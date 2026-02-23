Palmeiras x São Paulo: Federação define data e horário para semi do Paulistão

O clássico entre Palmeiras e São Paulo será disputado no próximo domingo (1º), às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri. O confronto, em jogo único, vale vaga na decisão do Paulistão. A data foi definida após reunião na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), na tarde desta segunda-feira (23).

Dono da melhor campanha geral, considerando também os resultados das quartas de final, o Palmeiras terá a vantagem do mando de campo. Na fase de grupos, a equipe comandada por Abel Ferreira venceu o São Paulo por 3 a 1, na Arena Barueri, mesmo palco do próximo confronto.

As finais do Paulistão serão disputadas em dois jogos, entre os dias 4 e 8 de março.

Jogadores de Palmeiras e São Paulo durante partida disputada na Arena Barueri, pela primeira fase do Campeonato Paulista (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Adversário de Palmeiras ou São Paulo na final

O Novorizontino segue com a melhor campanha geral e recebe o Corinthians no sábado (28), às 20h30 (de Brasília). Com a mesma pontuação do Palmeiras, a equipe do interior leva vantagem no saldo de gols e entra em campo na última rodada antes da final em busca de garantir o mando de campo em uma eventual decisão.

Já o Corinthians assegurou a classificação após marcar, nos minutos finais, o gol de empate com o atacante Vitinho, que saiu do banco de reservas. A equipe eliminou a Portuguesa nos pênaltis, com o goleiro Hugo Souza como grande destaque.

