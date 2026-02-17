Conteúdo Especial

Cartolas da Federação Paulista de Futebol devem ter soltado rojões na sede da entidade no domingo à noite, quando acabou a última rodada da fase de classificação do Paulistão.

O novo regulamento, que tinha potencial de ser uma grande arapuca para os times grandes, não se concretizou, e todos os quatro avançaram para as quartas de final. Mais importante ainda: não haverá nenhum confronto entre eles nos jogos que acontecerão no fim de semana, o que significa que as semis dos sonhos dos dirigentes ainda serão possíveis, com os quatro gigantes envolvidos.

Abaixo, a análise confronto a confronto das quartas do Paulistão

Palmeiras x Capivariano

O grande de melhor campanha entre os grandes vai encarar, naturalmente, o time mais fraco entre os oito classificados, e apenas uma gigantesca zebra tira o Alviverde das semis. Mais do que isso, uma

vitória manterá o time com a vantagem de decidir em casa também nas semis. Palmeiras favoritaço.

Corinthians x Portuguesa

No nome, ainda é considerado um clássico por muitos, mas, diante da decadência da Lusa nos últimos anos, virou um confronto de um gigante contra um clube menor. A campanha da Portuguesa foi bem interessante, ficando atrás apenas do Palmeiras entre os grandes. Seu principal aliado nas quartas será jogar no Canindé, seu estádio. Ainda assim, a fase corintiana é ótima, o time de Dorival tem muito mais opções, mesmo sem Yuri Alberto, machucado. Corinthians é bem favorito.

Bragantino x São Paulo

O confronto de Série A das quartas. O Bragantino fez uma primeira fase consistente e vai bem também no Brasileiro. O São Paulo vive seu melhor momento em anos neste começo de temporada, e Crespo achou um time titular bom, embora sofra muito quando perde alguma peça. Confronto dos mais indefinidos, com ligeiro favoritismo para o Braga.

Novorizontino x Santos

O time do interior fez uma campanha impecável na fase de classificação, com direito a goleada sobre o Palmeiras, por exemplo. O Santos só se achou na rodada final, ao golear o fraco Velo Clube na volta de Neymar aos campos. A presença do jogador se tornou a principal arma do time de Vojvoda. Neymar tem pouquíssimo tempo para mostrar a Ancelotti que merece ir à Copa. Em condições normais, o Novorizontino é favorito. Mas tem o fator Neymar…

