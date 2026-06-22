Oitavas da Copa do Brasil 2026: CBF divulga datas e horários dos confrontos
Partida de destaque é Fluminense x Vasco
A CBF anunciou nesta segunda-feira (22) a tabela detalhada das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026. Os confrontos serão disputados em uma única semana, com os jogos de ida entre os dias 1º e 3 de agosto e as partidas de volta logo na sequência, entre 4 e 6 de agosto.
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O principal destaque da fase é o clássico entre Vasco e Fluminense, que abrirá os mata-matas no sábado, dia 1º de agosto, e terá a definição da vaga na quarta-feira seguinte, novamente no Maracanã.
Além do duelo carioca, a fase terá outros confrontos de peso, como Internacional x Corinthians, Palmeiras x Fortaleza e Atlético-MG x Juventude.
Jogos de ida
Sábado (1º de agosto)
- 17h30 – Vasco x Fluminense, no Maracanã
- 19h30 – Atlético-MG x Juventude, na Arena MRV
- 21h – Santos x Remo, na Vila Belmiro
Domingo (2 de agosto)
- 16h – Palmeiras x Fortaleza, no Allianz Parque
- 18h – Mirassol x Grêmio, no Maião
- 18h30 – Chapecoense x Cruzeiro, na Arena Condá
- 19h30 – Internacional x Corinthians, no Beira-Rio
Segunda-feira (3 de agosto)
- 21h – Athletico-PR x Vitória, na Arena da Baixada
Jogos de volta
Terça-feira (4 de agosto)
- 19h30 – Juventude x Atlético-MG, no Alfredo Jaconi
- 21h30 – Remo x Santos, no Mangueirão
Quarta-feira (5 de agosto)
- 19h – Cruzeiro x Chapecoense, no Mineirão
- 19h30 – Grêmio x Mirassol, na Arena do Grêmio
- 21h30 – Fluminense x Vasco, no Maracanã
- 21h30 – Fortaleza x Palmeiras, no Castelão
Quinta-feira (6 de agosto)
- 20h – Corinthians x Internacional, na Neo Química Arena
- 20h – Vitória x Athletico-PR, no Barradão
Diferentemente de temporadas anteriores, os clubes classificados para as quartas de final ainda não conhecerão seus adversários. A CBF realizará um novo sorteio para definir os confrontos e montar o chaveamento até a decisão.
Outra novidade da edição de 2026 é a final em jogo único. A partida decisiva está marcada para 6 de dezembro, em estádio que ainda será anunciado pela entidade.
Datas das próximas fases da Copa do Brasil
- Quartas de final: 26 de agosto e 3 de setembro
- Semifinais: 1º e 8 de novembro
- Final: 6 de dezembro (jogo único)
Premiação por fase
- Quinta fase: R$ 2 milhões
- Oitavas de final: R$ 3 milhões
- Quartas de final: R$ 4 milhões
- Semifinais: R$ 9 milhões
- Vice-campeão: R$ 34 milhões
- Campeão: R$ 78 milhões
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