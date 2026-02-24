O Corinthians venceu a Portuguesa nos pênaltis e conseguiu avançar de fase no Campeonato Paulista. Em meio aos momentos de comemoração, o técnico Dorival Júnior já passa a pensar na sequência da temporada.

O Timão volta a campo na quarta-feira (25), às 20h, no Mineirão, quando enfrenta o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior admitiu que, pelo momento atual do elenco, é difícil brigar por dois títulos ao mesmo tempo.

— Não é fácil tomar essa decisão. Sou sincero, não é fácil. Queremos brigar pelo título do Brasileirão se tivéssemos possibilidades se tivéssemos com uma equipe composta. Mas não existe isso no momento. A nossa recuperação está sendo muito curta — explicou Dorival Jr.

Matheus Bidu foi titular contra a Portuguesa (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

Problemas no Corinthians

Para o duelo contra a Portuguesa, além de Kaio César, em tratamento de lesão no músculo posterior da coxa direita, e Yuri Alberto, em tratamento de lesão grau dois no bíceps femoral da coxa esquerda, e Hugo, lateral em recuperação após lesão no menisco, o treinador não teve à disposição o volante Matheus Pereira, em tratamento de lesão grau dois no bíceps femoral da coxa esquerda.

Durante o confronto, o treinador ainda teve problemas com Memphis Depay e Matheus Bidu, ambos fazendo gelo ao término do jogo. O primeiro vive uma sequência grande de jogos, principalmente por ser o único jogador da posição desde a lesão de Hugo, enquanto Memphis convive com problemas físicos desde o começo do ano.

— O Bidu está indo para a sétima partida em sequência. O Memphis, sem ter feito a mínima pré-temporada, que não tivemos, também não alcança sua plenitude no início do ano. Com tudo isso, o Corinthians talvez tenha sido a equipe que mais jogou nesse início do ano. Não me lembro de ter uma semana em aberto. A todo momento, graças a Deus, há a possibilidade de uma decisão. Estamos fazendo tudo ao nosso alcance para ter a melhor equipe possível — declarou o treinador.

