Pedro no topo? Faça o seu ranking dos melhores centroavantes do Brasil!

O novo grande momento de Pedro com a camisa do Flamengo, consolidado com dois gols bonitos diante do ex-clube Fluminense, aqueceu o debate sobre os melhores centroavantes do futebol brasileiro. O "atacante reverência" está longe de ser o único camisa 9 em forma no país. Por isso, o Lance! te convida a montar o SEU RANKING dos principais goleadores.

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Como funciona? Você deve clicar nos blocos, segurar e arrastar para cima ou para baixo com intuito de trocar de posição. Depois de finalizar a sua lista, com os atletas colocados de 1º a 10º da maneira desejada, clique em "votar" na parte inferior.

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Atuação de Pedro gera debate na mídia

O desempenho brilhante do atacante rubro-negro no Fla-Flu do último domingo (12) despertou debates sobre os melhores centroavantes do Brasileirão e/ou brasileiros na imprensa esportiva. Veja opiniões de grandes personalidades da mídia abaixo:

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Eric Faria (TV Globo): "O Pedro foi o grande destaque do clássico, um dos gols foi incrível, o outro de peito, foi o grande nome da rodada. Mas, além do Pedro, como o futebol brasileiro tem ótimos centroavantes para a gente admirar! No Palmeiras, tem uma dupla fora de série: Flaco López e Vitor Roque, um atacante que deve ser observado no próximo ciclo. Tem o Calleri no São Paulo, que é um jogador de outro estilo, mais experiente, com muitos recursos para posição, além de ter uma liderança muito positiva. E no Corinthians tem o Yuri Alberto, que é um centroavante que recebe críticas, mas acho que consegue sempre jogar no limite e faz muitos gols. É um cara muito importante. No Santos tem o Gabigol, que não está no melhor momento, mas está tentando se recuperar e tem uma carreira indiscutível. Kaio Jorge no Cruzeiro, último artilheiro do Brasileirão, joga muito, centroavante com muitas virtudes, rápido e veloz, que chuta com muita precisão. Viveros, do Athletico, um jogador muito forte, arrasta a defesa adversária e sabe fazer seus gols. Por fim, tem o Carlos Vinicius no Grêmio, grande centroavante, artilheiro do Brasileirão até agora, um cara que certamente até o fim do ano vai fazer muitos gols."

Casagrande (via redes sociais): "O Pedro, para mim, é o melhor centroavante brasileiro em atividade já faz muito tempo. Quando está em forma, tem uma inteligência futebolística acima da média, muita técnica e habilidade. Sai para o jogo, faz tabela e deixa os companheiros na cara do gol, como fez com Arrascaeta contra o Palmeiras no Maracanã. Além disso, no primeiro gol recente, mostrou noção de tempo, espaço, distância do gol e posicionamento do goleiro para girar e finalizar com precisão, mesmo em uma jogada difícil. A coisa mais incrível é que, pelo jeito que bateu na bola, o desenho da posição do goleiro e da trave passou rapidamente na cabeça dele, ele decidiu pela intuição. É um jogador espetacular, que finaliza com os dois pés, de fora e dentro da área, pensa muito rápido, cabeceia bem e até faz gols de peito, como no segundo contra o Fluminense. Algo que não é novidade, porque ele define jogadas com muita rapidez, mesmo em bolas mais baixas. Então, é um centroavante imprescindível para o elenco de Copa do Mundo. Mesmo com dúvidas do Ancelotti sobre quantos levar e com opções como Igor Thiago, João Pedro, Henrique e Vitor Roque, eu não abriria mão de um jogador como o Pedro. Talvez não como titular em todos os jogos, mas importante para mudar partidas, dar mais técnica, habilidade e inteligência ao time. Eu levaria o Pedro e mais dois centroavantes, sem dúvida."

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Paulo Vinícius Coelho (UOL): "Eu acho que não dá tempo (de Pedro ir para a Copa do Mundo), porque eu acho que os atacantes já estão definidos. Ele (Ancelotti) está confortável com os atacantes que tem. Embora eu acredite, de fato, quando ele diz que está olhando todo mundo. Se o Pedro entrar na disputa, é com o Igor Thiago, que tem 21 gols em 31 jogos. Só que eu acho que se não tiver lesão de ninguém, é difícil dar tempo, porque a última convocação do Pedro foi em setembro de 2023."