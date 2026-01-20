Palmeiras é atropelado pelo Novorizontino e perde a primeira no Paulistão
Robson marca três vezes e lidera goleada marcada por gritos de "olé" no estádio Jorge Ismael de Biasi
O Palmeiras foi goleado pelo Novorizontino por 4 a 0, nesta terça-feira (20), e perdeu a invencibilidade na atual edição do Campeonato Paulista após quatro rodadas. Robson, três vezes, e Hélio Borges marcaram os gols em uma noite que também marcou o 400º jogo da comissão técnica de Abel Ferreira à frente do clube.
Com o resultado, o Palmeiras viu o rival chegar aos mesmos nove pontos e ultrapassá-la na tabela de classificação devido aos critérios de desempate.
Como foi o jogo entre Novorizontino x Palmeiras?
O duelo foi marcado por baixa intensidade nos minutos iniciais, com poucas chances de perigo para ambos os lados. Aos poucos, o Novorizontino passou a dominar o ritmo da partida e chegou ao primeiro gol aos 20 minutos. Maykon cobrou escanteio na primeira trave, a bola desviou e sobrou para Robson, personagem central do confronto, abrir o placar.
O Palmeiras reagiu na sequência e criou duas oportunidades. Primeiro, Flaco López cruzou e a defesa mandante desviou contra a própria meta, mas a bola acertou a trave. Depois, Riquelme cabeceou dentro da área para defesa de Jordi.
Já nos minutos finais, Mayk avançou com liberdade pelo lado esquerdo do ataque, cruzou em direção à área e Robson desviou para marcar o segundo e dar números finais ao primeiro tempo.
Dois vira, quatro acaba. O Novorizontino não tomou conhecimento do Palmeiras na etapa final e transformou a vitória em goleada. Robson aproveitou falha na saída de bola entre Marcelo Lomba e Murilo e marcou seu terceiro gol.
Posteriormente, Léo Naldi conquistou a posse após erro de Benedetti e lançou em direção a Hélio Borges, que dominou e finalizou cruzado, sem chances para Lomba. Os minutos finais foram marcados pela cadência do Novorizontino, que rodou a bola com tranquilidade. Nas arquibancadas, gritos de "olé" e "sem Mundial" encerraram uma noite trágica para o Palmeiras.
O que vem por aí?
O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (24), quando enfrenta o São Paulo, a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri. Um dia depois, o Novorizontino recebe o Botafogo-SP, também às 18h30. Ambos os confrontos são válidos pela quinta rodada do Campeonato Paulista.
✅ FICHA TÉCNICA
NOVORIZONTINO 4 X 0 PALMEIRAS
CAMPEONATO PAULISTA - 4ª RODADA
📆 Data e horário: terça-feira, 20 de janeiro, às 20h (de Brasília);
📍 Local: Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP);
🟨 Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos;
🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Bruno Silva de Jesus e Gabriel Henrique Meira Bispo;
📺 VAR: Adriano de Assis Miranda;
🟨 Cartões amarelos: Robson, Mayk, Patrick e Alvariño (NOV); Khellven (PAL);
🟥 Cartões Vermelhos: -;
⚽ Gols: Robson 3x e Hélio Borges (NOV).
⚽ESCALAÇÕES
NOVORIZONTINO (Técnico: Enderson Moreira)
Jordi; Alvariño, Dantas, Patrick e Mayk; Luís Oyama (João Irmer), Léo Naldi Tavinho (Hélio Borges) e Juninho (Matheus Bianqui); Maykon (Diego galo) e Robson (Nicolas Careca).
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Marcelo Lomba; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo (Benedetti) e Piquerez; Emiliano Martínez (Marlon Freitas), Larson (Luis Pacheco) e Raphael Veiga (Bruno Rodrigues); Allan, Riquelme Fillipi (Luighi) e Flaco López.
