Neto cita Hugo Souza, mas aponta outro herói de classificação do Corinthians

O ex-jogador Neto enalteceu o goleiro Hugo Souza após o arqueiro decidir mais uma classificação do Corinthians. Desta vez, o destaque do arqueiro aconteceu contra a Portuguesa, nas quartas de final do Campeonato Paulista. Apesar disso, o apresentador apontou outro jogador como o "craque perfil líder" da partida.

Durante a transmissão da partida, pela Rádio Craque Neto, o ídolo da Fiel Torcida destacou a participação do atacante Vitinho na classificação. O camisa 11 foi autor do gol que levou a decisão para os pênaltis, onde Hugo Souza foi o herói.

— Fala mal do Hugo aí! Aqui é Hugo. Aqui é o Corinthians. Estamos na semifinal. Chupa. O craque perfil líder é ele. Com menção ao Vitinho. Na real, vou mudar meu voto para o Vitinho. Fez o gol decisivo — disse Craque Neto.

Como foi a classificação do Corinthians?

A partida começou bastante truncada, com muitas disputas no meio de campo. A Portuguesa tentava trabalhar a bola com passes curtos para infiltrar na defesa do Corinthians, que se fechava bem e buscava controlar as investidas da Lusa.

Aos 15 minutos, o time da casa levou perigo. Zé Vitor encontrou Maceió com um bom passe, e o atacante saiu cara a cara com Hugo Souza. Atento, o goleiro do Timão reagiu rápido e fez a defesa, evitando a abertura do placar. Aos 23, pênalti marcado para a Portuguesa.

Renê invadiu a área, tentou um drible e foi derrubado. A arbitragem assinalou a penalidade e o próprio ficou responsável pela cobrança. Fazendo jus as estatísticas, Hugo defendeu sem problemas. Com a camisa do Corinthians, já são 12 defesas de penalidades.

Em resposta, Memphis ainda arriscou uma finalização, a mais perigosa do Corinthians no primeiro tempo, mas quem foi eficiente foi a Portuguesa. Nos minutos finais da etapa inicial, Zé Vitor apareceu para decidir. Após falha de André Ramalho, Renê aproveitou a sobra e deixou nos pés do companheiro, que balançou as redes e colocou a Lusa em vantagem antes do intervalo.

As equipes tinham 45 minutos para resolver seus futuros se não quisessem passar pelas penalidades. A Portuguesa, que dominou o primeiro tempo, seguiu na pressão. A Portuguesa mantinha a posse de bola no campo de ataque, trocando passes e controlando o ritmo da partida. Do outro lado, o Corinthians tenta se reorganizar em busca de, pelo menos, um empate.

A Portuguesa se fechou bem e passou a explorar os espaços. Do outro lado, Dorival Júnior mudou o setor ofensivo do Corinthians, promovendo a entrada de Pedro Raul na vaga de Memphis. Aos 28 minutos, foi justamente em uma jogada iniciada por Pedro Raul que o Corinthians se aproximou do empate, mas a finalização levou pouco perigo e não exigiu grande esforço.

A Lusa seguiu pressionando até os minutos finais, assustando e buscando seu segundo. Perto do apagar das luzes, a alegria da torcida do Corinthians voltou. Nos acréscimos, Vitinho quem colocou a equipe de volta no jogo.

Matheuzinho fez o lançamento nas costas de João Vitor, encontrando o atacante. O camisa 11 dominou, ajeitou o corpo e finalizou na rede para deixar tudo igual no confronto.

Com o empate, a decisão ficou nas penalidades. Garro ficou responsável pela primeira cobrança e desperdiçou. Zé Vitor foi o próximo, por parte da Portuguesa. Desta vez, convertido.

Vitinho seguiu pelo lado do Timão, agora na rede. Vez da Lusa, com Renê, que perdeu. Matheuzinho assumiu a responsabilidade da sequência, mandando para dentro da rede. Eric Botteghin foi o próximo na fila e converteu para a Portuguesa. Gustavo Henrique seguiu e também foi preciso, agora pelo lado do Timão.

Também Gustavo Henrique, agora com a camisa da Lusa, foi tranquilo. Pedro Raul foi o próximo, convertendo também. O clima esquentava e as torcidas estavam respondendo. Agora, era chance única. Se a Lusa perdesse, estava eliminada. Maceió era o responsável e converteu. Tudo em jogo ainda e tudo igual.

Ramalho foi o próximo, convertido. Hudson na sequência, também nas redes. Kayke foi o próximo, também convertendo. Em uma disputa que parecia interminável, foi a vez de Salomão, que também acertou. André depois, também dentro.

Carlos Lima e Allan na sequência. Dois acertos. Tudo igual, mais uma vez. Estava nos pés de Cauari. Porém, Hugo salvou e garantiu a vaga do Corinthians.