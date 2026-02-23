André Silva treina com elenco do São Paulo em reapresentação

O elenco do São Paulo se reapresentou na na manhã desta segunda-feira (23), após garantir a classificação para a fase semifinal do Paulistão ao bater o RB Bragantino, por 2 a 1, no último sábado (21). Agora, o time vira a chave e começa a se preparar para enfrentar o Coritiba, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo marcado para quarta-feira (25), às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira.

Recuperado de lesão no joelho direito, sofrida em 24 de agosto do ano passado, durante duelo com o Atlético-MG, o atacante André Silva encerrou o período de transição com a preparação física e voltou a treinar sem restrições ao lado dos companheiros. Ele participou de todas as atividades propostas pela comissão técnica e se aproxima do retorno aos gramados.

Além do atacante, estiveram os atletas que não iniciaram a partida contra o RB Bragantino, enquanto os titulares realizaram exercícios na academia sob o comando da preparação física e foram ao campo na sequência para uma corrida. A exceção foi o zagueiro Alan Franco, expulso no fim do duelo em Bragança, que integrou parte dos trabalhos com bola.

O técnico Hernán Crespo utilizou atletas das categorias de base para complementar um coletivo de 11 contra 11 em que foram observadas diferentes formações e simuladas situações de jogo específicas.

O Tricolor volta a treinar na tarde desta terça-feira (24), novamente no SuperCT, e embarca para a capital paranaense no período da noite no avião fretado da Sideral.

