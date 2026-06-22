Oitavas da Copa do Brasil 2026: CBF divulga datas e horários dos confrontos Partida de destaque é Fluminense x Vasco

A CBF anunciou nesta segunda-feira (22) a tabela detalhada das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026. Os confrontos serão disputados em uma única semana, com os jogos de ida entre os dias 1º e 3 de agosto e as partidas de volta logo na sequência, entre 4 e 6 de agosto.

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O principal destaque da fase é o clássico entre Vasco e Fluminense, que abrirá os mata-matas no sábado, dia 1º de agosto, e terá a definição da vaga na quarta-feira seguinte, novamente no Maracanã.

Além do duelo carioca, a fase terá outros confrontos de peso, como Internacional x Corinthians, Palmeiras x Fortaleza e Atlético-MG x Juventude.

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Jogos de ida

Sábado (1º de agosto)

17h30 – Vasco x Fluminense, no Maracanã

19h30 – Atlético-MG x Juventude, na Arena MRV

21h – Santos x Remo, na Vila Belmiro

Domingo (2 de agosto)

16h – Palmeiras x Fortaleza, no Allianz Parque 18h – Mirassol x Grêmio, no Maião 18h30 – Chapecoense x Cruzeiro, na Arena Condá 19h30 – Internacional x Corinthians, no Beira-Rio

Segunda-feira (3 de agosto)

21h – Athletico-PR x Vitória, na Arena da Baixada

Jogos de volta

Terça-feira (4 de agosto)

19h30 – Juventude x Atlético-MG, no Alfredo Jaconi

21h30 – Remo x Santos, no Mangueirão

Quarta-feira (5 de agosto)

19h – Cruzeiro x Chapecoense, no Mineirão 19h30 – Grêmio x Mirassol, na Arena do Grêmio 21h30 – Fluminense x Vasco, no Maracanã 21h30 – Fortaleza x Palmeiras, no Castelão

Quinta-feira (6 de agosto)

20h – Corinthians x Internacional, na Neo Química Arena

20h – Vitória x Athletico-PR, no Barradão

Diferentemente de temporadas anteriores, os clubes classificados para as quartas de final ainda não conhecerão seus adversários. A CBF realizará um novo sorteio para definir os confrontos e montar o chaveamento até a decisão.

Outra novidade da edição de 2026 é a final em jogo único. A partida decisiva está marcada para 6 de dezembro, em estádio que ainda será anunciado pela entidade.

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Datas das próximas fases da Copa do Brasil

Quartas de final: 26 de agosto e 3 de setembro

Semifinais: 1º e 8 de novembro

Final: 6 de dezembro (jogo único)

Premiação por fase

Quinta fase: R$ 2 milhões

Oitavas de final: R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 4 milhões

Semifinais: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 34 milhões

Campeão: R$ 78 milhões

Imagem da Taça da Copa do Brasil (Foto: Nelson Terme/CBF)

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