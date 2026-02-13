Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Durou 24 horas a liderança do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira, o Palmeiras venceu o Internacional em Porto Alegre e assumiu a ponta depois de três rodadas disputadas.

continua após a publicidade

Ainda não se viu o grande jogo do Palmeiras no campeonato. Mas isso pouco importa no momento. Com o torneio começando em janeiro (uma grande novidade) não há um time sequer que esteja atuando em grande nível, assim, o que importa agora é pontuar. E o Palmeiras já tem uma marca importante: quatro pontos em seis disputados fora de casa, desempenho que fará diferença ao longo do ano. Além disso, um saldo de gols já nem interessante.

➡️ Tironi no Lance! Confira todas as colunas

Elenco mais forte

O time de Abel Ferreira frustrou a torcida em 2025. Investiu uma soma nunca vista na história do clube em reforços e terminou o ano sem nenhuma taça e, pior, perdendo uma decisão e um mata-mata para o rival Corinthians.

continua após a publicidade

Havia uma cobrança não só por conquistas, mas por um futebol prazeroso de se ver, diante de tanta fartura técnica. Não veio nem uma coisa nem outra.

A diretoria dobrou a aposta: contratou Árias para reforçar ainda mais o elenco já estrelado. Não se sabe ainda quando o jogador vai estrear, mas deixará o elenco ainda mais forte.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Palmeiras volta a sair na frente em partida contra o Internacional (Foto: RAFAEL ROSA/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

O novo velho Abel

O jogo de ontem, que teve vitória incontestável do Palmeiras, apresentou um novo/velho time. Sem futebol envolvente, priorizando bolas longas para Vitor Roque brigar com zagueiro (assim saiu um dos

gols), muito forte defensivamente e eficiente ofensivamente.

Talvez a expectativa de jogo plasticamente atraente seja um erro. Abel Ferreira é outro tipo de treinador. À sua maneira, o Palmeiras venceu tudo o que venceu nos últimos anos. Em 2026, a tentativa de mudar o estilo embalado por um elenco que pelo menos 18 times do Brasileiro não têm, fracassou.

De um time de Abel Ferreira não se deve esperar virtuose, mas força e eficiência. Ontem o time pode ter dado um bom exemplo do que será a temporada: muitos pontos conquistados, sem plasticidade. Tem algum palmeirense que não goste?

Tironi no Lance!: veja mais colunas

Eduardo Tironi escreve sua coluna no Lance! às terças e sextas-feiras abordando o futebol paulista. Confira abaixo mais publicações do colunista:

➡️Futebol brasileiro precisa de um pacto antitrapaça

➡️2025 estará presente no Corinthians x Palmeiras de domingo

➡️Grande arma do Corinthians contra o Fla será o espírito de final

➡️Vai começar o Brasileiro. O que esperar dos paulistas?