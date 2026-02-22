menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

São Paulo coloca o carro na pista e volta a sonhar com coisas grandes

Tricolor garantiu vaga na semifinal

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 22/02/2026
04:39
cRESPO sÃO pAULO
imagem cameraCrespo sempre fez uma metáfora sobre carro de corrida (Foto: Rebeca Schumacker/OfotogrÃ¡fico/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem viu o São Paulo no começo da temporada e vê o time de hoje pode até pensar que são duas equipes diferentes. Agora com o motor ajustado, as peças mais encaixadas e a direção firme nas mãos de Hernán Crespo, que seguiu tranquilo e lidando com o que tinha.

continua após a publicidade

Desde o início do ano, Hernán Crespo falava em construção. Chegou a se comparar a um piloto de Fórmula 1 montando o próprio carro, frase que partiu dele em diversas ocasiões. O São Paulo passou por instabilidades que iam muito além do futebol. Turbulências políticas, que acometeram a equipe até às vésperas da decisão deste sábado (21), troca de gestão, renúncia de presidente, questionamentos sobre futuro, chegadas e saídas no elenco. Existiu quem duvidasse se iria largar.

Hoje, mesmo que ainda faltem peças pontuais, e o treinador siga batendo na tecla por mais reforços como um camisa 5, é inegável que houve acerto nas escolhas feitas. Nomes como Lucas Ramon e Danielzinho se encaixaram, por exemplo. Outros retornos importantes, como Lucas Moura (autor do segundo gol contra o Bragantino) e Calleri. O carro começou a responder.

continua após a publicidade

E isso ficou evidente na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, resultado que garantiu a classificação à semifinal do Campeonato Paulista. Um jogo simbólico. Não apenas pelo placar, mas pelo que representou.

+ Aposte nos jogos do São Paulo no Brasileirão e no Paulistão

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Se antes a discussão girava em torno do risco de rebaixamento e da proximidade com a parte de baixo da tabela, agora o cenário é outro. O São Paulo encerrou um tabu de seis anos sem vencer o Bragantino como visitante e alcançou sete jogos de invencibilidade. Melhor momento do piloto Crespo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

(Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press) <br>
(Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press) <br>

O São Paulo volta a olhar para frente, o que se demonstra em campo. A equipe ainda aguarda os rivais para saber quem será seu próximo adversário.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias