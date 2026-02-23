menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Hugo Souza se solidariza com árbitra alvo de fala machista de jogador do Bragantino

Goleiro do Corinthians defende profissional da arbitragem após polêmica nas quartas de final

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 23/02/2026
12:27
Hugo Souza e Daiane Muniz (Foto: Gabriel Machado/Agif/Gazeta Press - Alexandre Battibugli/Ag.Paulistão/Sua Foto No Jogo)
Hugo Souza e Daiane Muniz (Foto: Gabriel Machado/Agif/Gazeta Press - Alexandre Battibugli/Ag.Paulistão/Sua Foto No Jogo)
O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, se solidarizou com a árbitra Daiane Muniz, alvo de falas machistas por parte de Gustavo Marques, zagueiro do Red Bull Bragantino, após a eliminação para o São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista.

A declaração do goleiro foi feita em entrevista à "Cazé TV", após a classificação do Corinthians diante da Portuguesa, também pelo Paulistão.

— Eu falei antes aqui com as meninas, mas queria publicamente expressar os meus sentimentos com o que aconteceu ontem na entrevista do Bragantino. Isso não tem que acontecer — disse Hugo Souza.

— Os jogadores, a gente é chato, a gente reclama e a gente sabe que eles erram e acertam. Não é por ser homem ou mulher que a gente vai diferenciar as coisas. A gente vai cobrar quando tiver que cobrar, mas que seja da mesma forma e justo — completou.

Gustavo Marques, zagueiro do Bragantino (Foto: Joisel Amaral/Agif/Gazeta Press)
Bragantino x São Paulo: entenda o caso

A declaração ocorreu neste sábado (21), após a derrota por 2 a 1, em Bragança Paulista. O jogador criticou a Federação Paulista de Futebol (FPF) pela escolha de uma árbitra para comandar a partida. Gustavo Borges marcou o único gol do Bragantino no confronto.

— Eu quero falar da arbitragem porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher pra apitar um jogo desse tamanho — declarou o zagueiro em entrevista no gramado após o apito final.

Após a repercussão negativa, o atleta procurou a árbitra Daiane Muniz no vestiário para pedir desculpas. O diretor esportivo do clube, Diego Cerri, acompanhou o jogador.

— Eu falei coisas que não deveria naquele momento para a Daniela. Fui no vestiário dela para pedir perdão, para a assistente dela também. Então, estou aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres. Quero que possam me perdoar pela minha fala. A minha esposa já me xingou, a minha mãe já me xingou, então estou aqui para pedir perdão — afirmou Gustavo.

Tudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
