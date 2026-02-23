Palmeiras x São Paulo e Novorizontino x Corinthians: FPF detalha semis do Paulistão
As partidas serão disputadas em jogo único e valem vaga na decisão do Paulistão
- Matéria
- Mais Notícias
A Federação Paulista de Futebol (FPF) detalhou, na tarde desta segunda-feira (23), as informações sobre as semifinais do Paulistão. As partidas serão disputadas em confronto único e valem vaga na decisão.
Relacionadas
+ Portuguesa busca identificar torcedores que cometeram injúria racial contra Hugo Souza
Novorizontino x Corinthians
Novorizontino e Corinthians abrem a rodada, com a equipe do interior como mandante após manter a primeira colocação geral na tabela de classificação. A partida acontece no sábado (28), a partir das 20h30 (de Brasília).
Ambas as equipes precisaram de gols nos minutos finais para garantir a classificação às semifinais. O Novorizontino marcou nos acréscimos e eliminou o Santos ainda no tempo regulamentar. Já o Corinthians contou com o atacante Vitinho, que saiu do banco de reservas para empatar o jogo contra a Portuguesa e garantir a vaga nos pênaltis.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Palmeiras x São Paulo
Palmeiras e São Paulo, por sua vez, aparecem no outro lado da chave, no primeiro clássico eliminatório da temporada paulista. Na fase de grupos, a equipe de Abel Ferreira levou a melhor por 3 a 1, na Arena Barueri, mesmo palco do próximo compromisso.
O Choque-Rei acontece no domingo (1°), também às 20h30 (de Brasília), em Barueri, pela outra semifinal do Campeonato Paulista.
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
➡️ Aposte nas semifinais do Campeonato Paulista!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias