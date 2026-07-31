Palmeiras iguala maior distância para o Flamengo no Brasileirão e mostra força como visitante Alviverde soma 47 pontos, oito à frente do principal rival, e mantém equilíbrio entre campanhas como mandante e visitante

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O Palmeiras alcançou a maior vantagem sobre o Flamengo na atual edição do Brasileirão. Ao fim da 21ª rodada, a equipe abriu oito pontos de frente na liderança após golear o Vitória fora de casa, enquanto o rival empatou com o Internacional e voltou a desperdiçar pontos pela segunda rodada consecutiva.

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A diferença iguala a maior registrada pelo clube na competição, alcançada anteriormente nas 9ª e 10ª rodadas. Na ocasião, o Flamengo já tinha uma partida a menos em relação ao Palmeiras. O confronto contra o Mirassol foi adiado em razão de um conflito de datas com a Recopa Sul-Americana.

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O cenário reforça o favoritismo da equipe comandada por Abel Ferreira na disputa pelo título. De acordo com estudo do Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Palmeiras passou a ter 55,5% de probabilidade de conquistar o Campeonato Brasileiro, índice superior à soma das chances de qualquer outro concorrente individualmente.

Confira, no gráfico elaborado pelo Lance!, a evolução da distância entre Palmeiras e Flamengo rodada a rodada na atual edição do Campeonato Brasileiro.

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Distância do Palmeiras para o Flamengo bateu oito pontos ao término da última rodada (Foto: Arte Lance!)

O que mostram os números da liderança do Palmeiras

A vantagem do Palmeiras sobre o Flamengo variou ao longo do Brasileirão, mas permaneceu acima de um jogo de diferença desde a segunda rodada. O time alcançou os primeiros oito pontos de vantagem nas 9ª e 10ª rodadas, viu a distância cair para quatro nas 15ª e 16ª, e retomou a trajetória de crescimento nas semanas seguintes. Ao fim da 21ª rodada, voltou a abrir oito pontos, igualando a maior diferença registrada entre os dois clubes nesta edição do campeonato.

Além da vantagem na liderança, o Palmeiras também se destaca pelos números de desempenho. O time tem o melhor ataque da competição, com 38 gols marcados, e a melhor defesa, com apenas 16 gols sofridos. A equipe soma saldo positivo de 22 gols e conquistou 74% dos pontos disputados até o momento.

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- O Palmeiras quando não ganha existe cobrança, quando isso acontece ligamos o modo resiliência, é algo que tenho comigo e dá para ver nessa equipe (...) No Palmeiras só tem uma solução, ganhar, e se não ganha a cobrança vem - explicou Abel Ferreira, ainda em abril, ao explicar o segredo para lidar com a pressão externa à frente do comando técnico do Palmeiras.

Palmeiras vence Flamengo no primeiro turno

Além da regularidade ao longo das 21 rodadas do Brasileirão, a vantagem do Palmeiras na liderança também passa pelo confronto direto com o Flamengo. Diferentemente da temporada passada, quando não conseguiu vencer o rival no campeonato, o Alviverde levou a melhor no primeiro turno e conquistou um resultado importante fora de casa.

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No reencontro entre as equipes após a final da Libertadores em Lima, o Palmeiras venceu por 3 a 0, no Maracanã, com gols de Flaco López, Allan e Paulinho. A expulsão de Carrascal, aos 22 minutos do primeiro tempo, deixou o cenário mais favorável para o time de Abel Ferreira, que confirmou o resultado sem sofrer gols.

Jogadores do Palmeiras comemoram gol (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

Os clubes voltam a se enfrentar apenas na reta final do Brasileirão, com mando do Palmeiras no Nubank Parque.

Palmeiras possui campanhas semelhantes dentro e fora de casa

O Palmeiras tem campanha praticamente idêntica dentro e fora do Nubank Parque. Como mandante, o time soma 23 pontos em dez partidas, com sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota, justamente no último compromisso em casa, contra o Atlético-MG.

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O desempenho deixa o Alviverde apenas três pontos atrás do Athletico, que, no entanto, disputou uma partida a mais como mandante. O time tem 77% de aproveitamento nos jogos em seus domínios, considerando partidas no Nubank Parque e na Arena Crefisa Barueri.

Fora de seus domínios, o Palmeiras soma 24 pontos em 11 confrontos, três a mais que o Flamengo, segundo colocado no ranking entre os visitantes. São sete vitórias, três empates e uma derrota, em campanha que inclui a escalação de um time alternativo contra o Vasco, após a conquista do Campeonato Paulista. O desempenho garante 74% de aproveitamento como visitante.

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Apenas como visitante, para efeito de comparação, o Palmeiras soma mais pontos do que sete equipes em toda a classificação do Brasileirão. O desempenho fora de casa supera a pontuação total de Mirassol, Santos, Internacional, Grêmio, Vasco, Remo e Chapecoense.

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