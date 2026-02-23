Felipe Melo critica postura de Vegetti após demissão de Diniz: 'Feio'

O ex-jogador Filipe Melo chamou atenção para uma curtida do atacante Pablo Vegetti na publicação do Vasco sobre a demissão do técnico Fernando Diniz. O treinador deixou o cargo no Cruzmaltino, no último domingo (22), após perder o clássico para o Fluminense, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca.

Durante o programa "Fechamento", do Sportv, o ex-jogador detonou a postura do antigo atacante do Vasco. Além disso, Felipe Melo também analisou se a demissão de Fernando Diniz foi justa, ou não.

— A demissão é justa. Porque existem momentos, e sou muito fã do Diniz, que de fato, chega um momento que precisa de uma separação. Não tem como... Com a saída de alguns líderes, o treinador vai perdendo o elenco. Acredito nisso. O Diniz é um cara que melhorou, mas às vezes briga com o jogador. O que aconteceu com o Nuno, Jardim, isso faz com que alguns atletas se afastem um pouco — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— A saída do Vegetti e do Coutinho deve ter interferido no clima. Talvez o Diniz tenha ficado mais distante dos jogadores. Agora, é muito complicado, no meu modo de pensar, que um Vegetti da vida, que passou pelo Vasco e não ganhou nenhum título, esteja aí curtindo foto de demissão do Diniz. Sabe? Pelo contrário, é um cara que foi para o Cerro Porteño. Não é igual ao Philippe Coutinho, que é um gigante do futebol. Acho que nem título ele tem na carreira. É feio — concluiu.

Como foi Vasco x Fluminense?

A partida começou sob controle do Fluminense, que criou as melhores oportunidades e dominava o Vasco. Grande parte das investidas do Tricolor nasceu de erros na saída de bola vascaína, cenário que ajudou a estabelecer a superioridade territorial desde os primeiros minutos.

O clássico era intenso e de ânimos exaltados. Aos 23 minutos, o técnico do Fluminense, Luis Zubeldía, foi expulso após invadir o campo para reclamar da arbitragem, que havia assinalado falta em Robert Renan e interrompido um ataque promissor do Tricolor.

A pressão se transformou em vantagem aos 31 minutos. Em jogada ensaiada de escanteio, Bernal desviou de cabeça e encontrou Kevin Serna livre para finalizar no canto de Léo Jardim, abrindo o placar.

Com pouca inspiração, o Vasco tentou responder, principalmente através da bola aérea, mas sem conseguir transformar volume em chances claras. A melhor oportunidade veio em chute de fora da área de Johan Rojas, que obrigou Fábio a fazer boa defesa. No intervalo, a maioria vascaína presente no Estádio Nilton Santos protestou com vaias, direcionadas sobretudo ao técnico Fernando Diniz.

O segundo tempo começou sem alterações. Mesmo em vantagem, o Fluminense manteve a postura agressiva e parecia mais próximo do segundo gol do que de sofrer o empate.

Aos 17 minutos, porém, o roteiro mudou. Em falta próxima à área vascaína, após cobrança curta, Freytes finalizou, a bola desviou em Spinelli e sobrou para Adson puxar contra-ataque em velocidade e com campo aberto. Para evitar o mano a mano com Fábio, Bernal cometeu a falta e acabou expulso.

Com superioridade numérica, o Vasco passou a ter mais posse e a comandar as ações ofensivas. Ainda assim, a equipe encontrava dificuldades na construção: circulação lenta, pouca ocupação entrelinhas e escassa agressividade no último terço impediram que o domínio territorial se traduzisse em finalizações perigosas, facilitando a organização defensiva tricolor e mantendo o controle do placar.

No fim, vitória tricolor, que leva para o segundo jogo a vantagem de jogar pelo empate para chegar à final do Carioca.

