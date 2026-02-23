O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, se solidarizou com a árbitra Daiane Muniz, alvo de falas machistas por parte de Gustavo Marques, zagueiro do Red Bull Bragantino, após a eliminação para o São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista.

A declaração do goleiro foi feita em entrevista à "Cazé TV", após a classificação do Corinthians diante da Portuguesa, também pelo Paulistão.

— Eu falei antes aqui com as meninas, mas queria publicamente expressar os meus sentimentos com o que aconteceu ontem na entrevista do Bragantino. Isso não tem que acontecer — disse Hugo Souza.

— Os jogadores, a gente é chato, a gente reclama e a gente sabe que eles erram e acertam. Não é por ser homem ou mulher que a gente vai diferenciar as coisas. A gente vai cobrar quando tiver que cobrar, mas que seja da mesma forma e justo — completou.

Gustavo Marques, zagueiro do Bragantino (Foto: Joisel Amaral/Agif/Gazeta Press)

Bragantino x São Paulo: entenda o caso

A declaração ocorreu neste sábado (21), após a derrota por 2 a 1, em Bragança Paulista. O jogador criticou a Federação Paulista de Futebol (FPF) pela escolha de uma árbitra para comandar a partida. Gustavo Borges marcou o único gol do Bragantino no confronto.

— Eu quero falar da arbitragem porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher pra apitar um jogo desse tamanho — declarou o zagueiro em entrevista no gramado após o apito final.

Após a repercussão negativa, o atleta procurou a árbitra Daiane Muniz no vestiário para pedir desculpas. O diretor esportivo do clube, Diego Cerri, acompanhou o jogador.

— Eu falei coisas que não deveria naquele momento para a Daniela. Fui no vestiário dela para pedir perdão, para a assistente dela também. Então, estou aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres. Quero que possam me perdoar pela minha fala. A minha esposa já me xingou, a minha mãe já me xingou, então estou aqui para pedir perdão — afirmou Gustavo.

