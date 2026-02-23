menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Palmeiras x São Paulo e Novorizontino x Corinthians: FPF detalha semis do Paulistão

As partidas serão disputadas em jogo único e valem vaga na decisão do Paulistão

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 23/02/2026
16:29
Atualizado há 2 minutos
Memphis, atacante do Corinthians (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)
imagem cameraMemphis, atacante do Corinthians (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Federação Paulista de Futebol (FPF) detalhou, na tarde desta segunda-feira (23), as informações sobre as semifinais do Paulistão. As partidas serão disputadas em confronto único e valem vaga na decisão.

continua após a publicidade

Relacionadas

+ Portuguesa busca identificar torcedores que cometeram injúria racial contra Hugo Souza

Novorizontino x Corinthians

Novorizontino e Corinthians abrem a rodada, com a equipe do interior como mandante após manter a primeira colocação geral na tabela de classificação. A partida acontece no sábado (28), a partir das 20h30 (de Brasília).

Ambas as equipes precisaram de gols nos minutos finais para garantir a classificação às semifinais. O Novorizontino marcou nos acréscimos e eliminou o Santos ainda no tempo regulamentar. Já o Corinthians contou com o atacante Vitinho, que saiu do banco de reservas para empatar o jogo contra a Portuguesa e garantir a vaga nos pênaltis.

continua após a publicidade
Hugo Souza, goleiro do Corinthians (Foto: Everton Okubo/Agência F8/Gazeta Press)
Hugo Souza comemora classificação do Corinthians à semifinal do Paulistão (Foto: Everton Okubo/Agência F8/Gazeta Press)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Palmeiras x São Paulo

Palmeiras e São Paulo, por sua vez, aparecem no outro lado da chave, no primeiro clássico eliminatório da temporada paulista. Na fase de grupos, a equipe de Abel Ferreira levou a melhor por 3 a 1, na Arena Barueri, mesmo palco do próximo compromisso.

O Choque-Rei acontece no domingo (1°), também às 20h30 (de Brasília), em Barueri, pela outra semifinal do Campeonato Paulista.

Palmeiras x Sãio Paulo será disputado na Arena Barueri (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Palmeiras e São Paulo duranta partida do Paulistão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

continua após a publicidade

➡️ Aposte nas semifinais do Campeonato Paulista!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias