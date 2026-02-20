Conteúdo Especial

O Corinthians tem se caracterizado por ser um time que foca em jogos específicos e, desta forma, atinge objetivos específicos, no caso, algumas taças. Desta forma, foi campeão paulista e da Copa do Brasil em 2025 e levantou o caneco da Supercopa do Brasil este ano. O preço a se pagar por isso foi tratar o Brasileiro de forma desinteressada ou, na melhor das hipóteses, como última prioridade.

Dorival Júnior carrega a mesma fama. Craque nos mata-matas, levantou taças em sequência por diferentes times neste formato de disputa, mas sempre fazendo campeonatos brasileiros não muito mais do que medíocres.

A excelente vitória desta quinta-feira sobre o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, quem sabe não seja uma mudança de foco corintiano e do próprio Dorival?

Com um golaço de Garro ainda no primeiro tempo, o Corinthians abriu o placar e segurou a pressão do Furacão até o fim da partida. Foi alvejado; o time paranaense perdeu chances de empatar, mas, no fim, os comandados de Dorival levaram para São Paulo três pontos preciosos.

Corinthians enfrenta a Portuguesa pelas quartas do Paulista

No fim de semana, o Corinthians enfrenta a Portuguesa em jogo único pelas quartas de final do Paulista. Houve quem apostasse em um time alternativo contra o Furacão, mas Dorival escalou praticamente sua força máxima. A vitória conquistada fora de casa, em terreno hostil, e a forma como o Corinthians defendeu a vantagem no placar até o apito final dão esperança de que o Brasileiro possa entrar na lista de prioridades do time.

Medir forças com Palmeiras e Flamengo será difícil? Muito. Mas, com o elenco que tem e com foco, o Corinthians pode se candidatar a intruso entre os ricaços que dominam o futebol brasileiro há anos.