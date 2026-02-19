O Corinthians venceu o Athletico-PR por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (19), na Arena da Baixada, em jogo atrasado válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do Timão foi marcado por Rodrigo Garro ainda na primeira etapa.

Com o resultado, o Corinthians subiu para a quinta colocação, com seis pontos em três partidas, sendo duas vitórias e uma derrota. A equipe marcou quatro gols e sofreu dois, alcançando saldo positivo de dois e aproveitamento de 66%.

O Athletico-PR, por sua vez, ocupa a sexta posição, também com seis pontos em três jogos, somando duas vitórias e uma derrota. O Furacão balançou as redes três vezes e foi vazado em duas oportunidades, ficando com saldo de um gol e aproveitamento de 66%.

O JOGO

O Athletico-PR começou os primeiros minutos criando duas chances após falhas da defesa do Corinthians. Primeiro, Viveros ganhou da marcação do Timão e finalizou com perigo para fora. Minutos depois, aos cinco, o camisa nove aproveitou passe errado da zaga adversária, bateu por cobertura e por pouco não abriu o placar.

A principal chance do Athletico-PR veio aos doze minutos, quando Viveros foi derrubado dentro da área por Bidu. Rodrigo José Pereira de Lima (PE) assinalou pênalti para o Furacão e, na cobrança, Julimar bateu para fora.

A resposta do Corinthians veio aos 19 minutos em grande estilo. Após cobrança de lateral para dentro da área, Memphis Depay perdeu a disputa, e Rodrigo Garro aproveitou a sobra na entrada da área e, em uma bomba, marcou um golaço.

O Athletico-PR tinha em Viveros a válvula de escape. Minutos depois do gol do Timão, o camisa nove fez jogada individual, passou por Gabriel Paulista e, na entrada da área, bateu forte para o gol, obrigando Hugo Souza a fazer grande defesa.

Duelo entre Athletico e Corinthians (Foto: Luiz Delgado/Agência F8/Gazeta Press)

SEGUNDO TEMPO

A primeira grande chance no segundo tempo aconteceu aos cinco minutos, em finalização de Mendoza, que parou em defesa de Hugo Souza. Outra oportunidade surgiu pouco depois, em um bate e rebate dentro da área que terminou em finalização de Chiqueti para fora.

Precisando do resultado, o Athletico-PR saiu em busca do gol de empate, mas encontrou dificuldades para transformar as chances criadas em finalizações efetivas.

Em uma bola parada, o lateral Benavídez cabeceou com perigo, mas o goleiro Hugo Souza fez grande defesa. Logo depois, em outra ação ofensiva, a bola ficou viva na entrada da área sem que ninguém conseguisse dominá-la, até que Luiz Gustavo arriscou de fora e mandou para fora.

Os minutos finais foram intensos, com o Athletico-PR tentando pressionar, mas sem conseguir envolver o adversário. No banco de reservas, Lucas Silvestre, auxiliar de Dorival Júnior, foi expulso após reclamar dos 13 minutos de acréscimo.

Mesmo sob pressão, o Corinthians conseguiu segurar o resultado e voltou para São Paulo com os três pontos ao vencer por 1 a 0.

O que vem pela frente?

Agora, o Corinthians volta suas atenções ao Campeonato Paulista, no duelo contra a Portuguesa, que acontece no domingo (22), no Estádio do Canindé, pelas quartas de final da competição.

O Athletico-PR também passa a pensar no estadual. A equipe enfrenta o Londrina, em casa, na mesma data, pelo Campeonato Paranaense. O jogo de ida, válido pela semifinal, terminou empatado em 2 a 2.

Confira as informações do jogo entre Athletico x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

Athletico 0x1 Corinthians

Brasileirão

📆 Data e horário: quinta-feira (19), às 19h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

🥅 Gols: Garro (19'/1ºT) (0-1) Corinthians;

🟨 Cartões amarelos: Santos, Viveros e João Cruz (ATH); Bidu, Matheuzinho, Gabriel Paulista e Hugo Souza (COR);

🟥 Cartões vermelhos: -

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Schumacher Marques Gomes (PB)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

⚽ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu; Raniele, Matheus Pereira (André Ramalho), Charles (Allan) e Garro (Gui Negão); Vitinho (André) e Memphis (Carrillo). (Técnico: Dorival Jr.)

ATHLETICO: Santos; Benavídez (Léo Derik), Terán, Arthur Dias e Esquivel; Luiz Gustavo, Portilla (Chiqueti) e Zapelli (Dudu); Mendoza (João Cruz), Julimar (Bruninho) e Viveros. (Técnico: Odair Hellmann)

