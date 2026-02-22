São Paulo coloca o carro na pista e volta a sonhar com coisas grandes
Tricolor garantiu vaga na semifinal
Quem viu o São Paulo no começo da temporada e vê o time de hoje pode até pensar que são duas equipes diferentes. Agora com o motor ajustado, as peças mais encaixadas e a direção firme nas mãos de Hernán Crespo, que seguiu tranquilo e lidando com o que tinha.
Desde o início do ano, Hernán Crespo falava em construção. Chegou a se comparar a um piloto de Fórmula 1 montando o próprio carro, frase que partiu dele em diversas ocasiões. O São Paulo passou por instabilidades que iam muito além do futebol. Turbulências políticas, que acometeram a equipe até às vésperas da decisão deste sábado (21), troca de gestão, renúncia de presidente, questionamentos sobre futuro, chegadas e saídas no elenco. Existiu quem duvidasse se iria largar.
Hoje, mesmo que ainda faltem peças pontuais, e o treinador siga batendo na tecla por mais reforços como um camisa 5, é inegável que houve acerto nas escolhas feitas. Nomes como Lucas Ramon e Danielzinho se encaixaram, por exemplo. Outros retornos importantes, como Lucas Moura (autor do segundo gol contra o Bragantino) e Calleri. O carro começou a responder.
E isso ficou evidente na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, resultado que garantiu a classificação à semifinal do Campeonato Paulista. Um jogo simbólico. Não apenas pelo placar, mas pelo que representou.
Se antes a discussão girava em torno do risco de rebaixamento e da proximidade com a parte de baixo da tabela, agora o cenário é outro. O São Paulo encerrou um tabu de seis anos sem vencer o Bragantino como visitante e alcançou sete jogos de invencibilidade. Melhor momento do piloto Crespo.
O São Paulo volta a olhar para frente, o que se demonstra em campo. A equipe ainda aguarda os rivais para saber quem será seu próximo adversário.
