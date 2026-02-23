Hugo Souza é hostilizado por torcedores da Portuguesa: 'Passa fome, vai cortar esse cabelo'

Herói da classificação do Corinthians diante da Portuguesa, neste domingo (22), no Estádio do Canindé, ao defender três cobranças de pênaltis, o goleiro Hugo Souza foi hostilizado por torcedores da Lusa quando deixava o gramado.

Nas imagens divulgadas pela "Jovem Pan Esportes", é possível ouvir dois homens dirigindo ofensas ao jogador: "Aí, seu sem dente, passa fome do c###, vai cortar esse cabelo, piolhento. Seu piolhento, filho da ###. Seu lixo".

No mesmo momento, outros torcedores da Portuguesa se aproximaram e pediram para que ambos, que estavam no alambrado xingando o goleiro do Corinthians, descessem do local e deixassem o estádio. Um grupo de policiais também estava próximo.

Veja as imagens abaixo:

Na saída de campo Hugo Souza é ofendido por torcedores da Portuguesa: "favelado", "piolhento", "corta esse cabelo", "sem dente".



📽️ @JovemPanEsportepic.twitter.com/tNbSkwN9cy — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) February 23, 2026

Hugo se aproxima de ídolos do Corinthians

Aos 27 anos, Hugo Souza ultrapassou Gilmar dos Santos Neves e se tornou o terceiro maior defensor de pênaltis da história do clube. Hugo falou sobre o feito.

— Para mim, é realização. Na minha primeira entrevista coletiva, eu falei que queria escrever minha história passo a passo, sem querer atropelar as coisas. A coisa que mais ouvi antes de vir era: 'Você está indo para o lugar do Cássio, é maluco?'. Sou maluco. Não é querendo comparar ninguém, respeito a história de todos. O Cássio, para mim, é o maior ídolo da história do clube — disse.

Com 14 defesas em apenas 102 jogos, Hugo já aparece atrás somente de dois nomes históricos da posição. No topo está Cássio Ramos, com 32 pênaltis defendidos em 712 partidas. Logo depois vem Ronaldo Giovanelli, com 27 defesas em 602 jogos.

Hugo Souza foi herói da vitória do Corinthians (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)

Veja ranking completo:

🥇 Cássio Ramos — 32 pênaltis defendidos (712 jogos)

🥈 Ronaldo Giovanelli — 27 pênaltis defendidos (602 jogos)

🥉 Hugo Souza — 14 pênaltis defendidos (102 jogos)

🎖️ Gilmar dos Santos Neves — 11 pênaltis defendidos (397 jogos)