imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Gustavo Henrique exalta confiança nas cobranças e celebra classificação do Corinthians

Timão garantiu vaga na semifinal

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 23/02/2026
00:46
Gustavo Henrique Corinthians
imagem cameraGustavo Henrique falou sobre classificação do Corinthians (Foto: Guilherme Dionizio/CÃ³digo 19/Gazeta Press)
Gustavo Henrique foi um dos destaques da classificação do Corinthians neste domingo (22), após eliminar a Portuguesa nas penalidades. O jogador exaltou o preparo mental do elenco e a confiança nas cobranças.

O Corinthians está classificado para a semifinal do Campeonato Paulista. Portuguesa e Corinthians empataram por 1 a 1 no tempo regulamentar neste domingo (22), no estádio do Canindé, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Então, a disputa foi para os pênaltis, e deu Timão: 8 a 7.

- Quando chegam as fases decisivas, eu costumo treinar bastante pênaltis. Tento bater do mesmo jeito que treino. Na hora, é fundamental manter a calma, porque a parte mental é decisiva. Você está diante de um goleiro, com o estádio cheio, então precisa controlar o nervosismo. Eu vou confiante, pensando naquilo que treinei. Claro que pode acontecer de o goleiro defender, faz parte do futebol. Mas, em todas as cobranças que fiz, procurei estar confiante para bater bem e ajudar o Corinthians - disse o jogador.

Agora, a equipe se prepara para encarar o Novorizontino na semifinal. A Lusa, por sua vez, olha para a Copa do Brasil.

Hugo foi exaltado por Gustavo Henrique

Hugo brilhou na defesa das cobranças de pênalti. O goleiro também foi exaltado por Gustavo Henrique durante entrevista, após a classificação do Corinthians.

- Quando temos um goleiro que faz a diferença, que opera milagres em bolas que parecem gol certo, isso nos dá muita segurança. O Hugo é um grande goleiro, já provou isso muitas vezes. A confiança aumenta quando sabemos que, se precisar, temos alguém capaz de decidir lá atrás. Isso fortalece muito a equipe - destacou.

