Nos pênaltis, Corinthians elimina a Portuguesa e se classifica para semifinal do Paulista
Equipes se enfrentaram no Canindé
O Corinthians está classificado para a semifinal do Campeonato Paulista. Portuguesa e Corinthians empataram por 1 a 1 no tempo regulamentar neste domingo (22), no estádio do Canindé, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Então, a disputa foi para os pênaltis, e deu Timão: 8 a 7.
Agora, a equipe se prepara para encarar o Novorizontino na semifinal. A Lusa, por sua vez, olha para a Copa do Brasil.
Como foi o jogo
A partida começou bastante truncada, com muitas disputas no meio de campo. A Portuguesa tentava trabalhar a bola com passes curtos para infiltrar na defesa do Corinthians, que se fechava bem e buscava controlar as investidas da Lusa.
Aos 15 minutos, o time da casa levou perigo. Zé Vitor encontrou Maceió com um bom passe, e o atacante saiu cara a cara com Hugo Souza. Atento, o goleiro do Timão reagiu rápido e fez a defesa, evitando a abertura do placar. Aos 23, pênalti marcado para a Portuguesa.
Renê invadiu a área, tentou um drible e foi derrubado pelo goleiro alvinegro. A arbitragem assinalou a penalidade e o próprio ficou responsável pela cobrança. Fazendo jus as estatísticas, Hugo defendeu sem problemas. Naquele momento, era a 12ª defesa de pênalti com a camisa do Corinthians.
Em resposta, Memphis arriscou uma finalização, a mais perigosa do Corinthians no primeiro tempo. Mas quem foi eficiente foi a Portuguesa. Nos minutos finais da etapa inicial, Zé Vitor apareceu para decidir. Após falha de Raniele, Renê aproveitou a sobra e deixou nos pés do companheiro, que balançou as redes e colocou a Lusa em vantagem antes do intervalo.
Segundo tempo de pressão
As equipes tinham 45 minutos para resolver seus futuros se não quisessem passar pelas penalidades. A Portuguesa, que dominou o primeiro tempo, seguiu na pressão. A Lusa mantinha a posse de bola no campo de ataque, trocando passes e controlando o ritmo da partida. Do outro lado, o Corinthians tentava se reorganizar em busca de, pelo menos, um empate.
Dorival Júnior mudou o setor ofensivo do Corinthians, promovendo a entrada de Pedro Raul na vaga de Memphis. Aos 28 minutos, foi justamente em uma jogada iniciada por Pedro Raul que o Corinthians se aproximou do empate, mas a finalização levou pouco perigo.
A Lusa seguiu criando chances até os minutos finais. Só que, perto do apagar das luzes, a alegria da torcida do Corinthians voltou. Nos acréscimos, Vitinho colocou a equipe de volta no jogo.
Matheuzinho fez o lançamento nas costas de João Vitor, encontrando o atacante. O camisa 11 dominou, ajeitou o corpo e finalizou na rede para deixar tudo igual no confronto.
Pênaltis
Com o empate, a decisão foi para as penalidades. Garro foi o responsável pela primeira cobrança e desperdiçou. Zé Vitor foi o próximo, por parte da Portuguesa. Desta vez, convertido.
Vitinho seguiu pelo lado do Timão e bola na rede. Vez da Lusa, com Renê, que perdeu. Hugo já havia o pênalti dele no tempo normal.
Depois, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Pedro Raul, André Ramalho, Kayke, André, Allan fizeram pelo Corinthians. Pela Lusa, Eric Botteghin, Gustavo Henrique, Maceió, Hudson, Salomão e Carlos Lima converteram. Porém, Cauri parou em Hugo na tentativa de empatar mais uma vez as penalidades, e a Portuguesa foi eliminada. Com isso, Hugo chegou a 14 pênaltis defendidos vestindo a camisa do Timão.
Próximos jogos
A Portuguesa volta a campo no dia 26 deste mês, contra o Altos, pela segunda fase da Copa do Brasil. Enquanto isso, o Corinthians joga na quarta-feira, dia 25, contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro.
Ficha Técnica:
🏆PORTUGUESA X CORINTHIANS - quartas de final do Paulistão
📍Estádio: Canindé, São Paulo (SP)
📑Data: Domingo, dia 22 de fevereiro de 2026
🥅 Gols: Zé Vitor (1-0), Vitinho (1-1)
🟨 Cartões amarelos: Caio Roque, Eduardo Biazus, João Vitor, Bruno Bertinato (POR); Bidon, Gustavo Henrique (COR)
🟥 Cartão vermelho:
Escalações
PORTUGUESA (Técnico: Fábio Matias)
Bruno; João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus (Carlos Lima), Caio Roque; Portuga (Hudson), Zé Vitor, Gabriel Pires (Eric Botteghin); Eweverton, Maceió e Renê.
CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Garro), André, Allan e Breno Bidon; Memphis Depay (Pedro Raul) e Gui Negão.
