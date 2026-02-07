Palmeiras anuncia Jhon Arias como novo reforço
Contrato é de quatro anos
O Palmeiras anunciou, neste sábado (7), a contratação de Jhon Arias, que estava no Wolverhampton, da Inglaterra. O vínculo do atacante de 28 anos foi firmado até dezembro de 2029.
Para ter o colombiano, o clube paulista venceu a concorrência de Fluminense, que tinha prioridade contratual pelo jogador, e Flamengo, que também fez proposta. A oferta palmeirense foi de 25 milhões de euros (155 milhões de reais na cotação atual).
O Flu ofereceu 20 milhões de euros, que foram prontamente negados pelos ingleses. No caso do rival carioca, o valor proposto foi de 22 milhões, mas dessa vez Arias negou por conta do vínculo com o Tricolor.
Investidas do Palmeiras por Jhon Arias
O Palmeiras buscou a contratação de Jhon Arias ainda no início da última temporada, quando o jogador atuava pelo Fluminense. A investida foi negada pela diretoria tricolor, que manteve o atleta para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, e, posteriormente, o negociou com o Wolverhampton.
Após alterar o planejamento traçado no início de 2025, o Palmeiras passou a apostar em nomes prontos para contribuir no curto prazo, como Andreas Pereira, a última das 12 contratações do clube no processo de reformulação do elenco.
Desde a abertura da janela de transferências, o Palmeiras negociou cinco jogadores: Raphael Veiga e Micael, por empréstimo, além de Facundo Torres, Aníbal Moreno e Weverton, em definitivo. Marlon Freitas, ex-Botafogo, foi a única chegada.
O Verdão volta a campo neste domingo (8), quando enfrenta o Corinthians pelo Campeonato Paulista. A bola rola às 20h30, na NeoQuimica Arena.
