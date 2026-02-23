Uma das surpresas da última Copa São Paulo de Futebol Júnior, o EC Meia-Noite tem movimentado o mercado nas categorias de base. O clube de Patrocínio Paulista já negociou cinco jogadores que participaram da campanha com grandes clubes do Brasil e conta até com um dos jovens em período de monitoramento no Paris Saint-Germain.

Titular da equipe na Copinha, Bruno Aquiles, nascido em 2010, viajou para Paris e iniciou treinos nesta segunda-feira (23) para duas semanas de avaliação. O defensor de 16 anos não pode ser transferido em definitivo antes de completar 18, conforme regras para transferências internacionais de menores. Assim, o PSG fará o acompanhamento durante o período de treinos e pretende monitorá-lo pelos próximos dois anos, até que atinja a idade mínima para uma possível contratação.

O clube do interior paulista ganhou projeção ao avançar ao mata-mata da Copinha, após eliminar o Coritiba na fase de grupos. Na segunda fase, foi eliminado pelo Cruzeiro, atual bicampeão do torneio. O desempenho gerou interesse de equipes da Série A em atletas do elenco.

Monitorado pelo PSG, Bruno Aquiles em ação pelo EC Meia-Noite (Foto: Divulgação)

Clube acumula negócios com gigantes do Brasil

Enquanto Bruno está na França para período de testas, outros cinco jogadores foram negociados com grandes times do Brasil. Três deles estão no Vasco, um no Fluminense e outro no Corinthians, todos por empréstimos com opção de compra.

Camisa 8 na Copinha, o meia-atacante Edu Bernardes é um dos que acertou com o Cruz-Maltino por um ano. Além dele, o meia Bruno Medeiros, camisa 10, também foi emprestado ao Gigante da Colina pelo mesmo período. Este último atraiu também interesse de Botafogo e Corinthians.

O último dos jogadores emprestados ao Vasco foi o lateral-direito Kauã Borges, também procurado por Corinthians e Botafogo. O jogador foi destaque em jogo-treino contra a seleção brasileira sub-17 na Granja Comary e recebeu elogios do coordenador Branco e da comissão técnica.

Por sua vez, o camisa 11 e atacante João Cristiano foi emprestado ao Fluminense. Ele também foi destaque no jogo-treino na Granja Comary e atraiu o interesse de Cuiabá e Botafogo.

Por último, o volante Vitor Michel, camisa 7, foi emprestado ao Corinthians. Internacional e Botafogo também buscaram informações sobre o atleta.

