,5 milhões de euros (R$ 313,10 milhões) em apenas dois atletas. No entanto, meses antes, em dezembro de 2024, o Verdão também comprou Paulinho por 18 milhões de euros (R$ 111,60 milhões na cotação atual). O atacante e camisa 10 da equipe é a terceira contratação mais cara da história da equipe.

Leila e Arias (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Leila e Arias (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Confira os 15 jogadores mais caros do elenco do Palmeiras

    1.
  1. Vitor Roque – 35 milhões de euros (R$ 217,00 milhões)
    2. 2.
  2. José Manuel López – 20 milhões de euros (R$ 124,00 milhões)
    3. 3.
  3. Andreas Pereira – 15 milhões de euros (R$ 93,00 milhões)
    4. 4.
  4. Jhon Arias – 15 milhões de euros (R$ 93,00 milhões)
    5. 5.
  5. Joaquín Piquerez – 14 milhões de euros (R$ 86,80 milhões)
    6. 6.
  6. Mauricio – 12 milhões de euros (R$ 74,40 milhões)
    7. 7.
  7. Paulinho – 12 milhões de euros (R$ 74,40 milhões)
    8. 8.
  8. Agustín Giay – 11 milhões de euros (R$ 68,20 milhões)
    9. 9.
  9. Ramón Sosa – 11 milhões de euros (R$ 68,20 milhões)
    10. 10.
  10. Allan – 10 milhões de euros (R$ 62,00 milhões)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias