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Oitavas da Copa do Brasil 2026: CBF divulga datas e horários dos confrontos

Partida de destaque é Fluminense x Vasco

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 20:45
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Coutinho e Thiago Silva em Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
Coutinho e Thiago Silva em Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

A CBF anunciou nesta segunda-feira (22) a tabela detalhada das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026. Os confrontos serão disputados em uma única semana, com os jogos de ida entre os dias 1º e 3 de agosto e as partidas de volta logo na sequência, entre 4 e 6 de agosto.

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    O principal destaque da fase é o clássico entre Vasco e Fluminense, que abrirá os mata-matas no sábado, dia 1º de agosto, e terá a definição da vaga na quarta-feira seguinte, novamente no Maracanã.

    Além do duelo carioca, a fase terá outros confrontos de peso, como Internacional x Corinthians, Palmeiras x Fortaleza e Atlético-MG x Juventude.

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    Jogos de ida

    Sábado (1º de agosto)

    • 17h30 – Vasco x Fluminense, no Maracanã
    • 19h30 – Atlético-MG x Juventude, na Arena MRV
    • 21h – Santos x Remo, na Vila Belmiro

    Domingo (2 de agosto)

    1. 16h – Palmeiras x Fortaleza, no Allianz Parque
    2. 18h – Mirassol x Grêmio, no Maião
    3. 18h30 – Chapecoense x Cruzeiro, na Arena Condá
    4. 19h30 – Internacional x Corinthians, no Beira-Rio

    Segunda-feira (3 de agosto)

    • 21h – Athletico-PR x Vitória, na Arena da Baixada

    Jogos de volta

    Terça-feira (4 de agosto)

    • 19h30 – Juventude x Atlético-MG, no Alfredo Jaconi
    • 21h30 – Remo x Santos, no Mangueirão

    Quarta-feira (5 de agosto)

    1. 19h – Cruzeiro x Chapecoense, no Mineirão
    2. 19h30 – Grêmio x Mirassol, na Arena do Grêmio
    3. 21h30 – Fluminense x Vasco, no Maracanã
    4. 21h30 – Fortaleza x Palmeiras, no Castelão

    Quinta-feira (6 de agosto)

    • 20h – Corinthians x Internacional, na Neo Química Arena
    • 20h – Vitória x Athletico-PR, no Barradão

    Diferentemente de temporadas anteriores, os clubes classificados para as quartas de final ainda não conhecerão seus adversários. A CBF realizará um novo sorteio para definir os confrontos e montar o chaveamento até a decisão.

    Outra novidade da edição de 2026 é a final em jogo único. A partida decisiva está marcada para 6 de dezembro, em estádio que ainda será anunciado pela entidade.

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    Datas das próximas fases da Copa do Brasil

    • Quartas de final: 26 de agosto e 3 de setembro
    • Semifinais: 1º e 8 de novembro
    • Final: 6 de dezembro (jogo único)

    Premiação por fase

    • Quinta fase: R$ 2 milhões
    • Oitavas de final: R$ 3 milhões
    • Quartas de final: R$ 4 milhões
    • Semifinais: R$ 9 milhões
    • Vice-campeão: R$ 34 milhões
    • Campeão: R$ 78 milhões
    Taça da Copa do Brasil (Foto: Nelson Terme/CBF)
    Imagem da Taça da Copa do Brasil (Foto: Nelson Terme/CBF)

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