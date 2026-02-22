Quem é Bruno Lazaroni, interino que vai comandar o Vasco após a saída de Diniz
Membro da comissão técnica, Bruno é filho do ex-técnico da Seleção, Sebastião Lazaroni
O Vasco anunciou a demissão de Fernando Diniz após a derrota para o Fluminense, na noite deste domingo (22), e será comandado de forma interina por Bruno Lazaroni. Aos 45 anos, o profissional assume a equipe em meio a um momento de pressão e desconfiança por parte da torcida. Ele é filho de Sebastião Lazaroni, ex-técnico da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1990 e bicampeão carioca pelo Cruz-Maltino.
Bruno iniciou a carreira como auxiliar técnico do pai no Botafogo e chegou a comandar o time alvinegro como interino em nove partidas, entre 2018 e 2020. Desde então, acumulou passagens como auxiliar por clubes como Athletico Paranaense, Cuiabá, Coritiba, Ceará e Corinthians. Sua única experiência como treinador principal, sem caráter interino, foi no time de aspirantes do Athletico-PR.
Lazaroni chegou ao Vasco no início de 2025, integrando a comissão técnica permanente ao lado de Luísinho Quintanilha. A diretoria apostou na manutenção da estrutura interna após a saída de Diniz, optando por um nome que já conhece o elenco e o ambiente do clube. Lazaroni deve comandar a equipe contra o Santos na próxima quinta-feira (26) enquanto o Vasco ainda negociacom um novo treinador.
Além da trajetória como técnico, Bruno também tem ligação com o clube como ex-atleta. Ele defendeu o Vasco entre 2002 e 2004 e atua como auxiliar técnico desde 2018, acumulando experiência em diferentes contextos do futebol brasileiro. Agora, terá a missão de tentar reorganizar o time e recuperar a confiança da torcida antes da chegada de um novo comandante.
