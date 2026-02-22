Santos leva gol no último lance e é eliminado pelo Novorizontino nas quartas do Paulistão
Gol do Peixe foi marcado por Gabriel Bontempo no segundo tempo
O Santos está eliminado do Campeonato Paulista. Na tarde deste domingo (22), em Novo Horizonte, o Peixe foi derrotado por 2 a 1 pelo Grêmio Novorizontino, em duelo válido pelas quartas de final.
Com mais de 70% de posse de bola na etapa inicial, o time santista controlou as ações, mas pecou na efetividade. E pagou caro. No último lance do primeiro tempo, Rômulo aproveitou a oportunidade e colocou o Tigre do Vale em vantagem, esfriando o domínio visitante.
Na volta do intervalo, o Peixe manteve a pressão e chegou ao empate aos 19 minutos, com Gabriel Bontempo, reacendendo a esperança Alvinegra. Quando a partida já se encaminhava para a disputa por pênaltis, porém, o Novorizontino foi novamente cirúrgico: Léo Naldi apareceu para marcar o segundo, decretando a classificação dos donos da casa e a eliminação santista.
Como foi o jogo?
A etapa inicial foi intensa e disputada desde os primeiros minutos. O Grêmio Novorizontino tentou impor seu ritmo logo de cara, com Tavinho finalizando torto e, pouco depois, buscando tabela com Rômulo em jogada que terminou com a bola desviada, passando perto do braço de Escobar. A principal estratégia dos donos da casa era pressionar a saída de bola do time comandado por Juan Pablo Vojvoda, que tinha Neymar atuando por dentro, na organização das jogadas.
O Santos só conseguiu sua primeira finalização aos 20 minutos, quando Gabriel Barbosa aproveitou o próprio rebote, mas acabou travado na hora decisiva. Na parada técnica, Vojvoda pediu calma e mais organização à equipe. Ainda assim, o Novorizontino seguiu sufocando e quase abriu o placar aos 30, quando Robson roubou a bola no campo de ataque e finalizou rente à trave direita de Gabriel Brazão.
A qualidade do jogo cresceu na reta final do primeiro tempo. Aos 39, Robson cabeceou perto do travessão. A resposta santista foi imediata e resultou na melhor chance da etapa: Gabigol foi lançado pelo meio, Jordi saiu bem do gol e conseguiu travar o camisa 9. No rebote, Neymar tocou para Rony, que soltou uma pancada. Com o goleiro fora da meta, o zagueiro Dantas salvou em cima da linha e evitou o gol Alvinegro.
Quando o intervalo parecia se aproximar com empate no placar, veio o castigo. Aos 45 minutos, Neymar errou passe para trás, Tavinho recuperou a bola e serviu Rômulo, que finalizou no fundo das redes para colocar o Tigre do Vale em vantagem.
Na volta do intervalo, o Novorizontino quase surpreendeu ao perceber Gabriel Brazão adiantado e arriscar do meio-campo, mas o goleiro se recuperou a tempo de defender. Em seguida, Neymar invadiu a área e caiu após dividida com Patrick, pedindo pênalti, não assinalado pela arbitragem.
Aos 9 minutos, Rômulo roubou a bola de Gabriel Bontempo, que havia acabado de entrar na vaga de Gabriel Menino, e acionou Robson. O atacante bateu de canhota, Brazão fez grande defesa e, no rebote, Robson mandou para fora.
A reação santista veio aos 19 minutos. Igor Vinícius cruzou para trás buscando Gabigol, que furou na tentativa de finalização. A bola sobrou para Gabriel Bontempo, que bateu colocado, no canto, para empatar a partida.
O jogo seguiu aberto. Aos 33, Neymar cobrou falta direta e obrigou Jordi a fazer boa defesa. Cinco minutos depois, o Novorizontino respondeu: Robson cruzou, Igor Vinícius afastou parcialmente, e Luís Oyama, na sobra, finalizou com perigo, perto da forquilha de Gabriel Brazão.
Nos minutos finais, o Santos ainda tentou pressionar. Moisés fez boa jogada com Neymar, recebeu na entrada da área, deixou Dantas para trás e bateu colocado, buscando o canto esquerdo de Jordi. A bola passou muito perto da trave, mas saiu, frustrando a última grande tentativa Alvinegra.
Quando a partida já se encaminhava para a disputa por pênaltis, Juan Pablo Vojvoda lançou mão das últimas alternativas ofensivas e promoveu as entradas de Moisés e Thaciano na tentativa de manter a pressão. O roteiro, porém, reservava um desfecho cruel para o Peixe.
Aos 50 minutos, no último lance do jogo, o Grêmio Novorizontino fez valer a melhor campanha da competição na primeira fase. Vinícius Paiva fez grande jogada pela esquerda e cruzou na medida para Léo Naldi, que subiu livre e cabeceou no canto de Gabriel Brazão, decretando a classificação do Tigre do Vale e a eliminação do Santos.
Ficha Técnica:
⚽NOVORIZONTINO 2 X 1 SANTOS - quartas de final do Campeonato Paulista
📲Sábado, dia 21 de fevereiro de 2026
📍Estádio: Jorge Ismael de Biasi (Novo Horizonte, SP)
⏰Horário: 16h (de Brasília)
🗣️Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza
🚩Assistentes: Daniel Luis Marques e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa
📟 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral
🟨 Cartão amarelo: Enderson Moreira, Vinícius Paiva (Novorizontino) - Luan Peres (Santos)
👭Público: 10.417
💰Renda: R$ 1,05 milhão
🥅Gols: Rômulo (45'/1ºT) e Léo Naldi (50'/2ºT)- Novorizontino - Gabriel Bontempo (19'/2ºT) - Santos
Escalações:
SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda) Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gabriel Menino (Gabriel Bontempo), e Neymar; Barreal (Moisés), Rony (Miguelito) e Gabigol (Thaciano).
NOVORIZONTINO (Técnico: Enderson Moreira) Jordi; Patrick, Luís Oyama (Eduardo Brock), Titi Ortiz (Matheus Bianqui) e Rômulo (Juninho); Robson, Tavinho (Vinicius Paiva), Léo Naldi; Iván Alvariño, Dantas e Mayk (Caio Dantas)
